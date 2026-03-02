КПП БСН моб
Виктория Речмедина
НДФЛ

Резидент или нерезидент? Кто ты?

Казалось бы, налог на доходы — 13%, знают все. Но почему тогда некоторые платят 30%? Всё дело в статусе: резидент ты или нерезидент. Резидентство определяет не цвет паспорта и не прописка, а количество дней в стране.

✅ Кто такой резидент?

Тот, кто находится в России не менее 183 дней за 12 следующих подряд месяцев. Такой человек платит НДФЛ по ставке 13% (или 15% и выше при высоких доходах) .

❌ Кто такой нерезидент?

Тот, кто провёл в РФ меньше 183 дней. Ставка для него — 30% с большинства доходов .

Важный нюанс: краткосрочные выезды за границу на лечение или учёбу (до 6 месяцев) не прерывают срок .

Как государство за этим следит?

У ФНС нет магического кристалла, но есть доступ к базам:

🛂Погранслужба ФСБ (все пересечения границы фиксируются)

🛂Миграционный учёт (кто куда убывал и прибывал)

Налоговая суммирует эти данные и видит: был человек в стране 183 дня или нет.

Как обычному человеку узнать свой статус?

🔹 Онлайн-сервис «Подтверждение статуса налогового резидента» (https://service.nalog.ru/nrez/?ysclid=mm2ijqizua970012483) на сайте ФНС — заявление, и через время получаете официальный документ.

Фишка, о которой мало кто знает

☝️Гражданин России может быть нерезидентом, если живёт за границей больше 6 месяцев в году. А иностранец — стать резидентом, если проработал в РФ 183 дня.

‼️Проверьте свой статус перед продажей квартиры или крупной сделкой. Разница в налоге может составить сотни тысяч рублей.

