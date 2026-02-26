КПП ЗП моб
Налоги, взносы, пошлины

Несовершеннолетние в Налоговом кодексе

Кажется, что налоги — это для взрослых с зарплатой. Но по закону налогоплательщиком можно стать с пеленок👼. Буквально.

📌1. С какого возраста возникает обязанность платить налоги?

С 0 лет. Да, новорождённый уже является налогоплательщиком, если у него появляется имущество (например, доля в квартире по маткапиталу) . Налоговый кодекс не устанавливает минимального возраста — важна налогоспособность, а не дееспособность .

📌2. Кто подаёт декларацию за ребёнка?

Законные представители: родители, усыновители, опекуны (ст. 27 НК РФ) . Они подписывают декларацию, платят налог и представляют интересы в налоговой.

📌3. Фишка №1: Ребёнок имеет право на вычеты

Если ребёнок продал свою долю или получил доход (сдавал унаследованную квартиру), он имеет право на вычеты: хоть 1 млн рублей при продаже, хоть на вычет в сумме расходов по покупке . Даже если ему 2 года.

📌4. Фишка №2: Расходы родителей = расходы детей

При продаже доли ребёнка можно учесть расходы на покупку этой доли, которые понесли родители. Минфин подтверждает: дети и родители — это одна семья, расходы общие .

📌5. Фишка №3: Если ребёнку подарили квартиру и сразу продали, налог будет

Многие думают: «Ребёнок не работал, налога нет». Но если продали подаренную квартиру раньше 3 лет, ребёнок обязан заплатить налог с дохода. Декларацию подают родители, налог платить родителям.

📌6. Интересный факт: ребёнок может получить вычет при покупке жилья

Даже если ребёнок не работает, право на имущественный вычет у него возникает. Родитель, купивший квартиру на имя ребёнка, сможет получить вычет за счёт своих доходов .

🍼👦🏼👧🏼Ребёнок — полноценный налогоплательщик со своими правами и обязанностями. Просто вместо него всё делают родители.🧑‍🧑‍🧒🧑‍🧑‍🧒‍🧒

А вы знали об этих нюансах? Делитесь в комментария! ⤵️

