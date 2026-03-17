1/2 квартиры получена по наследству и 1/2 купили. Когда же можно продать без налога?

Разберем тонкости определения срока владения при наследовании доли в объекте недвижимости.

Самый частый вопрос после вступления в наследство: «Теперь ждать 5 лет?»

На самом деле — не всегда. И здесь есть интересный нюанс, который многие узнают уже после сделки.

Ситуация из жизни:

— в 2021 году человек получил 1/2 квартиры по наследству

— в 2023 году он выкупил вторую половину у второго наследника

— в 2025 году решил продать квартиру целиком

И возникает главный вопрос: с какого момента считать срок владения?

⚠️Вот где важная деталь:

Для доли, полученной по наследству, срок владения считается с даты открытия наследства (даты смерти наследодателя). Основание: п. 3 ст. 217.1 НК РФ.

А для доли, которую вы докупили, срок считается с даты регистрации права собственности на эту долю.

То есть у одной квартиры фактически появляется два разных срока владения. 😮

Что это означает при продаже?

При продаже:

✔️ доля, полученная по наследству, может уже быть освобождена от НДФЛ (срок 3 года)

✔️ а по купленной доле срок может ещё не пройти

В этом случае налог считается только с той доли, по которой срок владения меньше минимального.

Маленькая фишка: Если вы продаёте объект как единый договор, налоговая база всё равно может распределяться пропорционально долям.

И тогда:

— часть дохода вообще не облагается

— по второй части можно применить расходы на покупку доли или вычет 1 млн (п. 2 ст. 220 НК РФ).

Итог

Один объект — но два разных срока владения и две разные налоговые логики.

Именно из-за этого нюанса люди иногда переплачивают сотни тысяч рублей налога.