Резидент или нерезидент? Кто ты?

❌ Кто такой нерезидент?

Тот, кто провёл в РФ меньше 183 дней. Ставка для него — 30% с большинства доходов .

Важный нюанс: краткосрочные выезды за границу на лечение или учёбу (до 6 месяцев) не прерывают срок .