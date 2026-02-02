8135 Общая моб
Татьяна Глушакова
Банки

Отказ от SMS для банков: что готовят и почему это важно

Вместо них — push в банковских приложениях или, возможно, даже в госмессенджере Max.

Почему хотят убрать SMS?

  1. Ненадёжно. SMS легко перехватить, подменить или использовать для мошенничества (SIM-своппинг).

  2. Дорого. Банки платят за каждый такой смс.

  3. Устарело. Push-уведомления в приложении — безопаснее, мгновеннее и дешевле.

Что будет?

  • Не сразу. Это инициатива, а не приказ. Обсуждать и внедрять будут долго.

  • Не только Max. Основной путь — push в вашем банковском приложении. Max — лишь опция, особенно для тех, кто приложениями не пользуется.

  • SMS не умрут полностью. Они останутся как запасной канал для экстренных случаев или клиентов без смартфонов.

Что делать вам?
Уже сейчас безопаснее и удобнее использовать для подтверждения операций банковское приложение с push-уведомлениями, а не SMS. Это ваш личный вклад в безопасность и шаг в сторону будущего.

А как вы подтверждаете платежи? Доверяете ли смс?

