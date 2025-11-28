Комиссия за оплату коммунальных услуг незаметно «съедает» бюджет, особенно если платить сразу за несколько счетов каждый месяц. В 2025 году есть несколько легальных способов оплатить ЖКХ без комиссии — через ГИС ЖКХ, СБП, интернет‑банк и специальные тарифы банков. Разберем, где и как платить за квартиру без переплаты.​