Бонусные баллы маркетплейсов: ФНС требует налог, но правы ли инспекторы?

По информации из профессиональных сообществ и СМИ, налоговики в рамках проверок начали включать в налогооблагаемую базу селлеров суммы бонусных баллов, начисляемых такими маркетплейсами, как Ozon.

Механизм, знакомый каждому продавцу:

Продавец участвует в акции площадки (например, «Час распродаж»). За это маркетплейс начисляет ему внутренние бонусные баллы (1 балл = 1 рубль). Баллы автоматически и сразу списываются в счёт оплаты комиссии, логистики, рекламы или иных услуг этой же площадки. На расчётный счёт продавца реальные деньги в размере этих баллов не поступают.

Позиция инспекции (пока не подтверждённая официальными разъяснениями ФНС, но применяемая на практике) сводится к следующему: в момент списания баллов обязательства продавца перед маркетплейсом уменьшаются. Это уменьшение задолженности приравнивается к получению экономической выгоды в натуральной форме (п. 1 ст. 41 НК РФ). Следовательно, вся сумма списанных баллов должна быть учтена в составе внереализационных доходов на основании пп. 20 п. 1 ст. 250 НК РФ (в виде безвозмездно полученного имущества, работ, услуг или прав).

Пять контраргументов: почему позиция ФНС уязвима

Анализ ситуации, условий оферт маркетплейсов и существующей судебной практики позволяет сформулировать веские доводы против подобных доначислений.

1. Отсутствие первичных документов для отражения операции.

Для признания любой хозяйственной операции, в том числе дохода, необходимы первичные учетные документы, отвечающие требованиям Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» (ст. 9). Маркетплейсы не выставляют продавцам ни счетов-фактур, ни универсальных передаточных документов (УПД), ни актов об оказании услуг за вычетом баллов, ни актов взаимозачёта. В отчётах для селлеров списание баллов отражается как применение скидки. Без надлежаще оформленного документа обосновать наличие дохода крайне сложно.

2. Отсутствие у продавца права свободного распоряжения баллами.

Ключевой признак экономической выгоды — возможность самостоятельного распоряжения ею (Определение Верховного Суда РФ от 25.11.2016 № 305-КГ16-11575). Бонусные баллы не соответствуют этому критерию. Продавец не может:

Вывести их на свой расчётный счёт.

Передать другому лицу.

Накопить и использовать по истечении определённого срока на иные цели (как правило, баллы имеют короткий срок жизни и строго целевое назначение).

Фактически баллы — это виртуальный учётный механизм для предоставления скидки, а не средство платежа или имущество.

3. Юридическая квалификация операции как скидки «от продавца».

Публичная оферта крупных маркетплейсов прямо указывает, что скидка в акциях предоставляется «от имени и за счёт продавца». Например, в условиях Ozon сказано: «Продавец самостоятельно устанавливает размер Скидки… которая предоставляется Покупателю за счёт Продавца». Таким образом, с юридической точки зрения, не маркетплейс компенсирует что-то продавцу, а продавец самостоятельно снижает цену своего товара для конечного покупателя. Поскольку нет факта получения чего-либо от площадки, нет и объекта налогообложения.

4. Риск двойного налогообложения одной и той же суммы.

Согласно принципам налогового права, один и тот же объект не должен облагаться налогом дважды. Маркетплейс, списывая баллы, отражает в своём доходе от оказания услуг сумму за минусом этих баллов (т.е. фактически полученную денежную сумму). Требовать от продавца уплаты налога с суммы, которую никто не получил в виде реальных денежных средств, противоречит этому базовому принципу.

5. Позиция арбитражных судов по схожим вопросам.

Суды неоднократно указывали на особый статус бонусных баллов. В одном из дел (Постановление АС Северо-Кавказского округа от 27.09.2018 № Ф08-6681/2018 по делу № А53-2464/2018) суд отметил, что бонусные баллы «товаром не являются, не имеют денежного эквивалента» и «не являются денежными средствами, средствами платежа или каким-либо видом валюты». Хотя это дело не касалось напрямую маркетплейсов, правовая квалификация баллов, данная судом, может быть использована в качестве серьёзного аргумента.

Что делать продавцам: алгоритм действий

Профилактика. Ведите учёт сумм начисленных и списанных бонусных баллов отдельно. Сохраняйте скриншоты финансовых отчётов из личного кабинета и актуальные условия оферты маркетплейса. При получении требования. Не соглашайтесь с доначислением автоматически. Подготовьте письменное возражение, используя аргументы выше, с приложением собранных доказательств. Акцент делайте на отсутствие первичных документов и отсутствие возможности распоряжения баллами. Обжалование. В случае отказа инспекции удовлетворить возражения обжалуйте её решение в вышестоящем налоговом органе, а затем — в суде. Шансы на успех в суде при грамотной подготовке высоки.

Вывод: Новая инициатива ФНС выглядит как попытка расширительного толкования норм НК РФ без учёта экономической и документальной специфики отношений на маркетплейсах. Продавцам стоит активно защищать свою позицию, так как сложившаяся практика и логика правоотношений — на их стороне.