💡Рост цен в 2026 году: почему подорожало почти все и что стоит за повышением НДС

📈 Почему рост цен оказался таким резким

Повышение ставки НДС с 20% до 22%, вступившее в силу с 1 января 2026 года, стало формальным триггером ценового скачка. Однако сами по себе «два процента» не объясняют масштаб изменений.

НДС — это налог, который проходит через всю цепочку поставок: от производителя к логистике, от логистики к оптовику, от оптовика к рознице. Каждое звено закладывает рост в цену, поэтому итоговый эффект для потребителя оказывается значительно выше номинального изменения ставки. Особенно это заметно в товарах с длинной цепочкой поставок — продуктах питания, импортных товарах, переработанной продукции.

При этом важно учитывать, что рост НДС наложился на уже существующие факторы давления: санкции, удорожание логистики, рост затрат на сырьё и энергоресурсы. В результате январский скачок цен стал не исключением, а ускорением уже идущего процесса.