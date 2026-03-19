Запрет рекламы в Telegram – разъяснения ФАС

Все мы с февраля наблюдаем, как власти планомерно замедляют Telegram. В марте это замедление стало ещё более ощутимым.
В СМИ сообщают, что в апреле произойдёт полное ограничение доступа к Telegram, ссылаясь на не раскрываемые источники.
Мне не удалось найти официальной информации на сайтах госорганов. Однако то, о чём пишут СМИ, действительно становится нашей реальностью.
И вот, 10 марта ФАС выпустила разъяснение: реклама в Telegram запрещена.
Суть разъяснения
Согласно части 10.7 статьи 5 Федерального закона «О рекламе», не допускается распространение рекламы на ресурсах, доступ к которым ограничен Роскомнадзором в соответствии с законодательством (ФЗ № 149-ФЗ, 272-ФЗ, 114-ФЗ, 35-ФЗ, 126-ФЗ). Ответственность за нарушение несут и рекламодатель, и рекламораспространитель (статья 38 ФЗ «О рекламе»).
То есть ФАС официально подтвердила ограничение доступа к Telegram и запретила рекламу.
И действительно, указанная ФАС норма содержит условие о запрете рекламы на ресурсах с ограниченным доступом.
Однако на 18 марта 2026 года Telegram официально не заблокирован, не признан экстремистской организацией в России.
Роскомнадзор применяет меры по замедлению, но ни одного официального объявления об ограничении доступа на сайтах госорганов нет.
Найти информацию о Telegram в реестрах РКН и Минюста мне не удалось, хотя при подготовке этого поста я находила такие данные легко. Предполагаю: либо реестры не работают, либо доступ к ним ограничен.
Странная и вне рамок закона ситуация
При отсутствии нормативных актов и официальных разъяснений осуществляется ограничение доступа к Telegram, а ФАС, указывая на запрет рекламы в нем, даже не ссылается на источник и причины ограничения.
Законно ли это? Я считаю, что нет.
Продолжать ли публиковать рекламу в Telegram? Каждый решает сам, но моя рекомендация – нет, не публиковать, по крайней мере до появления дополнительной информации, возможно, судебной практики.
Потому что, несмотря на незаконность разъяснения ФАС, действия государства по ограничению доступа к Telegram и запрету рекламы – это политические решения, и отстоять свою правоту будет сложно.
Более того, нельзя исключать признания Telegram экстремистской организацией и его полной блокировки.
Ранее уже заблокировали доступ ко многим сервисам. Теперь – Telegram, и у российских предпринимателей и экспертов становится всё меньше каналов для деятельности и продвижения.
Например, я уже давно веду страницу в TenChat и ВК, но там почти нет просмотров, клиентов соответственно тоже нет.
Макс очень сырой: даже комментарии нужно делать через бота, часто выдаёт ошибки.
Профили Яндекса не приносят пользы без рекламы, а она стоит дорого и первые 2–3 месяца не даёт результатов независимо от бюджета.
С одной стороны, давно идёт повышение цен, налогов, госпошлин, сборов, штрафов.
С другой – ужесточение контроля, порой необоснованное (изменения по персональным данным, банковский контроль, неограниченные полномочия правоохранительных органов и др.).
С третьей – ограничение доступа ко всё большему числу ресурсов.
И всё это, конечно, вызывает гнев и возмущение.
А что вы думаете по этому поводу?
Единственное, я предлагаю сохранять спокойствие в комментариях (без нецензурной лексики и агрессии, в том числе друг к другу при возникновении споров).
У нас мало шансов изменить ситуацию, но мы можем её обдумать, придумать варианты действий, исходя из того, что есть, и принять для себя какие-то решения.
Комментарии4
Телега в России окончательно блокируется, так что набранная там аудитория больше не сможет быть использована для разгона протестов и мятежа. Нужно использовать как можно скорее.
Отсюда и истерика.
Всё это печально.
Добрый день, Елена. Да, очень.