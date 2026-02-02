Отказ от SMS для банков: что готовят и почему это важно

Вместо них — push в банковских приложениях или, возможно, даже в госмессенджере Max.

Почему хотят убрать SMS?

Ненадёжно. SMS легко перехватить, подменить или использовать для мошенничества (SIM-своппинг). Дорого. Банки платят за каждый такой смс. Устарело. Push-уведомления в приложении — безопаснее, мгновеннее и дешевле.

Что будет?

Не сразу. Это инициатива, а не приказ. Обсуждать и внедрять будут долго.

Не только Max. Основной путь — push в вашем банковском приложении . Max — лишь опция, особенно для тех, кто приложениями не пользуется.

SMS не умрут полностью. Они останутся как запасной канал для экстренных случаев или клиентов без смартфонов.

Что делать вам?

Уже сейчас безопаснее и удобнее использовать для подтверждения операций банковское приложение с push-уведомлениями, а не SMS. Это ваш личный вклад в безопасность и шаг в сторону будущего.

А как вы подтверждаете платежи? Доверяете ли смс?