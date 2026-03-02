Резидент или нерезидент? Кто ты?

✅ Кто такой резидент?
Тот, кто находится в России не менее 183 дней за 12 следующих подряд месяцев. Такой человек платит НДФЛ по ставке 13% (или 15% и выше при высоких доходах) .
❌ Кто такой нерезидент?
Тот, кто провёл в РФ меньше 183 дней. Ставка для него — 30% с большинства доходов .
Важный нюанс: краткосрочные выезды за границу на лечение или учёбу (до 6 месяцев) не прерывают срок .
Как государство за этим следит?
У ФНС нет магического кристалла, но есть доступ к базам:
🛂Погранслужба ФСБ (все пересечения границы фиксируются)
🛂Миграционный учёт (кто куда убывал и прибывал)
Налоговая суммирует эти данные и видит: был человек в стране 183 дня или нет.
Как обычному человеку узнать свой статус?
🔹 Онлайн-сервис «Подтверждение статуса налогового резидента» (https://service.nalog.ru/nrez/?ysclid=mm2ijqizua970012483) на сайте ФНС — заявление, и через время получаете официальный документ.
Фишка, о которой мало кто знает
☝️Гражданин России может быть нерезидентом, если живёт за границей больше 6 месяцев в году. А иностранец — стать резидентом, если проработал в РФ 183 дня.
‼️Проверьте свой статус перед продажей квартиры или крупной сделкой. Разница в налоге может составить сотни тысяч рублей.
Полезно? Поставьте лайк! Это займет 5 секунд вашего времени, а мне приятно!
Начать дискуссию