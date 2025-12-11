Заблокировали карту или счет по 161-ФЗ? Инструкция по снятию блокировки

В этом посте я рассказала об основаниях таких ограничений и блокировки.

Теперь разберем первый и один из самых частых сценариев: блокировка из-за подозрений банка в мошенничестве.

Как банк определяет «подозрительную» операцию?

Банк обязан проверять все переводы клиентов на специальные признаки, утвержденные Банком России.

Если операция попадает под хотя бы один из них, банк обязан на 2 дня приостановить перевод денег или отказать клиенту в совершении операции.

Вот ключевые признаки:

⦁ Реквизиты получателя есть в «чёрном списке» ЦБ (базе данных о мошеннических переводах).

⦁ Нетипичная для вас операция: необычно крупная сумма, странное время или место совершения.

⦁ Использование устройства (телефона, компьютера), с которого ранее пытались совершить мошеннический перевод.

⦁ Получатель фигурирует в внутренней базе подозрительных контрагентов вашего банка.

⦁ В отношении получателя возбуждено уголовное дело за мошенничество.

⦁ Поступила информация от сторонних сервисов (например, о всплеске подозрительных звонков или СМС на ваш номер).

Как подтвердить операцию?

У вас есть два варианта:

Дать согласие на приостановленный перевод (в течение следующего дня). Совершить ту же операцию повторно.

Если вы это сделаете, банк обязан выполнить платёж.

Исключение: если получатель числится в «чёрном списке» ЦБ.

В этом случае банк может приостановить перевод на 2 дня (период охлаждения), либо приостановить использование банковской карты, онлайн-банкинга.

Это происходит, если ваши собственные реквизиты или данные попали в базу ЦБ.

В этом случае необходимо:

Подать заявление об исключении из базы данных ЦБ.

Это можно сделать двумя способами:

⦁ Через любой ваш банк. Банк обязан перенаправить ваше заявление в Банк России не позднее следующего рабочего дня.

⦁ Напрямую в Банк России через интернет-приемную на его сайте, выбрав тему «Информационная безопасность».

Ждать ответа. Банк России обязан рассмотреть ваше заявление и дать ответ в течение 15 рабочих дней с момента получения.

Важно! Если ЦБ откажет в исключении, в ответе будут указаны банки, направившие информацию в ЦБ.

Вам нужно обратиться к ним, чтобы выяснить конкретные причины и способы устранения проблемы.

Отказ Банка России можно обжаловать в суде.