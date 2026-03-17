Премиум моб 2
🔴 Вебинар: Как освоить бухгалтерию с нуля: встреча для новичков в профессии →
Налоги, взносы, пошлины

Рассрочка по налогам: как подать заявление и реально получить одобрение ФНС ?

Физлица могут получить рассрочку по налогам (ст. 64 НК РФ). Но на практике главный вопрос: как сделать так, чтобы налоговая её одобрила?

Есть два способа, как подать заявление на рассрочку в ФНС

1️⃣ Через личный кабинет ФНС

Самый удобный вариант.

Путь:

ЛК ФНС → Жизненные ситуации → Обратиться в налоговый орган → Иные обращения → заявление о рассрочке

К заявлению прикладываются документы, подтверждающие вашу ситуацию.

2️⃣ Через налоговую инспекцию

Можно подать:

• лично

• через представителя

• по почте.

Но на практике через личный кабинет быстрее.

Что обязательно нужно указать в заявлении?

ФНС оценивает не эмоции, а конкретные цифры.

В заявлении нужно написать:

• какой налог и за какой период

• сумму задолженности

• причину, почему невозможно оплатить сразу

• срок рассрочки

• предлагаемый график платежей

💡 Фишка: Если сразу предложить реалистичный график, вероятность одобрения выше.

Какие документы повышают шанс одобрения?

Налоговая должна увидеть, что:

1️⃣ у вас есть временные финансовые трудности

2️⃣ но вы реально сможете заплатить налог позже

Поэтому помогают такие документы:

• справка о доходах (так называемая 2-НДФЛ)

• выписки по счетам

• документы о кредитной нагрузке

• подтверждение расходов

• медицинские документы (если была болезнь)

• документы о потере работы или снижении дохода

💡 Практическая фишка. Лучше показать полную картину доходов и расходов.

ФНС оценивает: сможет ли человек реально платить по графику.

В каких ситуациях рассрочку дают чаще всего?

По практике чаще одобряют, если:

✔️ налог крупный

✔️ доход нерегулярный

✔️ есть кредиты или ипотека

✔️ налог возник после продажи недвижимости

Когда налоговая почти всегда отказывает?

Есть ситуации, где шанс минимальный:

❌ нет документов, подтверждающих сложное положение

❌ человек не предлагает график платежей

❌ видно, что доходы позволяют заплатить сразу

❌ есть предыдущие нарушения по налогам

❌ когда заявление подают уже после начала взыскания.

⚠️Важный момент. Рассрочку лучше просить заранее.

Например: НДФЛ по декларации нужно заплатить до 15 июля.

Заявление лучше подать до этой даты, а не после.

Т.е. это легальный способ спокойно закрыть налоговую обязанность.

Информации об авторе

Виктория Речмедина

Бухгалтер в ИП

2 подписчика24 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяБухСтрим