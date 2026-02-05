Власти готовят лимит наличных: не более 1 млн руб. в месяц через банкомат

1. Суть инициативы: что хотят ограничить и зачем

Идея, находящаяся в стадии проработки, предполагает установление персонального месячного лимита на внесение (инкассацию) наличных денежных средств через устройства самообслуживания (банкоматы и терминалы) в размере 1 миллиона рублей.

Официальная цель, согласно заявлениям, — блокировка канала для отмывания преступных доходов. Банкоматы, в отличие от операционных касс, позволяют вносить крупные суммы без идентификации клиента, чем, по данным регуляторов, активно пользуются злоумышленники.

Ключевой момент: На текущий день (февраль 2026 года) это не закон и не законопроект. Это публично высказанная инициатива, поддержанная ключевыми чиновниками и ведомствами, которые приступили к нормотворческой работе. Это означает высокую вероятность того, что ограничение в той или иной форме будет введено.