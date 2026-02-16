💥Диалог с ФНС как стратегия: когда нужно «договариваться»

Налоговая проверка никогда не начинается внезапно. Рассказываю, что важно успеть сделать, пока есть пространство для манёвра.

Сегодня, такой тренд, что решение конфликтов между налоговым органом и налогоплательщиком все чаще происходит не в зале суда, а в момент, когда инспекция только собирает фактуру и оценивает налоговые риски компании. Стадия предпроверочного анализа всегда предлагает бизнесу вариант в виде:

Заплати здесь и сейчас« если не хочешь куда более весомых доначислений.

Отсюда простой вывод: чем раньше компания начинает действовать осмысленно, тем больше шансов удержать историю в рабочем контуре.

На предпроверке еще можно уточнить позицию, закрыть очевидные разрывы, дооформить документы, показать реальность операций и, главное, не дать конфликту перейти в режим «выездная неизбежна». Когда же проверка назначена, пространство для манёвра резко сужается: процессы становятся формальными, сроки — жесткими, а решения — дороже.

🔎 Как выглядит старт: первые сигналы, которые нельзя игнорировать

Предпроверка всегда начинается с требований: представить пояснения, документы, расшифровки, подтвердить контрагента, объяснить необычную динамику налогов. Параллельно появляются вызовы на комиссии, приглашения «на разговор», запросы, которые выглядят шире конкретной операции, и истребуют документы за длительный промежуток времени.

Типовая ошибка на этом этапе — воспринимать сигналы как шум: «отправим что-нибудь», «не будем отвечать», «пусть сами доказывают». В логике инспекции это считывается не как «у нас всё чисто», а как «мы не контролируем ситуацию» или «есть что прятать». И дальше включается усиление: запросов становится больше, тон — жестче, риск выездной — выше.

Вторая ошибка — пытаться «исчезнуть» организационно: сменить адрес, регион, инспекцию, переписать бизнес на номинальное лицо. Сегодня это редко помогает, так как есть ФРВП, и куда бы вы ни ушли, список ФРВП является общероссийским. При этом вполне вероятно, что:

если ваши риски окажутся уже отработанными, то проверять вас будет именно та инспекция, из которой вы «сбежали».

🗣️ Диалог с ФНС: что говорить и как себя вести, чтобы не ухудшить позицию

Предпроверочное взаимодействие — это переговоры, но с особыми правилами. Здесь нельзя «импровизировать по ощущениям». Базовая стратегия — сначала разобраться внутри, потом отвечать вовне.

Хорошая модель — не отправлять в инспекцию «одного бухгалтера на амбразуру» и не делать всё через руководителя на эмоциях. Нужна команда и анализ рисков. И еще один важный момент, который следует учесть во время проведения комиссии:

Слушайте, что вам говорят, запоминайте информацию, спрашивайте какими доказательствами они располагают. Ваша задача на рабочем совещании больше получить, чем дать информации взамен.

На встречах важно сохранять спокойный тон, не спорить «в лоб» и доказывать правоту голосом — это никогда не работает. Работают факты, логика и документы.

Если инспекция задаёт вопросы про контрагента, не стоит уходить в общие слова (если конечно вам нечего скрывать, хотя и здесь есть куда более эффективные методики). Покажите, как выбирали партнера, как подтверждали реальность работ, как принимали результат, какие были деловые причины сделки.

Если вопросы про НДС или прибыль — важно показать связку:

Договор — исполнение — оплата — результат, так, чтобы у инспектора сложилась цельная картина, а не набор разрозненных файлов.

И очень важный момент, который я рекомендую всем — создавать деловую переписку, вы удивитесь насколько она может играть решающее значение в спорных ситуациях.

🧩 Что делать внутри компании: мини-аудит до того, как начнут считать

Предпроверка — отличный момент, чтобы провести быстрый внутренний разбор. Не «идеальный аудит на год», а практичную инвентаризацию: какие сделки выглядят спорно, где не хватает первички и деловой цели, где документы формально есть, но по содержанию слабые.

Самая ценная работа здесь — восстановить причинно-следственные связи. Налоговая чаще бьет не по наличию документов, а по смыслу: была ли реальная хозяйственная операция, зачем она была, кем выполнялась, какой результат получила компания. Если у сделки есть экономическая логика и подтверждение результата — позиция становится в разы устойчивее.

На этом же этапе стоит выстроить дисциплину ответов на требования, а именно — не запутаться где, что, и как отвечали, в том числе и на допросы свидетелей. В предпроверке «сломаться» можно не на сути, а на организации: опоздали, отправили не то, дали противоречивые пояснения разными письмами.

Инспекция любит несостыковки и пороки документов они упрощают выводы.

✅ Как понять, что вы действуете правильно

Цель предпроверочного этапа для компании это снизить вероятность выездной проверки и удержать сумму потенциальных претензий в разумных пределах. Когда компания показывает, что понимает риски и умеет ими управлять, разговор с ФНС становится предметным — и это уже совсем другая позиция, чем «ждать удара».

Расскажу одну показательную историю:

Я проводил предпроверочный анализ (ППА) одной компании-производителя, и на этапе ППА сумма рисков, которую мы оценили, была около 100 млн руб. Во время ППА, а оно было долгим — порядка 9–10 месяцев, — мы неоднократно направляли требования и вызывали налогоплательщика на комиссию. Везде была тишина: налогоплательщик ушел в глухую оборону и во время проведения ППА уже посадил на свое место номинала. В итоге на комиссию все же пришел представитель, которому мы озвучили сумму претензий в размере 100 млн руб., после чего представитель ушел, и больше мы его не видели.

Вскоре после этого мы открыли выездную проверку, и сумма рисков, которую мы установили в ВНП, была уже более 700 млн руб. На этом этапе налогоплательщик (бенефициар) уже «вышел на связь» и предложил уточнить налоговые риски на сумму в 200 млн руб. Но было уже поздно, так как риски были установлены в ходе официальной проверки, и «откатить это назад» уже нельзя. Вот так из 100 млн рублей сумма доначислений выросла в 7 раз. Поэтому можно смело говорить, что налогоплательщик действовал в корне неправильно и не оценил должным образом свои риски.

💡Инсайды о реальных методах налогового контроля читайте в моем Telegram-канале «Налоговый инсайдер» https://t.me/naloginsider. (за плечами 12 лет работы в ФНС, со службы ушел в ноябре прошлого года).