Комиссия за оплату коммунальных услуг незаметно «съедает» бюджет, особенно если платить сразу за несколько счетов каждый месяц. В 2025 году есть несколько легальных способов оплатить ЖКХ без комиссии — через ГИС ЖКХ, СБП, интернет‑банк и специальные тарифы банков. Разберем, где и как платить за квартиру без переплаты.
Основные способы оплатить ЖКХ без комиссии
Далее — несколько сервисов и практических рекомендаций, которые помогут выбрать самый удобный и выгодный способ оплаты в 2025 году.
Портал ГИС ЖКХ
Через федеральный портал «ГИС ЖКХ» или приложение Госуслуги.Дом можно оплачивать коммунальные услуги онлайн без комиссии, если использовать электронный кошелек платежной системы «Мир». Оба способа обладают одинаковым функционалом. Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации обязаны указывать на своих сайтах доступные способы оплаты ЖКХ без комиссии — часто среди них есть ГИС ЖКХ и отдельные банки‑партнеры.
Порядок действий:
Зарегистрироваться на ГИС ЖКХ и привязать лицевые счета. Авторизоваться можно через Госуслуги.
Открыть электронный кошелек «Мир» и пополнить его без комиссии (при пополнении от 3 000 ₽, иначе столкнетесь с комиссией за каждый перевод).
Оплатить ЖКУ с кошелька — допсборы не взимаются.
Оплата ЖКХ через СБП
Система быстрых платежей (СБП) — один из самых удобных способов оплаты ЖКХ без комиссии в 2025 году. Многие банки позволяют:
Сканировать QR‑код с квитанции.
Выбрать поставщика услуг из списка.
Оплатить по номеру договора или лицевого счета.
При оплате через СБП деньги уходят напрямую на счет управляющей компании, а комиссия для клиента чаще всего нулевая.
Интернет‑банк и мобильное приложение
Оплата ЖКХ через интернет‑банк или мобильное приложение — еще один способ избежать комиссии. Ряд банков предлагает:
Нулевую комиссию при оплате коммуналки через личный кабинет или приложение.
Специальные разделы «ЖКХ без комиссии» или «Платежи партнерам», где собраны управляющие компании и РСО с нулевым сбором.
Важно: в отделении банка или через банкомат комиссия может взиматься, а в приложении — нет, поэтому выгоднее оплатить онлайн.
Как проверить, где можно оплатить ЖКХ без комиссии
Чтобы не переплачивать, стоит:
Проверить квитанцию: многие УК прямо указывают банки и сервисы, где можно оплатить ЖКУ без комиссии.
Зайти на сайт своей управляющей компании или ресурсоснабжающей организации: там обычно есть раздел «Как оплатить услуги», где перечислены доступные варианты.
Открыть приложение своего банка и посмотреть условия по разделу «ЖКХ» или «Платежи» — часто напротив нужного поставщика сразу написано «комиссия 0 ₽».
Как оплатить коммуналку без комиссии льготникам
Некоторые банки отдельно вводят специальные условия для льготные категорий:
Многодетных семей — при наличии регионального удостоверения, свидетельства или справки о статусе многодетной семьи.
Пенсионеров— при предъявлении пенсионного удостоверения, справки о назначении пенсии или иного документа, подтверждающего назначение пенсии.
Людей с инвалидностью — на основании справки медико‑социальной экспертизы.
Ветеранов боевых действий — по соответствующему удостоверению ветерана.
Членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий — при наличии удостоверения, подтверждающего этот статус.
Для таких клиентов оплата ЖКХ без комиссии может быть доступна в кассе банка или в приложении по специальным тарифам. Уточнить условия лучше на сайте или горячей линии своего банка.
Краткий чек‑лист: как платить за ЖКХ без комиссии
Зарегистрироваться на ГИС ЖКХ, привязать лицевой счёт и оплачивать через кошелек «Мир» без комиссии.
Использовать СБП (Систему быстрых платежей) в приложении банка — платить по QR‑коду или реквизитам УК без допсборов.
Оплачивать ЖКУ через интернет‑банк или мобильное приложение банка, где явно указано «комиссия 0 ₽».
Проверить сайт своей УК и квитанции: найти список банков и сервисов, которые принимают платежи без комиссии. У многих УК есть собственные приложения, в которых может быть доступна оплата с нулевой комиссией.
Если вы относитесь к льготным категориям, уточнить в банке, нет ли для вас отдельного тарифа с бесплатной оплатой коммуналки.
Используя эти способы, можно каждый месяц экономить на комиссиях и оплачивать услуги ЖКХ без лишних переплат.
