1/2 квартиры получена по наследству и 1/2 купили. Когда же можно продать без налога?
Самый частый вопрос после вступления в наследство: «Теперь ждать 5 лет?»
На самом деле — не всегда. И здесь есть интересный нюанс, который многие узнают уже после сделки.
Ситуация из жизни:
— в 2021 году человек получил 1/2 квартиры по наследству
— в 2023 году он выкупил вторую половину у второго наследника
— в 2025 году решил продать квартиру целиком
И возникает главный вопрос: с какого момента считать срок владения?
⚠️Вот где важная деталь:
Для доли, полученной по наследству, срок владения считается с даты открытия наследства (даты смерти наследодателя). Основание: п. 3 ст. 217.1 НК РФ.
А для доли, которую вы докупили, срок считается с даты регистрации права собственности на эту долю.
То есть у одной квартиры фактически появляется два разных срока владения. 😮
Что это означает при продаже?
При продаже:
✔️ доля, полученная по наследству, может уже быть освобождена от НДФЛ (срок 3 года)
✔️ а по купленной доле срок может ещё не пройти
В этом случае налог считается только с той доли, по которой срок владения меньше минимального.
Маленькая фишка: Если вы продаёте объект как единый договор, налоговая база всё равно может распределяться пропорционально долям.
И тогда:
— часть дохода вообще не облагается
— по второй части можно применить расходы на покупку доли или вычет 1 млн (п. 2 ст. 220 НК РФ).
Итог
Один объект — но два разных срока владения и две разные налоговые логики.
Именно из-за этого нюанса люди иногда переплачивают сотни тысяч рублей налога.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию