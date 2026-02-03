Налоговый горизонт: как 100 рублей лишают бизнес сна и денег. Алгоритм расчета на 1 квартал 2026

Часть 1. Горизонт событий: где проходит граница между УСН и НДС?
В астрофизике «горизонтом событий» называют границу чёрной дыры, преодолев которую, объект уже не может вернуться назад. В российской налоговой системе таким горизонтом для бизнеса на УСН является лимит доходов в 20 млн рублей.
Многие предприниматели ошибочно полагают, что этот лимит — некая условная годовая планка, слегка превысив которую, они просто заплатят чуть больше налога. Это опасное заблуждение.
Что происходит на самом деле (по нормам НК РФ):
Превышение лимита (20 млн рублей за 2026 год) автоматически означает уплату налога НДС.
Однако с 2026 года в силу вступает уточняющая норма п. 5 ст. 145 НК РФ. Согласно ей, если превышение произошло в течение года, обязанность по уплате НДС возникает не с начала квартала, а с 1-го числа месяца, следующего за месяцем превышения.
Практический пример:
Доход ИП на УСН «Доходы» по итогам января 2026 года — 19,9 млн руб. 15 февраля поступает оплата по новому контракту — 200 тыс. руб. Итоговый доход на конец февраля: 20,1 млн руб.
Последствие: Лимит превышен в феврале.
Согласно п. 5 ст. 145 НК РФ: С 1 марта 2026 года предприниматель обязан исчислять и уплачивать НДС.
Финансовый эффект: Каждый рубль выручки с 1 марта будет облагаться дополнительными копейками НДС, которые необходимо перечислить в бюджет.
Часть 2. Февраль — последний «тихий порт» для проверки расчётов
Февраль — критически важный месяц для налогового планирования. Это последняя возможность спокойно, без аврала, провести аудит своих доходов за 1 квартал и при необходимости скорректировать финансовые потоки.
Часть 3. Алгоритм точного расчёта налогов за 1 квартал 2026 (шаг за шагом)
Цель алгоритма — определить точную сумму налога к уплате и проверить, не приблизились ли вы к роковому лимиту.
ШАГ 1: Сбор полной суммы доходов (1 января — 31 марта 2026)
Включайте всё:
Выручку от реализации товаров/услуг.
Полную сумму выручки с маркетплейсов (из строки «Итого реализовано» до вычета комиссий).
Внереализационные доходы (например, выплаты от партнёров).
Полученные авансы.
Суммы взаимозачётов с контрагентами и маркетплейсами (если они не отражены в поступлениях на счёт).
Основание: ст. 346.15, 249, 250 НК РФ.
ШАГ 2: Проверка на превышение ключевых лимитов
Общий лимит для права на УСН: Сравните с 20 млн руб. Превышение → срабатывает механизм по п. 5 ст. 145 НК РФ (обязанность по НДС с 1-го числа следующего месяца).
Если вы плательщик НДС (добровольно или принудительно):
Выделите НДС из выручки: НДС к уплате = Выручка × 5/105.
Для расчёта УСН используйте доход за вычетом этой суммы НДС.
Заключение: не ждите, пока система решит за вас
Разница между доходами в 19 999 999 руб. и 20 000 001 руб. — всего 2 рубля. Но цена этой разницы — переход в качественно иной налоговый режим с дополнительной нагрузкой и отчётностью.
Февраль — последний месяц, когда можно спокойно провести эту проверку. Не надейтесь на «авось» и приблизительные расчёты. Считайте точно, сверяйтесь с первичными документами, учитывайте все нюансы. В налоговом праве нет понятия «чуть-чуть ошибиться». Есть только «соответствует» или «нарушает». И за второе решение бизнес платит по самому высокому тарифу.
Начать дискуссию