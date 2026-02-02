💡Рост цен в 2026 году: почему подорожало почти все и что стоит за повышением НДС

Начало 2026 года для многих стало моментом резкого «приземления»: рост цен почувствовался буквально в первые дни января. Подорожали продукты, лекарства, топливо, услуги и бытовая техника. Обсуждение цен вышло за пределы экспертной среды и стало массовым — от соцсетей до бытовых разговоров.
В этой статье разбираем, что именно происходит с ценами, какую роль в этом играет повышение НДС, почему эффект оказался сильнее ожидаемого и какие последствия это имеет для бизнеса и населения.
📈 Почему рост цен оказался таким резким
Повышение ставки НДС с 20% до 22%, вступившее в силу с 1 января 2026 года, стало формальным триггером ценового скачка. Однако сами по себе «два процента» не объясняют масштаб изменений.
НДС — это налог, который проходит через всю цепочку поставок: от производителя к логистике, от логистики к оптовику, от оптовика к рознице. Каждое звено закладывает рост в цену, поэтому итоговый эффект для потребителя оказывается значительно выше номинального изменения ставки. Особенно это заметно в товарах с длинной цепочкой поставок — продуктах питания, импортных товарах, переработанной продукции.
При этом важно учитывать, что рост НДС наложился на уже существующие факторы давления: санкции, удорожание логистики, рост затрат на сырьё и энергоресурсы. В результате январский скачок цен стал не исключением, а ускорением уже идущего процесса.
🛒 Что именно дорожает сильнее всего
Наиболее заметный рост цен пришёлся на продукты питания. По данным и наблюдениям начала января, овощи и фрукты подорожали двузначными темпами, мясо и рыба — ещё сильнее. При этом рост цен сопровождается снижением объёма упаковки, что дополнительно усиливает ощущение инфляции.
Отдельно стоит отметить рост цен на товары повседневного спроса, которые раньше воспринимались как «доступные»: молочная продукция, кондитерские изделия, кофе, мороженое. Для потребителя это формирует ощущение, что дорожает не что-то отдельное, а буквально вся потребительская корзина.
При этом официальные данные по инфляции не всегда совпадают с субъективным ощущением населения, поскольку статистика учитывает усреднённые показатели, а реальные траты людей концентрируются именно в тех категориях, где рост максимален.
🏢 Как рост цен бьёт по бизнесу
Для бизнеса 2026 год начинается в условиях двойного давления. С одной стороны — рост налоговой нагрузки и операционных расходов, с другой — стагнация или снижение покупательской способности.
Особенно уязвимым оказывается малый и средний бизнес: розница, общепит, небольшие производства. Повышение цен напрямую ведёт к оттоку клиентов, а отказ от повышения — к снижению маржинальности вплоть до убытков. В результате предприниматели вынуждены сокращать расходы, пересматривать штат, отказываться от бонусов и в ряде случаев закрывать бизнес.
Дополнительным фактором стало расширение круга плательщиков НДС. Многие предприниматели на упрощённой системе, ранее не сталкивавшиеся с этим налогом, в 2026 году впервые обязаны учитывать НДС со всеми вытекающими — документооборотом, камеральным контролем и рисками доначислений.
🚧 Что ещё подорожает в течение года
Январь, по сути, стал только началом. В течение 2026 года ожидается дальнейший рост тарифов ЖКХ, стоимости транспорта, топлива и медицинских услуг. По ряду направлений повышение запланировано поэтапно, включая вторую волну индексации коммунальных услуг во второй половине года.
Отдельно стоит отметить влияние утилизационных и технических сборов, которые уже отразились на стоимости автомобилей, техники и электроники. Эти факторы носят долгосрочный характер и будут продолжать влиять на цены.
💡 Итог: системный характер происходящего
Рост цен в 2026 году — это не разовое явление и не результат одного решения. Это следствие комплексной перестройки бюджетной и налоговой политики, при которой значительная часть нагрузки перекладывается на бизнес и конечного потребителя.
Для населения это означает снижение реальной покупательской способности, даже при формальном росте доходов. Для бизнеса — необходимость адаптации к новым условиям, где ошибки в расчётах, налогах и ценообразовании становятся критичными.
Главный вывод прост: текущий рост цен — не аномалия, а новая реальность, к которой придётся приспосабливаться и бизнесу, и потребителям.
