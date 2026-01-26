9 из 11 аналитиков советуют купить эти акции в 2026г

Я знаю, вы любите слушать аналитиков:) Пролистал кучу аналитических обзоров от крупных брокеров на 2026г, чтобы выделить акции, в которые эксперты верят больше всего.

Это не просто отдельные громкие прогнозы, а консенсус. Т.е. в среднем 9 из 11 уважаемых аналитиков считают, что эти акции стоит покупать! Это серьёзный сигнал к их изучению. Делюсь с вами ТОП-5 такими бумагами.

1. Яндекс

Советуют аналитики: 10 из 11.

Яндекс - это эталонная российская ИТ-экосистема, и аналитики сходятся во мнении: здесь акции есть куда расти.

Почему акции Яндекса вырастут:

Диверсификация

Реклама, такси, доставка, банк - это устойчивость бизнес к любым вызовам.

Финансовые показатели

Рост выручки на 33%, а чистой прибыли на 26% за 9 месяцев 2025-го — цифры, которые говорят сами за себя. Компания развивается и зарабатывает десятки млрд рублей.

Ставка на будущее

ИИ, финтех и беспилотники- эти проекты пока мало влияют на прибыль, но уже сейчас формируют огромный потенциал для компании на будущее.

2. ОЗОН

Советуют аналитики: 9 из 11.

Озон - это история про превращение из вечной "акции роста" в зрелую прибыльную компанию. И рынок, кажется, верит, что в 2026г мы увидим продолжение становления Озона как качественной дивидендной бумаги фондового рынка РФ.

Почему акции Озона вырастут:

Переломный момент

Сокращение убытка с 41,8 до 4,5 млрд рублей за 9 месяцев — это мощно. Ожидается, что 2026 год станет первым по-настоящему прибыльным. Переход в качественно новое состояние всегда ценится рынком.

Финтех — тёмная лошадка

Рост выручки Озон банка на 150% — это отличный показатель того, что Озон уже не просто магазин, а экосистема с собственным банком для почти 39 млн клиентов.

Дивиденды

Первые дивиденды в 2025-м хороший сигнал. Компания заявляет, что может генерировать свободный денежный поток и готова делиться им с инвесторами. Ожидание роста выплат в будущем добавляет бумаге привлекательности.

3. ИКС5

Советуют аналитики: 9 из 11.

Единственный не-технологический гигант в этом топе. ИКС5 — это лидер потребительского сектора с грамотной стратегией.

Почему акции ИКС5 вырастут:

Лидер по росту

Сопоставимые продажи растут быстрее, чем у конкурентов - «Ленты» или «Магнита». Сейчас компания ИКС5 - №1 ритейлер России!

"Правильный" формат магазинов

Запуск дискаунтеров «Чижик» — гениальный ход. Рост выручки сегмента на 80% говорит, что ИКС5 "попал прямо в точку". Народ экономит, а ИКС5 на этом зарабатывает.

Дивиденды

Дивдоходность в 12%+ это то, ради чего инвесторы готовы инвестировать в акции ИКС5 "здесь и сейчас".

4. Сбер

Советуют аналитики: 9 из 11.

Сбер - это основа основ, лучшая акция нашего рынка с потенциалом роста и дивидендами. Его все держат в своих портфелях, и не зря. Аналитики любят его за предсказуемость и щедрость.

Почему акции Сбера вырастут:

Устойчивость и масштаб

Чистая прибыль в 1,7 трлн рублей за 2025г - это новый абсолютный исторический рекорд. Банк настолько огромен, что растёт даже тогда, когда вокруг проблемы, в экономике кризис и идёт война! Это про надежность.

Дивиденды

Минфин как мажоритарный акционер дал чёткий сигнал: 50% прибыли на дивиденды. Ожидаемая доходность под 12% — это мощный магнит для любых инвесторов, включая меня. Предсказуемый и стабильный денежный поток.

5. Т-Технологии

Советуют аналитики: 9 из 11.

Если Сбер - это зрелый и устойчивый гигант в финансовом секторе, то Т-Технологии - это динамично развивающийся и перспективный конкурент.

Почему акции Т-Технологии вырастут:

Скорость

Рост выручки на 69% — это уровень технологических компаний или стартапов, а не крупнейшего банка страны. Т-технологии переписывают правила игры, компания растёт очень быстро!

Суперэффективность

ROE (рентабельность капитала) в 27% — лучший показатель в секторе (даже лучше, чем у Сбера!). Они генерируют огромную прибыль на каждый вложенный рубль капитала.

Потенциал дальнейшего развития

У компании 52 млн клиентов (треть нашей страны!) - это даёт огромный потенциал. С развитием экосистемы, рост прибыли будет только ускоряться.

Заключение

Если резюмировать взгляд аналитиков на 2026 год, то фавориты делятся на две ключевые группы:

Рост и дивиденды (Яндекс, Озон, Т-Технологии): Здесь мы получаем высокие темпы роста самих акций и бонусом выплаты. Дивиденды и рост (Сбер, X5): Здесь мы получаем стабильный денежный поток и потенциал роста бумаг.

Лично мне такой расклад нравится. Он позволяет собрать сбалансированный портфель, который направлен как на агрессивный рост, так и на пассивный доход.

В моём портфеле есть 3 из 5 акций, которые советуют покупать аналитики в 2026г:

В ближайшем будущем я планирую начать инвестировать в Озон!

Делитесь в комментариях, какие из этих компаний есть в вашем портфеле и кого бы добавили в этот список?

Подписывайтесь на мой Telegram-канал! Там ещё больше свежего и полезного контента без воды. Жду вас!