Запрет рекламы в Telegram – разъяснения ФАС

Все мы с февраля наблюдаем, как власти планомерно замедляют Telegram. В марте это замедление стало ещё более ощутимым.

В СМИ сообщают, что в апреле произойдёт полное ограничение доступа к Telegram, ссылаясь на не раскрываемые источники.

Мне не удалось найти официальной информации на сайтах госорганов. Однако то, о чём пишут СМИ, действительно становится нашей реальностью.

И вот, 10 марта ФАС выпустила разъяснение: реклама в Telegram запрещена.

