Патент перестал быть «легким» режимом: предприниматели массово уходят с ПСН. Или просто уходят из бизнеса

Патент подорожал так, что проще закрыться
По данным «Ведомостей», в ряде регионов цена патента увеличилась в 10 и более раз . Наибольшее количество жалоб поступает из Самарской, Ростовской, Челябинской и Оренбургской областей .
Цифры не просто говорят — они кричат:
Регион
Вид деятельности
Было
Стало
Во сколько раз
Самарская область
Салон красоты
12 240 ₽
78 000 ₽
в 6 раз
Самарская область
Аренда нежилых помещений
240 ₽/м²
1 140 ₽/м²
в 5 раз
Челябинская область
Уход за детьми/больными
6 000 ₽
27 000 ₽
в 4,5 раза
Челябинская область
Клининг, кейтеринг
4 200 ₽
54 000 ₽
в 12 раз (!)
Ростовская область
Грузоперевозки
рост в 6 раз
Для многих предпринимателей это уже не корректировка, а приговор.
Патент стал дороже аренды
Бизнес массово обращается к региональным бизнес-омбудсменам. В Самарской области предприниматели направили официальное обращение уполномоченному по защите прав предпринимателей .
И вот что они пишут:
«Цена патента достигла таких размеров, что превышает стоимость годовой аренды небольшого помещения. Десятки предпринимателей, ведущих работу на рынках или в собственных и арендованных помещениях, готовы прекратить деятельность» .
Перевод: государство само выгоняет малый бизнес с рынка. Патент из инструмента поддержки превратился в удавку.
Эксперты предупреждают: если рост продолжится, часть малого и среднего бизнеса либо уйдет в тень, либо просто закроется .
Ах да, бюджеты надо пополнять
Причина — в критической ситуации с региональными бюджетами: их совокупный дефицит по результатам 2025 года перевалил за 1,5 трлн рублей, показав пятикратный скачок в годовом сопоставлении .
Регионы массово пересмотрели потенциально возможный годовой доход (ПВГД), от которого напрямую зависит стоимость патента .
А сверху еще и коэффициент-дефлятор на 2026 год — 1,253, то есть +25% автоматически, без всяких региональных решений .
Отказаться от патента возможно только в одном случае — при фактическом прекращении деятельности . В остальных ситуациях предприниматель обязан оплатить его полную стоимость.
Попали в ловушку? Поздравляем, вы будете платить. Даже если生意 не идет. Даже если выручки нет. Даже если поняли, что ошиблись с расчетами.
Если предприниматель превысит лимит или начнет заниматься деятельностью, не подпадающей под ПСН, он теряет право на патент и переходит на другой режим — УСН, АУСН или ОСНО .
Кстати, о лимитах. Следите за руками:
2026 год — 20 млн руб.
2027 год — 15 млн руб.
2028 год — 10 млн руб.
С каждым годом сидеть на патенте будет все сложнее.
Что делать тем, кто еще не попал
Чтобы не столкнуться с переплатой и заранее оценить экономику, перед подачей заявления целесообразно:
Проверить стоимость патента через калькулятор ФНС. В текущих условиях это уже не формальность, а экзистенциальная необходимость.
Сравнить режимы. В 2026 году некоторым будет выгоднее перейти с ПСН на УСН . Или вообще уйти в самозанятость.
Контролировать доходы по месяцам. Превышение лимита хотя бы в один месяц — и ПСН утрачивается .
Следить за региональными решениями. Стоимость патента на одни и те же виды деятельности в разных регионах отличается кратно. Может, проще переехать?
Вместо послесловия
Патент перестал быть «легким» и предсказуемым режимом. То, что еще вчера было посильным фиксированным платежом, сегодня может стать одной из главных статей расходов. Или причиной закрытия бизнеса.
Именно поэтому вопрос расчета становится критичным. Чтобы не попасть в ловушку, предпринимателям нужно заранее оценивать экономику и при необходимости рассматривать альтернативные режимы налогообложения.
Или просто уходить в тень. Но это уже совсем другая статья.
