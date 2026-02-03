8148 ОК УСН моб
🔴 Вебинар: 6-НДФЛ за 2025 год: как заполнить без ошибок и успешно пройти проверку →
Татьяна Глушакова
Налоговые изменения 2026

Налоговый горизонт: как 100 рублей лишают бизнес сна и денег. Алгоритм расчета на 1 квартал 2026

Превышение лимита доходов на УСН всего на 100 рублей может запустить цепную реакцию: потерю права на спецрежим, переход на НДС и штрафы. В статье — разбор, как работает «налоговый горизонт событий» в 2026 году, и пошаговый алгоритм точного расчета налогов за 1 квартал, чтобы избежать переплат и доначислений.

Часть 1. Горизонт событий: где проходит граница между УСН и НДС?

В астрофизике «горизонтом событий» называют границу чёрной дыры, преодолев которую, объект уже не может вернуться назад. В российской налоговой системе таким горизонтом для бизнеса на УСН является лимит доходов в 20 млн рублей.

Многие предприниматели ошибочно полагают, что этот лимит — некая условная годовая планка, слегка превысив которую, они просто заплатят чуть больше налога. Это опасное заблуждение.

Что происходит на самом деле (по нормам НК РФ):

  1. Превышение лимита (20 млн рублей за 2026 год) автоматически означает уплату налога НДС.

  2. Однако с 2026 года в силу вступает уточняющая норма п. 5 ст. 145 НК РФ. Согласно ей, если превышение произошло в течение года, обязанность по уплате НДС возникает не с начала квартала, а с 1-го числа месяца, следующего за месяцем превышения.

    Практический пример:
    Доход ИП на УСН «Доходы» по итогам января 2026 года — 19,9 млн руб. 15 февраля поступает оплата по новому контракту — 200 тыс. руб. Итоговый доход на конец февраля: 20,1 млн руб.

  • Последствие: Лимит превышен в феврале.

  • Согласно п. 5 ст. 145 НК РФ: С 1 марта 2026 года предприниматель обязан исчислять и уплачивать НДС.

  • Финансовый эффект: Каждый рубль выручки с 1 марта будет облагаться дополнительными копейками НДС, которые необходимо перечислить в бюджет.

Часть 2. Февраль — последний «тихий порт» для проверки расчётов

Февраль — критически важный месяц для налогового планирования. Это последняя возможность спокойно, без аврала, провести аудит своих доходов за 1 квартал и при необходимости скорректировать финансовые потоки.

Часть 3. Алгоритм точного расчёта налогов за 1 квартал 2026 (шаг за шагом)

Цель алгоритма — определить точную сумму налога к уплате и проверить, не приблизились ли вы к роковому лимиту.

ШАГ 1: Сбор полной суммы доходов (1 января — 31 марта 2026)
Включайте всё:

  • Выручку от реализации товаров/услуг.

  • Полную сумму выручки с маркетплейсов (из строки «Итого реализовано» до вычета комиссий).

  • Внереализационные доходы (например, выплаты от партнёров).

  • Полученные авансы.

  • Суммы взаимозачётов с контрагентами и маркетплейсами (если они не отражены в поступлениях на счёт).

Основание: ст. 346.15, 249, 250 НК РФ.

ШАГ 2: Проверка на превышение ключевых лимитов

  1. Общий лимит для права на УСН: Сравните с 20 млн руб. Превышение → срабатывает механизм по п. 5 ст. 145 НК РФ (обязанность по НДС с 1-го числа следующего месяца).

  2. Если вы плательщик НДС (добровольно или принудительно):

    1. Выделите НДС из выручки: НДС к уплате = Выручка × 5/105.

    2. Для расчёта УСН используйте доход за вычетом этой суммы НДС.

Заключение: не ждите, пока система решит за вас

Разница между доходами в 19 999 999 руб. и 20 000 001 руб. — всего 2 рубля. Но цена этой разницы — переход в качественно иной налоговый режим с дополнительной нагрузкой и отчётностью.

Февраль — последний месяц, когда можно спокойно провести эту проверку. Не надейтесь на «авось» и приблизительные расчёты. Считайте точно, сверяйтесь с первичными документами, учитывайте все нюансы. В налоговом праве нет понятия «чуть-чуть ошибиться». Есть только «соответствует» или «нарушает». И за второе решение бизнес платит по самому высокому тарифу.

Информации об авторе

Татьяна Глушакова

Татьяна Глушакова

Руководитель

1 подписчик4 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяКурсы