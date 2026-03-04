Вычет за ремонт? Как вернуть 13% с того, что вы уже потратили. И что делать, если чеки выбросили
Собрала для вас главные фишки, о которых молчат налоговики.
ЧТО СЧИТАЕТСЯ УЛУЧШЕНИЕМ, А ЧТО — НЕТ?
✅ МОЖНО включить:
— Стройматериалы (обои, плитка, ламинат, краска, шпаклёвка, проводка, трубы и тд)
— Услуги рабочих (штукатурка, стяжка, электрика, сантехника, установка окон и тд)
— Демонтаж и вывоз мусора
— Разработка дизайн-проекта и сметы
— Подключение к сетям (электричество, вода, газ, канализация)
❌ НЕЛЬЗЯ включить:
— Мебель и бытовая техника (да, даже встроенный холодильник — это не ремонт)
— Сантехника (ванна, унитаз, раковина — это оборудование, а не отделка)
— Кондиционеры, сплит-системы
— Остекление балкона (Минфин сказал: это не отделочные работы)
— Перепланировка и реконструкция (если не узаконены)
Откуда берётся этот список? Минфин в письме от 21.10.2024 чётко указал: перечень работ определяется по ОКВЭД . То есть берём классификатор и смотрим, что относится к строительно-отделочным работам. Остекление балкона там не значится .
ФИШКА №1: ЕСЛИ РЕМОНТ ДЕЛАЛИ «ПО ЗНАКОМЫМ»
Самая частая ситуация: наняли бригаду знакомых, заплатили наличкой, никаких чеков. Можно ли подтвердить расходы?
✅ МОЖНО, если есть:
— Договор подряда (можно написать от руки!)
— Расписка о получении денег (с паспортными данными и подписью)
— Акты выполненных работ (хоть на листочке)
📌 Важно: Расписка должна содержать ФИО, паспортные данные, сумму прописью, дату и подпись. Если есть — налоговая примет .
ФИШКА №2: ЕСЛИ ДЕЛАЛИ СВОИМИ РУКАМИ
Сами купили материалы, сами клеили обои. Как подтвердить?
⚠️ Свой труд учесть нельзя. Но материалы — можно. Главное — сохранить:
— Чеки из магазинов
— Товарные чеки (если рынок)
— Выписки по карте
Если чек из магазина выкинули — идите в банк, берите выписку. Если платили наличными без чека — увы, это включить не получится.
ФИШКА №3: ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ, О КОТОРОМ ВСЕ ЗАБЫВАЮТ
Вычет за ремонт дают только если в договоре купли-продажи указано, что квартира куплена без отделки .
Если там написано «квартира с чистовой отделкой» — всё, ремонт не учтут. Даже если вы всего лишь перестелили полы и поменяли обои .
Лайфхак: При покупке новостройки требуйте в договоре фразу «объект передаётся без отделки». Это даст право включить все отделочные работы в вычет.
Совет для тех, кто еще на этапе ремонта:
Собирайте все чеки на материалы, расписки с рабочих (или договора),
Максимум, который можно вернуть с ремонта — 260 000 рублей (13% от 2 млн). Но это в составе общего имущественного вычета.
