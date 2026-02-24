Продали недвижимость с убытком: можно ли зачесть минус и перенести на будущее?
Убыток при продаже недвижимости учесть можно, но только так: сделать налоговую базу нулевой.
При продаже недвижимости, которая была в собственности меньше минимального срока, вы можете уменьшить доход:
либо на документально подтверждённые расходы на покупку,
либо на фиксированный вычет (например, 1 млн по жилью/земле).
Ключевой момент: расходы/вычет применяются в сумме “не больше дохода” — то есть налоговая база не может уйти в минус. Максимум получится 0 ₽, а не отрицательная величина.
✅ Итог: если продали дешевле покупки — НДФЛ к уплате будет 0, но “убыток” как отдельную сумму, которую можно переносить, НК РФ для недвижимости не дает.
Можно ли перенести убыток от продажи квартиры/земли на будущие годы?
Нет. Перенос убытков на будущие периоды в главе про НДФЛ предусмотрен не для недвижимости, а для отдельных видов операций — например:
убытки от ценных бумаг и производных инструментов (ст. 220.1 НК РФ),
убытки от участия в инвесттовариществе (ст. 220.2 НК РФ).
То есть “минус” по квартире/участку нельзя перенести или зачесть при продаже другой недвижимости в будущих годах.
Как это оформить в 3-НДФЛ?
Если объект был в собственности меньше минимального срока, декларация обязательна даже если налог = 0 (потому что вы декларируете сам доход и заявляете уменьшение).
В декларации делаете так:
показываете доход от продажи (цена договора или “кадастровый минимум”, если он применим);
в разделе имущественного вычета выбираете вариант:
“Расходы на приобретение” или фиксированный вычет (если выгоднее);
получаете базу 0 и налог 0.
Документы: ДКП покупки, документы об оплате (платёжки/расписки), ДКП продажи, акт (если есть).
🏠Короткий пример:
Купили участок за 2 000 000, продали за 1 600 000 (срок меньше минимального, кадастровая стоимость меньше чем по ДКП).
В 3-НДФЛ: доход 1 600 000, расходы 2 000 000 → база 0, налог 0.
Но “убыток 400 000” никуда не переносится.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию