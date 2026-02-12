В каких случаях подаем не 3-НДФЛ, а уведомление?

Давайте разберем, когда декларация не нужна, а уведомление в налоговую — обязательно.

🧐 В каких случаях подаём не декларацию, а УВЕДОМЛЕНИЕ?

Это ситуации, когда у вас есть доход, освобождённый от налогообложения, но по закону вы должны объяснить это налоговикам, отправив специальное уведомление с документами.

Главные примеры:

1. Продажа имущества в минимальный срок владения, например если владели 3 года наследуемым жильем, или после приватизации.

2. Продажа имущества по цене ниже налогового вычета.

Пример: Продали машину за 230 000 ₽ (вычет — 250 000 ₽) или квартиру за 900 000 ₽ (вычет — 1 000 000 ₽). Налога нет, но нужно уведомить ФНС и показать, что цена сделки ниже лимита.

Важно: Для недвижимости также смотрим на кадастровую стоимость.

3. Использование льгот (например, для семей с двумя детьми). О факте применения льготы нужно заявить.

⚠️ Почему это важно?

Налоговая получает данные о сделках. Видит доход, но не видит оснований для освобождения от налога. Если вы не отправите уведомление и документы, вам могут начислить налог и к нему штраф за несвоевременную уплату, и за не сданную в срок декларацию +пени. Их потом можно пробовать оспорить, но это уже намного сложнее, и дольше.

📅 Срок подачи: Лучше успеть до 30 апреля года, следующего за годом продажи.

💎 Итог: Нет налога? 3-НДФЛ не нужна.

Но есть доход от продажи, освобождённый от налога по закону? Обязательно подаем в ФНС Уведомление о доходах с пакетом подтверждающих документов.