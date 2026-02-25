Патент перестал быть «легким» режимом: предприниматели массово уходят с ПСН. Или просто уходят из бизнеса

Ах да, бюджеты надо пополнять

Причина — в критической ситуации с региональными бюджетами: их совокупный дефицит по результатам 2025 года перевалил за 1,5 трлн рублей, показав пятикратный скачок в годовом сопоставлении .

Регионы массово пересмотрели потенциально возможный годовой доход (ПВГД), от которого напрямую зависит стоимость патента .

А сверху еще и коэффициент-дефлятор на 2026 год — 1,253, то есть +25% автоматически, без всяких региональных решений .

Отказаться от патента возможно только в одном случае — при фактическом прекращении деятельности . В остальных ситуациях предприниматель обязан оплатить его полную стоимость.

Попали в ловушку? Поздравляем, вы будете платить. Даже если生意 не идет. Даже если выручки нет. Даже если поняли, что ошиблись с расчетами.

Если предприниматель превысит лимит или начнет заниматься деятельностью, не подпадающей под ПСН, он теряет право на патент и переходит на другой режим — УСН, АУСН или ОСНО .

Кстати, о лимитах. Следите за руками:

2026 год — 20 млн руб.

2027 год — 15 млн руб.

2028 год — 10 млн руб.

С каждым годом сидеть на патенте будет все сложнее.