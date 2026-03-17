Рассрочка по налогам: как подать заявление и реально получить одобрение ФНС ?

Когда налоговая почти всегда отказывает?

Есть ситуации, где шанс минимальный:

❌ нет документов, подтверждающих сложное положение

❌ человек не предлагает график платежей

❌ видно, что доходы позволяют заплатить сразу

❌ есть предыдущие нарушения по налогам

❌ когда заявление подают уже после начала взыскания.

⚠️Важный момент. Рассрочку лучше просить заранее.

Например: НДФЛ по декларации нужно заплатить до 15 июля.

Заявление лучше подать до этой даты, а не после.

Т.е. это легальный способ спокойно закрыть налоговую обязанность.