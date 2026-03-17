Рассрочка по налогам: как подать заявление и реально получить одобрение ФНС ?

Есть два способа, как подать заявление на рассрочку в ФНС
1️⃣ Через личный кабинет ФНС
Самый удобный вариант.
Путь:
ЛК ФНС → Жизненные ситуации → Обратиться в налоговый орган → Иные обращения → заявление о рассрочке
К заявлению прикладываются документы, подтверждающие вашу ситуацию.
2️⃣ Через налоговую инспекцию
Можно подать:
• лично
• через представителя
• по почте.
Но на практике через личный кабинет быстрее.
Что обязательно нужно указать в заявлении?
ФНС оценивает не эмоции, а конкретные цифры.
В заявлении нужно написать:
• какой налог и за какой период
• сумму задолженности
• причину, почему невозможно оплатить сразу
• срок рассрочки
• предлагаемый график платежей
💡 Фишка: Если сразу предложить реалистичный график, вероятность одобрения выше.
Какие документы повышают шанс одобрения?
Налоговая должна увидеть, что:
1️⃣ у вас есть временные финансовые трудности
2️⃣ но вы реально сможете заплатить налог позже
Поэтому помогают такие документы:
• справка о доходах (так называемая 2-НДФЛ)
• выписки по счетам
• документы о кредитной нагрузке
• подтверждение расходов
• медицинские документы (если была болезнь)
• документы о потере работы или снижении дохода
💡 Практическая фишка. Лучше показать полную картину доходов и расходов.
ФНС оценивает: сможет ли человек реально платить по графику.
В каких ситуациях рассрочку дают чаще всего?
По практике чаще одобряют, если:
✔️ налог крупный
✔️ доход нерегулярный
✔️ есть кредиты или ипотека
✔️ налог возник после продажи недвижимости
Когда налоговая почти всегда отказывает?
Есть ситуации, где шанс минимальный:
❌ нет документов, подтверждающих сложное положение
❌ человек не предлагает график платежей
❌ видно, что доходы позволяют заплатить сразу
❌ есть предыдущие нарушения по налогам
❌ когда заявление подают уже после начала взыскания.
⚠️Важный момент. Рассрочку лучше просить заранее.
Например: НДФЛ по декларации нужно заплатить до 15 июля.
Заявление лучше подать до этой даты, а не после.
Т.е. это легальный способ спокойно закрыть налоговую обязанность.
