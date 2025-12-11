🚩 «Почему я не доверяю налоговым консультантам». История одной рабочей встречи

История о том, как амбиции молодого консультанта превратили формальную встречу в налоговой в полноценную проверку. Рассказываю, почему принцип «не навреди» важен не только врачам, но и налоговым юристам.

Приветствую читателей Клерка!

Из 12 лет работы в налоговых органах 8 лет я занимался непосредственно проведением выездных налоговых проверок (ВНП) и предпроверочным анализом (ППА). За это время я повидал с десяток разных специалистов, которые на деле оказывались, мягко говоря, не самыми квалифицированными.

Есть расхожее выражение, что главная задача адвоката не сделать хуже своему подопечному. Думаю, что с налоговыми консультантами история должна быть как минимум такой же. Но на моей практике было много «помощников», которые как раз скорее делали только хуже. Расскажу одну показательную историю.

📉 Рядовая ситуация: протокол для галочки

Я присутствовал на рабочей комиссии, на которую пригласили налогоплательщика. В рамках камеральной налоговой проверки (КНП) декларации по НДС у него установили небольшие (предполагаемые) нарушения: включение в налоговую декларацию счетов-фактур с сомнительными контрагентами.

Сумма НДС меньше 1 миллиона рублей. КНП уже подходила к концу, и «особых» доказательств у налогового органа на тот момент не было. В тот период в нашем регионе в рамках КНП крайне редко уходили в акт по ст. 54.1 НК РФ, тем более с такими небольшими суммами.

План Инспекций в таких случаях (небольшие суммы и отсутствие “базы”) был такой:

1. Убедить налогоплательщика самостоятельно уточнить обязательства (сдать УНД).

2. Если не получится, то ничего страшного. Передаем налогоплательщика в отдел предпроверочного анализа (ППА) и держим на контроле.

3. Если сумма рисков в будущем вырастет проводим углубленный анализ и снова вызываем (но уже в рамках ППА).

Вот и эта история, должна была быть совершенно рядовой: небольшая сумма риска, отсутствие доказательств, рабочая встреча и составление протокола «для галочки».

🚫 Замов нет: в дело вступает начальник Инспекции

Обычно в ИФНС рабочие встречи проводит заместитель начальника Инспекции, который курирует направление (ВНП, ППА, КНП или КАО).

Но в тот день профильного заместителя вызвали в Управление, а другой заместитель, который мог бы его подменить, был занят на рассмотрении материалов проверки.

Встал вопрос: кто проведет встречу? Начальник отдела КНП обратилась к начальнику Инспекции с вопросом будет ли рабочую комиссию проводить он, или ей провести ее самостоятельно. Начальник подтвердил, что проведет комиссию.

Ему дали аналитическую справку (краткая информация о налогоплательщике и его рисках). Он бегло изучил цифры, посмотрел основные моменты, но глубоко не вникал. Для него это была формальность, на которой он должен был просто поприсутствовать для “значимости”.

🦜 «Я окончил престижный вуз!»

На встречу пришел не только директор, но и его представитель - налоговый консультант. Молодой парень, лет 25.

Инспектором и секретарем рабочей комиссии был я. Я проводил их в кабинет, представил всех присутствующих. Начальник отдела открыла совещание, спокойным тоном объяснила причины вызова: рядовая процедура, есть вопросы по контрагентам, давайте обсуждать.

Начальник инспекции в это время скучал: смотрел в окно, поглядывал в телефон. По нему было видно, что встреча для него не имеет большого веса. В отличии от консультанта, который и стал “гвоздем” этой встречи.

Он грубо перебил начальника отдела и сходу начал атаку. Заявил, что его клиента, налоговой инспекции не удастся «обвести вокруг пальца». Что он не позволит манипулировать такими словами, как «технические компании» и «сомнительные сделки»:

«Я окончил юридический факультет и являюсь высококвалифицированным юристом!» - вещал парень, начав сыпать номерами статей и цитатами из законов, которые он скорее всего зазубрил для встречи.

Он, безусловно, подготовился. Но выбрал худшую из возможных тактик - начал тыкать Инспекцию носом в отсутствие доказательной базы, причем в довольно хамской манере еще и в присутствии начальника Инспекции.

🔥 Ответный удар

Это мгновенно изменило атмосферу в кабинете. Если в начале встречи начальник Инспекции «прикуривал в окошко», то после тирады юнца и разговорах о манипуляциях он проснулся.

Ему настолько не понравилось, что какой-то зеленый парень перебивает его сотрудников и учит его жизни в его же кабинете, что перехватил инициативу. Завязалась перепалка, разговор шел на повышенных тонах, и вместо стандартных 15 минут встреча затянулась на полчаса и могла бы продолжаться еще дольше если бы начальник не решил ее завершить.

Консультант все это время рассказывал, то, о чем он явно имеет крайне далекое представление. Как мы потом выяснили, его основной профиль это “сделки с недвижимостью”. Что же до налогоплательщика, которого он представлял, то все это время он сидел и краснел за своего представителя, было видно, что и ему вся эта ситуация не нравится.

⚖️ Итог: амбиции против кошелька клиента

Сразу после того, как дверь за посетителями закрылась, начальник Инспекции вызвал нас и сказал: так это оставлять нельзя. Нужно проводить работу, и если мы считает, что сделки фиктивные то собирайте доказательства в рамках КНП.

Так задача изменилась на 180 градусов: с рядовой встречи и передачи в ППА до “выйти в акт любой ценой”.

Весь отдел включился в работу. Мы вышли в акт. Он был сыроват, времени было в обрез. Но мы получили четкое наставление.

Уже после акта, в рамках дополнительных мероприятий налогового контроля (ДМНК), мы доделали то, что не успели сразу. Собрали доказательства, закрепили позицию и вынесли итоговое решение.

Результат: Вся сумма доначислений осталась в силе, апелляционная жалоба не отбила ни копейки.

✅ Вывод

Эта история - отличный пример того, как не надо вести себя на рабочих встречах в налоговой. Задача консультанта - гасить конфликты и искать компромиссы, а не провоцировать инспекторов на принцип «дело чести».

Если бы тот парень вел себя корректно, его клиент ушел бы с миром и, возможно, просто попал бы под наблюдение отдела ППА. А из-за желания консультанта блеснуть эрудицией перед начальником инспекции, компания получила реальные доначисления.

