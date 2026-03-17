Налог заплатить нужно, а денег сейчас нет? У НК РФ есть решение — рассрочка

Что такое рассрочка/ отсрочка по налогам?

Отсрочка или рассрочка предоставляется при наличии оснований, предусмотренных ст. 64 НК РФ.

На срок: для отсрочек не более 1 года, для рассрочек не более 3х лет. С единовременной или поэтапной уплатой суммы задолженности и (или) налогов, сборов, страховых взносов.

Т.е. рассрочка/отсрочка — это перенос срока уплаты налога с возможностью платить частями.

⚠️Важно: налог не отменяется, но его можно разбить на платежи.

Например:

Вы должны заплатить НДФЛ 300 000 ₽ по декларации 3-НДФЛ.

ФНС может разрешить платить:

• по 25 000 ₽ в месяц

• или по 75 000 ₽ раз в квартал.

Главное — чтобы налог был погашен в установленный период.