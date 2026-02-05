8146 ОК БСН моб
Власти готовят лимит наличных: не более 1 млн руб. в месяц через банкомат

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков поддержал инициативу по установлению месячного лимита на внесение наличных через банкоматы — не более 1 млн рублей на человека.В статье разбираем, почему это делается, как скажется на бизнесе и что делать компаниям и ИП, которые активно работают с кэшем.

1. Суть инициативы: что хотят ограничить и зачем

Идея, находящаяся в стадии проработки, предполагает установление персонального месячного лимита на внесение (инкассацию) наличных денежных средств через устройства самообслуживания (банкоматы и терминалы) в размере 1 миллиона рублей.

Официальная цель, согласно заявлениям, — блокировка канала для отмывания преступных доходов. Банкоматы, в отличие от операционных касс, позволяют вносить крупные суммы без идентификации клиента, чем, по данным регуляторов, активно пользуются злоумышленники.

Ключевой момент: На текущий день (февраль 2026 года) это не закон и не законопроект. Это публично высказанная инициатива, поддержанная ключевыми чиновниками и ведомствами, которые приступили к нормотворческой работе. Это означает высокую вероятность того, что ограничение в той или иной форме будет введено.

2. Контекст: продолжение курса на «обеление» экономики

Предлагаемый лимит логично встраивается в ужесточающийся контроль за оборотом наличных:

  • Ограничение cash-платежей между юрлицами и ИП до 100 тыс. рублей.

  • Обязательная онлайн-касса и фискализация практически всех расчетов.

  • Контроль со стороны банков и Росфинмониторинга за операциями от 600 тыс. рублей (порог подлежащих обязательному контролю сделок).

Новый лимит — следующий шаг, переводящий контроль с расходования наличных на этап их легального попадания в банковскую систему.

3. Что делать бизнесу уже сейчас: практические шаги

Несмотря на то, что норма ещё не вступила в силу, тренд очевиден. Готовиться нужно начинать сейчас.

  1. Провести аудит cash-потоков. Определите, какие регулярные суммы наличных вы вносите в банк и через какие каналы.

  2. Максимально увеличить долю безнала. Стимулируйте клиентов и контрагентов к безналичной оплате (небольшие скидки, удобные онлайн-сервисы).

  3. Наладить взаимодействие с банком. Узнайте условия и тарифы на услугу инкассации или на регулярное внесение наличных в кассу банка. Заключите договор.

  4. Документарная дисциплина. По каждой крупной cash-операции имейте на руках четкое документальное основание: договор, акт, кассовый чек. Это ускорит и упростит процедуру в банке.

  5. Рассмотреть альтернативы. Для переводов между своими счетами или партнерами активнее использовать корпоративные карты, сервисы быстрых платежей (СБП) для бизнеса.

4. Прогноз и выводы

Вероятность появления того или иного лимита на инкассацию через банкоматы очень высока. Это вопрос времени и конкретных технических деталей.

Основной сигнал для бизнеса: эпоха анонимной работы с крупной наличностью подходит к концу. Государство последовательно сужает коридоры для операций вне Digital-следа.

Главная рекомендация: не ждать вступления нормы в силу. Начинать адаптацию бизнес-процессов уже сегодня, снижая зависимость от кэша и выстраивая прозрачные документированные финансовые потоки. Это не только минимизирует будущие операционные риски, но и снизит общие риски внимания со стороны контролирующих органов.

Автор: Татьяна Глушакова, финансовый консультант для малого и среднего бизнеса.
Источник: Публичные заявления А. Аксакова, данные Росфинмониторинга и Минфина.

