Продали недвижимость с убытком: можно ли зачесть минус и перенести на будущее?

Встречаются ситуации, когда купили дороже, продали дешевле. Возникает логичный вопрос: убыток можно учесть? А еще лучше — перенести на будущие продажи и «съесть» прибыль потом? Разбираемся с этими вопросами в статье.

Убыток при продаже недвижимости учесть можно, но только так: сделать налоговую базу нулевой.

При продаже недвижимости, которая была в собственности меньше минимального срока, вы можете уменьшить доход:

либо на документально подтверждённые расходы на покупку,

либо на фиксированный вычет (например, 1 млн по жилью/земле).

Ключевой момент: расходы/вычет применяются в сумме “не больше дохода” — то есть налоговая база не может уйти в минус. Максимум получится 0 ₽, а не отрицательная величина.

✅ Итог: если продали дешевле покупки — НДФЛ к уплате будет 0, но “убыток” как отдельную сумму, которую можно переносить, НК РФ для недвижимости не дает.

Можно ли перенести убыток от продажи квартиры/земли на будущие годы?

Нет. Перенос убытков на будущие периоды в главе про НДФЛ предусмотрен не для недвижимости, а для отдельных видов операций — например:

убытки от ценных бумаг и производных инструментов (ст. 220.1 НК РФ),

убытки от участия в инвесттовариществе (ст. 220.2 НК РФ).

То есть “минус” по квартире/участку нельзя перенести или зачесть при продаже другой недвижимости в будущих годах.

Как это оформить в 3-НДФЛ?

Если объект был в собственности меньше минимального срока, декларация обязательна даже если налог = 0 (потому что вы декларируете сам доход и заявляете уменьшение).

В декларации делаете так:

показываете доход от продажи (цена договора или “кадастровый минимум”, если он применим);

в разделе имущественного вычета выбираете вариант:

“Расходы на приобретение” или фиксированный вычет (если выгоднее);

получаете базу 0 и налог 0.

Документы: ДКП покупки, документы об оплате (платёжки/расписки), ДКП продажи, акт (если есть).

🏠Короткий пример:

Купили участок за 2 000 000, продали за 1 600 000 (срок меньше минимального, кадастровая стоимость меньше чем по ДКП).

В 3-НДФЛ: доход 1 600 000, расходы 2 000 000 → база 0, налог 0.

Но “убыток 400 000” никуда не переносится.