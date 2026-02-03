Налоговый горизонт: как 100 рублей лишают бизнес сна и денег. Алгоритм расчета на 1 квартал 2026

Часть 1. Горизонт событий: где проходит граница между УСН и НДС?

В астрофизике «горизонтом событий» называют границу чёрной дыры, преодолев которую, объект уже не может вернуться назад. В российской налоговой системе таким горизонтом для бизнеса на УСН является лимит доходов в 20 млн рублей.

Многие предприниматели ошибочно полагают, что этот лимит — некая условная годовая планка, слегка превысив которую, они просто заплатят чуть больше налога. Это опасное заблуждение.

Что происходит на самом деле (по нормам НК РФ):

Превышение лимита (20 млн рублей за 2026 год) автоматически означает уплату налога НДС. Однако с 2026 года в силу вступает уточняющая норма п. 5 ст. 145 НК РФ. Согласно ей, если превышение произошло в течение года, обязанность по уплате НДС возникает не с начала квартала, а с 1-го числа месяца, следующего за месяцем превышения. Практический пример:

Доход ИП на УСН «Доходы» по итогам января 2026 года — 19,9 млн руб. 15 февраля поступает оплата по новому контракту — 200 тыс. руб. Итоговый доход на конец февраля: 20,1 млн руб.