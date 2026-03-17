Виктория Речмедина
Налоги, взносы, пошлины

Налог заплатить нужно, а денег сейчас нет? У НК РФ есть решение — рассрочка

Многие не знают, что физлицо может официально попросить рассрочку или отсрочку по уплате налогов. Это не «договориться с инспектором», а законный механизм из Налогового кодекса.

Что такое рассрочка/ отсрочка по налогам?

Отсрочка или рассрочка предоставляется при наличии оснований, предусмотренных ст. 64 НК РФ.

На срок: для отсрочек не более 1 года, для рассрочек не более 3х лет. С единовременной или поэтапной уплатой суммы задолженности и (или) налогов, сборов, страховых взносов.

Т.е. рассрочка/отсрочка — это перенос срока уплаты налога с возможностью платить частями.

⚠️Важно: налог не отменяется, но его можно разбить на платежи.

Например:

Вы должны заплатить НДФЛ 300 000 ₽ по декларации 3-НДФЛ.

ФНС может разрешить платить:

• по 25 000 ₽ в месяц

• или по 75 000 ₽ раз в квартал.

Главное — чтобы налог был погашен в установленный период.

К каким налогам это можно применить?

Для физических лиц рассрочка возможна по:

-НДФЛ (например, после продажи недвижимости)

-имущественным налогам

- транспортному налогу

-земельному налогу.

Чаще всего на практике рассрочку просят именно по НДФЛ после продажи недвижимости, когда налог может составлять сотни тысяч или миллионы рублей.

В каких случаях ФНС может дать рассрочку?

Рассрочку дают не всем, это тоже важно понимать. Нужно доказать, что заплатить сразу невозможно. И приложить документы, которые факт невозможности подтверждают.

Основания могут быть такие:

• сложное финансовое положение

• работы/услуги лица носят сезонный характер

• значительная сумма налога

• риск банкротства при единовременной уплате

• чрезвычайные обстоятельства (болезнь, утрата имущества, стихийное бедствие) и др.

Важно: ФНС оценивает документы и платежеспособность. Если видно, что налог реально будет погашен — рассрочку/отсрочку одобряют.

⚠️Важная фишка:

Если отсрочка или рассрочка предоставлена по основаниям: угроза банкротства, сезонный характер работ), то на сумму отсрочки или рассрочки начисляются проценты исходя из ставки, равной 1/2 ключевой ставки ЦБ РФ, действовавшей за период отсрочки или рассрочки,

Т.е. не по всем основаниям при отсрочке нужно платить %, а только по некоторым.

Рассрочка/ отсрочка позволяет:

✔️ избежать штрафов

✔️ не доводить до принудительного взыскания

✔️ спокойно закрыть налог

Когда рассрочка особенно полезна?

Типичная ситуация из практики:

Продали квартиру → получился НДФЛ 900 000 ₽.

До 15 июля платить нечем.

Вместо того чтобы:

❌ ждать пени

❌ доводить до приставов

✔️можно заранее подать заявление на рассрочку.

И платить налог частями по графику.

⚠️Важно! Если просто не платить налог, то будут:

- пени, штрафы

- требования ФНС

- блокировка счетов, карт.

Особенно актуально это становится, т.к. уже действует внесудебный порядок взыскания задолженности. (https://t.me/viktorijcbuh/34)

А рассрочка — это официальный способ урегулировать долг с налоговой.

Пользуйтесь! А еще лучше, чтобы не возникало такой необходимости!😉

Виктория Речмедина

