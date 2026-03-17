Налог заплатить нужно, а денег сейчас нет? У НК РФ есть решение — рассрочка

Что такое рассрочка/ отсрочка по налогам?
Отсрочка или рассрочка предоставляется при наличии оснований, предусмотренных ст. 64 НК РФ.
На срок: для отсрочек не более 1 года, для рассрочек не более 3х лет. С единовременной или поэтапной уплатой суммы задолженности и (или) налогов, сборов, страховых взносов.
Т.е. рассрочка/отсрочка — это перенос срока уплаты налога с возможностью платить частями.
⚠️Важно: налог не отменяется, но его можно разбить на платежи.
Например:
Вы должны заплатить НДФЛ 300 000 ₽ по декларации 3-НДФЛ.
ФНС может разрешить платить:
• по 25 000 ₽ в месяц
• или по 75 000 ₽ раз в квартал.
Главное — чтобы налог был погашен в установленный период.
К каким налогам это можно применить?
Для физических лиц рассрочка возможна по:
-НДФЛ (например, после продажи недвижимости)
-имущественным налогам
- транспортному налогу
-земельному налогу.
Чаще всего на практике рассрочку просят именно по НДФЛ после продажи недвижимости, когда налог может составлять сотни тысяч или миллионы рублей.
В каких случаях ФНС может дать рассрочку?
Рассрочку дают не всем, это тоже важно понимать. Нужно доказать, что заплатить сразу невозможно. И приложить документы, которые факт невозможности подтверждают.
Основания могут быть такие:
• сложное финансовое положение
• работы/услуги лица носят сезонный характер
• значительная сумма налога
• риск банкротства при единовременной уплате
• чрезвычайные обстоятельства (болезнь, утрата имущества, стихийное бедствие) и др.
Важно: ФНС оценивает документы и платежеспособность. Если видно, что налог реально будет погашен — рассрочку/отсрочку одобряют.
⚠️Важная фишка:
Если отсрочка или рассрочка предоставлена по основаниям: угроза банкротства, сезонный характер работ), то на сумму отсрочки или рассрочки начисляются проценты исходя из ставки, равной 1/2 ключевой ставки ЦБ РФ, действовавшей за период отсрочки или рассрочки,
Т.е. не по всем основаниям при отсрочке нужно платить %, а только по некоторым.
Рассрочка/ отсрочка позволяет:
✔️ избежать штрафов
✔️ не доводить до принудительного взыскания
✔️ спокойно закрыть налог
Когда рассрочка особенно полезна?
Типичная ситуация из практики:
Продали квартиру → получился НДФЛ 900 000 ₽.
До 15 июля платить нечем.
Вместо того чтобы:
❌ ждать пени
❌ доводить до приставов
✔️можно заранее подать заявление на рассрочку.
И платить налог частями по графику.
⚠️Важно! Если просто не платить налог, то будут:
- пени, штрафы
- требования ФНС
- блокировка счетов, карт.
Особенно актуально это становится, т.к. уже действует внесудебный порядок взыскания задолженности. (https://t.me/viktorijcbuh/34)
А рассрочка — это официальный способ урегулировать долг с налоговой.
Пользуйтесь! А еще лучше, чтобы не возникало такой необходимости!😉
