Продали несколько объектов в одном году: как не потерять деньги?
Имущественный вычет при продаже жилья/земли в размере до 1 000 000 ₽ — это лимит на весь налоговый период (год) по сумме доходов от продажи таких объектов.
То есть: 1 000 000 ₽ — в целом за год, а не по миллиону на каждую продажу.
Можно ли распределить 1 млн между объектами?
Да. Вычет можно разделить между продажами в этом же году так, как вам выгоднее, но общая сумма вычета всё равно не больше 1 000 000 ₽ за год.
Пример:
В 2025 году продали: участок за 800 000 ₽ и дачу за 1 500 000 ₽
Можно применить вычет:
800 000 ₽ на участок + 200 000 ₽ на дачу (итого 1 000 000 ₽),
или
весь 1 000 000 ₽ на дачу, а участок оставить “как есть”, без вычета.
⚠️Важен общий лимит за год.
Нужно ли использовать вычет сразу на один объект?
Нет, не нужно.Чаще выгоднее распределить так, чтобы:
-там, где есть расходы на покупку (и они большие) — применить расходы,
-а вычет 1 млн оставить на объект, где расходов нет/документов нет/расходы маленькие.
Потому что по одному объекту нельзя одновременно применить и вычет 1 млн, и расходы — выбирается один способ уменьшения дохода.
⚠️Важный нюанс про доли и один договор на сделку. Ранее мы рассматривали подобную ситуацию.
Если продаёте объект, который с кем-то в долевой собственности:
1) Один договор на весь объект - тогда вычет 1 000 000 ₽ делится между совладельцами пропорционально долям.
2) Отдельные сделки (каждый продаёт свою долю отдельным договором). Тогда у каждого продавца свой лимит вычета (до 1 млн по его доходу) — это часто принципиально влияет на налог.
✅Вывод:
1 000 000 ₽ — это годовой лимит вычета по продаже жилья/земли.
Его можно распределять между несколькими продажами в одном году так, как выгоднее.
По долям смотрим как оформлена продажа: один договор или отдельные сделки — от этого зависит, как делится вычет.
