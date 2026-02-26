Несовершеннолетние в Налоговом кодексе

📌6. Интересный факт: ребёнок может получить вычет при покупке жилья

Даже если ребёнок не работает, право на имущественный вычет у него возникает. Родитель, купивший квартиру на имя ребёнка, сможет получить вычет за счёт своих доходов .

🍼👦🏼👧🏼Ребёнок — полноценный налогоплательщик со своими правами и обязанностями. Просто вместо него всё делают родители.🧑‍🧑‍🧒🧑‍🧑‍🧒‍🧒

