Вычет за ремонт? Как вернуть 13% с того, что вы уже потратили. И что делать, если чеки выбросили

Вы отремонтировали квартиру? Потратили миллион. И даже не знаете, что государство готово компенсировать часть этих затрат?

Собрала для вас главные фишки, о которых молчат налоговики.

ЧТО СЧИТАЕТСЯ УЛУЧШЕНИЕМ, А ЧТО — НЕТ?

✅ МОЖНО включить:

— Стройматериалы (обои, плитка, ламинат, краска, шпаклёвка, проводка, трубы и тд)

— Услуги рабочих (штукатурка, стяжка, электрика, сантехника, установка окон и тд)

— Демонтаж и вывоз мусора

— Разработка дизайн-проекта и сметы

— Подключение к сетям (электричество, вода, газ, канализация)

❌ НЕЛЬЗЯ включить:

— Мебель и бытовая техника (да, даже встроенный холодильник — это не ремонт)

— Сантехника (ванна, унитаз, раковина — это оборудование, а не отделка)

— Кондиционеры, сплит-системы

— Остекление балкона (Минфин сказал: это не отделочные работы)

— Перепланировка и реконструкция (если не узаконены)

Откуда берётся этот список? Минфин в письме от 21.10.2024 чётко указал: перечень работ определяется по ОКВЭД . То есть берём классификатор и смотрим, что относится к строительно-отделочным работам. Остекление балкона там не значится .

ФИШКА №1: ЕСЛИ РЕМОНТ ДЕЛАЛИ «ПО ЗНАКОМЫМ»

Самая частая ситуация: наняли бригаду знакомых, заплатили наличкой, никаких чеков. Можно ли подтвердить расходы?

✅ МОЖНО, если есть:

— Договор подряда (можно написать от руки!)

— Расписка о получении денег (с паспортными данными и подписью)

— Акты выполненных работ (хоть на листочке)

📌 Важно: Расписка должна содержать ФИО, паспортные данные, сумму прописью, дату и подпись. Если есть — налоговая примет .

ФИШКА №2: ЕСЛИ ДЕЛАЛИ СВОИМИ РУКАМИ

Сами купили материалы, сами клеили обои. Как подтвердить?

⚠️ Свой труд учесть нельзя. Но материалы — можно. Главное — сохранить:

— Чеки из магазинов

— Товарные чеки (если рынок)

— Выписки по карте

Если чек из магазина выкинули — идите в банк, берите выписку. Если платили наличными без чека — увы, это включить не получится.

ФИШКА №3: ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ, О КОТОРОМ ВСЕ ЗАБЫВАЮТ

Вычет за ремонт дают только если в договоре купли-продажи указано, что квартира куплена без отделки .

Если там написано «квартира с чистовой отделкой» — всё, ремонт не учтут. Даже если вы всего лишь перестелили полы и поменяли обои .

Лайфхак: При покупке новостройки требуйте в договоре фразу «объект передаётся без отделки». Это даст право включить все отделочные работы в вычет.

Совет для тех, кто еще на этапе ремонта:

Собирайте все чеки на материалы, расписки с рабочих (или договора),

Максимум, который можно вернуть с ремонта — 260 000 рублей (13% от 2 млн). Но это в составе общего имущественного вычета.

Было полезно? Поставьте ❤️, мне будет приятно:) 😀