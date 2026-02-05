Власти готовят лимит наличных: не более 1 млн руб. в месяц через банкомат

1. Суть инициативы: что хотят ограничить и зачем
Идея, находящаяся в стадии проработки, предполагает установление персонального месячного лимита на внесение (инкассацию) наличных денежных средств через устройства самообслуживания (банкоматы и терминалы) в размере 1 миллиона рублей.
Официальная цель, согласно заявлениям, — блокировка канала для отмывания преступных доходов. Банкоматы, в отличие от операционных касс, позволяют вносить крупные суммы без идентификации клиента, чем, по данным регуляторов, активно пользуются злоумышленники.
Ключевой момент: На текущий день (февраль 2026 года) это не закон и не законопроект. Это публично высказанная инициатива, поддержанная ключевыми чиновниками и ведомствами, которые приступили к нормотворческой работе. Это означает высокую вероятность того, что ограничение в той или иной форме будет введено.
2. Контекст: продолжение курса на «обеление» экономики
Предлагаемый лимит логично встраивается в ужесточающийся контроль за оборотом наличных:
Ограничение cash-платежей между юрлицами и ИП до 100 тыс. рублей.
Обязательная онлайн-касса и фискализация практически всех расчетов.
Контроль со стороны банков и Росфинмониторинга за операциями от 600 тыс. рублей (порог подлежащих обязательному контролю сделок).
Новый лимит — следующий шаг, переводящий контроль с расходования наличных на этап их легального попадания в банковскую систему.
3. Что делать бизнесу уже сейчас: практические шаги
Несмотря на то, что норма ещё не вступила в силу, тренд очевиден. Готовиться нужно начинать сейчас.
Провести аудит cash-потоков. Определите, какие регулярные суммы наличных вы вносите в банк и через какие каналы.
Максимально увеличить долю безнала. Стимулируйте клиентов и контрагентов к безналичной оплате (небольшие скидки, удобные онлайн-сервисы).
Наладить взаимодействие с банком. Узнайте условия и тарифы на услугу инкассации или на регулярное внесение наличных в кассу банка. Заключите договор.
Документарная дисциплина. По каждой крупной cash-операции имейте на руках четкое документальное основание: договор, акт, кассовый чек. Это ускорит и упростит процедуру в банке.
Рассмотреть альтернативы. Для переводов между своими счетами или партнерами активнее использовать корпоративные карты, сервисы быстрых платежей (СБП) для бизнеса.
4. Прогноз и выводы
Вероятность появления того или иного лимита на инкассацию через банкоматы очень высока. Это вопрос времени и конкретных технических деталей.
Основной сигнал для бизнеса: эпоха анонимной работы с крупной наличностью подходит к концу. Государство последовательно сужает коридоры для операций вне Digital-следа.
Главная рекомендация: не ждать вступления нормы в силу. Начинать адаптацию бизнес-процессов уже сегодня, снижая зависимость от кэша и выстраивая прозрачные документированные финансовые потоки. Это не только минимизирует будущие операционные риски, но и снизит общие риски внимания со стороны контролирующих органов.
Автор: Татьяна Глушакова, финансовый консультант для малого и среднего бизнеса.
Источник: Публичные заявления А. Аксакова, данные Росфинмониторинга и Минфина.
