9 из 11 аналитиков советуют купить эти акции в 2026г
Это не просто отдельные громкие прогнозы, а консенсус. Т.е. в среднем 9 из 11 уважаемых аналитиков считают, что эти акции стоит покупать! Это серьёзный сигнал к их изучению. Делюсь с вами ТОП-5 такими бумагами.
1. Яндекс
Советуют аналитики: 10 из 11.
Яндекс - это эталонная российская ИТ-экосистема, и аналитики сходятся во мнении: здесь акции есть куда расти.
Почему акции Яндекса вырастут:
Диверсификация
Реклама, такси, доставка, банк - это устойчивость бизнес к любым вызовам.
Финансовые показатели
Рост выручки на 33%, а чистой прибыли на 26% за 9 месяцев 2025-го — цифры, которые говорят сами за себя. Компания развивается и зарабатывает десятки млрд рублей.
Ставка на будущее
ИИ, финтех и беспилотники- эти проекты пока мало влияют на прибыль, но уже сейчас формируют огромный потенциал для компании на будущее.
2. ОЗОН
Советуют аналитики: 9 из 11.
Озон - это история про превращение из вечной "акции роста" в зрелую прибыльную компанию. И рынок, кажется, верит, что в 2026г мы увидим продолжение становления Озона как качественной дивидендной бумаги фондового рынка РФ.
Почему акции Озона вырастут:
Переломный момент
Сокращение убытка с 41,8 до 4,5 млрд рублей за 9 месяцев — это мощно. Ожидается, что 2026 год станет первым по-настоящему прибыльным. Переход в качественно новое состояние всегда ценится рынком.
Финтех — тёмная лошадка
Рост выручки Озон банка на 150% — это отличный показатель того, что Озон уже не просто магазин, а экосистема с собственным банком для почти 39 млн клиентов.
Дивиденды
Первые дивиденды в 2025-м хороший сигнал. Компания заявляет, что может генерировать свободный денежный поток и готова делиться им с инвесторами. Ожидание роста выплат в будущем добавляет бумаге привлекательности.
3. ИКС5
Советуют аналитики: 9 из 11.
Единственный не-технологический гигант в этом топе. ИКС5 — это лидер потребительского сектора с грамотной стратегией.
Почему акции ИКС5 вырастут:
Лидер по росту
Сопоставимые продажи растут быстрее, чем у конкурентов - «Ленты» или «Магнита». Сейчас компания ИКС5 - №1 ритейлер России!
"Правильный" формат магазинов
Запуск дискаунтеров «Чижик» — гениальный ход. Рост выручки сегмента на 80% говорит, что ИКС5 "попал прямо в точку". Народ экономит, а ИКС5 на этом зарабатывает.
Дивиденды
Дивдоходность в 12%+ это то, ради чего инвесторы готовы инвестировать в акции ИКС5 "здесь и сейчас".
4. Сбер
Советуют аналитики: 9 из 11.
Сбер - это основа основ, лучшая акция нашего рынка с потенциалом роста и дивидендами. Его все держат в своих портфелях, и не зря. Аналитики любят его за предсказуемость и щедрость.
Почему акции Сбера вырастут:
Устойчивость и масштаб
Чистая прибыль в 1,7 трлн рублей за 2025г - это новый абсолютный исторический рекорд. Банк настолько огромен, что растёт даже тогда, когда вокруг проблемы, в экономике кризис и идёт война! Это про надежность.
Дивиденды
Минфин как мажоритарный акционер дал чёткий сигнал: 50% прибыли на дивиденды. Ожидаемая доходность под 12% — это мощный магнит для любых инвесторов, включая меня. Предсказуемый и стабильный денежный поток.
5. Т-Технологии
Советуют аналитики: 9 из 11.
Если Сбер - это зрелый и устойчивый гигант в финансовом секторе, то Т-Технологии - это динамично развивающийся и перспективный конкурент.
Почему акции Т-Технологии вырастут:
Скорость
Рост выручки на 69% — это уровень технологических компаний или стартапов, а не крупнейшего банка страны. Т-технологии переписывают правила игры, компания растёт очень быстро!
Суперэффективность
ROE (рентабельность капитала) в 27% — лучший показатель в секторе (даже лучше, чем у Сбера!). Они генерируют огромную прибыль на каждый вложенный рубль капитала.
Потенциал дальнейшего развития
У компании 52 млн клиентов (треть нашей страны!) - это даёт огромный потенциал. С развитием экосистемы, рост прибыли будет только ускоряться.
Заключение
Если резюмировать взгляд аналитиков на 2026 год, то фавориты делятся на две ключевые группы:
Рост и дивиденды (Яндекс, Озон, Т-Технологии): Здесь мы получаем высокие темпы роста самих акций и бонусом выплаты.
Дивиденды и рост (Сбер, X5): Здесь мы получаем стабильный денежный поток и потенциал роста бумаг.
Лично мне такой расклад нравится. Он позволяет собрать сбалансированный портфель, который направлен как на агрессивный рост, так и на пассивный доход.
В моём портфеле есть 3 из 5 акций, которые советуют покупать аналитики в 2026г:
В ближайшем будущем я планирую начать инвестировать в Озон!
Делитесь в комментариях, какие из этих компаний есть в вашем портфеле и кого бы добавили в этот список?
