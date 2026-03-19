Самозанятые в 2026 году: новые правила ФНС, риски и штрафы для бизнеса (с обзором судебной практики)

Что изменилось в 2026 году
Новые индикаторы риска Минтруда
С 10 января 2026 года действует обновлённый приказ Минтруда № 685н (от 08.12.2025), который вводит два уровня контроля .
🔴 Критический порог — основание для внеплановой проверки:
Параметр
Значение
Количество самозанятых у одного заказчика
более 35 человек
Среднемесячный доход на одного самозанятого
более 35 000 ₽
Длительность сотрудничества
более 3 месяцев
Доля доходов самозанятого от этого заказчика
более 75% (ранее было 90%)
🟠 Повышенное внимание — данные передаются в комиссии ежеквартально (приказ Минтруда № 657н от 19.11.2025, вступил в силу 16 февраля 2026) :
10 и более самозанятых с доходом >25 000 ₽
Обязательная проверка: не состоял ли человек в трудовых отношениях с этой компанией в предыдущем квартале
Новые технологии ФНС
Система МАРМ НПД и АСК ДФЛ анализирует в реальном времени более 20 параметров :
Сопоставление данных 6-НДФЛ, РСВ и чеков самозанятых
Расчёт "разрыва" между выплатами и среднеотраслевыми зарплатами
Контроль IP-адресов: регистрация нескольких самозанятых с одного устройства в офисе компании — признак схемы
Электронные площадки (Профи.ру, YouDo и др.): с 2026 года чек не формируется без заранее размещённого задания .
Судебная практика 2025–2026: на что обращают внимание суды
Дело № А04-2065/2025 (Постановление АС ДВО от 27.02.2026)
Компания "Амур" выполняла муниципальные контракты. За два года штат сократился с 65 до 5 человек при росте доходов — дефицит кадров восполняли 28 самозанятыми. Налоговая установила :
Часть самозанятых ранее была в штате
Чеки выбивались с одного устройства, регистрация проходила с одного гаджета в офисе
Свидетели подтвердили: был график работы и подчинение механику
Самозанятые не оказывали услуг другим лицам
Итог: переквалификация в трудовые отношения, доначисление 1,56 млн руб. Суд отклонил доводы о сезонности работ и необходимости зачёта уплаченного НПД .
Дело № Ф03-141/2026 (Постановление АС ДВО от 27.02.2026)
Классический набор признаков схемы :
Снижение численности при сохранившихся объёмах работ
Привлечение бывших сотрудников
Договоры заключены на следующий день после регистрации самозанятыми
Регистрация и выбивание чеков с одного устройства в офисе
Подчинение внутренним правилам, работа по графику
Отсутствие других заказчиков
Использование оборудования и формы организации
Итог: три инстанции поддержали налоговую. Суд особо отметил: уплаченный самозанятым НПД не засчитывается в счёт недоимки компании без письменного заявления самих работников .
Дело № А54-1195/2023 (Постановление АС Центрального округа от 24.01.2025 № Ф10-5867/2024)
Обществу доначислены страховые взносы, пени и штраф в связи с квалификацией отношений с самозанятыми как трудовых. Суд указал: действия компании, связанные с заключением договоров с самозанятыми, фактически выполняющими трудовые обязанности, направлены на получение необоснованной выгоды путём уклонения от уплаты взносов .
Дело № А35-10768/2022 (Постановление АС Центрального округа от 02.07.2024 № Ф10-2279/2024)
Важный прецедент в пользу бизнеса. Налоговая не смогла доказать, что отношения с самозанятыми носят трудовой характер. Суд указал на отсутствие признаков подчинения правилам внутреннего трудового распорядка и наличие в договорах конкретного результата работ .
Дело № А55-18527/2023 (Постановление АС Поволжского округа от 20.05.2024 № Ф06-3170/2024)
Суд отказал налоговой в переквалификации, поскольку было установлено: оказание услуг не предполагало подчинения правилам внутреннего трудового распорядка, а предметом договоров являлся результат конкретных работ, а не процесс .
Дело № А76-28679/2023 (Постановление АС Уральского округа от 03.06.2024 № Ф09-2410/24)
Ещё одно дело, где налоговая проиграла. Суд указал, что у большинства привлечённых лиц отсутствует признак длительности или постоянства отношений, допускались перерывы в работе, количество отработанных часов не совпадает с нормами рабочего времени .
Дело № 310-ЭС24-24050 (Определение Верховного суда от 08.08.2025)
Ключевое разъяснение по вопросу зачёта НПД :
Если налоговый агент не удержал НДФЛ, он обязан уплатить налог за счёт собственных средств
Штраф по ст. 123 НК рассчитывается от суммы, которую агент должен был удержать, а не от фактически уплаченного налога
Переплату по НПД нельзя зачесть в НДФЛ без согласия самозанятого
Самозанятый вправе добровольно направить переплату на погашение недоимки, но это его право, а не обязанность
Дело № 79-ПЭК25 (Определение Верховного суда от 18.06.2025)
ВС подтвердил формирующуюся практику: при расчёте недоимки по НДФЛ инспекция обязана выяснить позицию самозанятых о возможном зачёте уплаченного НПД. Если налоговая этого не сделала — расчёт может быть признан неверным .
Что именно ищет налоговая: 5 главных триггеров (подтверждённых судами)
Обобщая судебную практику 2024–2026 годов , можно выделить ключевые признаки, на которые обращают внимание суды:
1. Организационная зависимость
Соблюдение графика работы, подчинение внутренним правилам
Рабочее место, оборудование, униформа от заказчика
Контроль процесса, а не только результата (дела № А04-2065/2025, № Ф03-141/2026)
2. Характер выплат
Фиксированная ежемесячная сумма ("оклад")
Выплаты в одни и те же даты
Отсутствие детализированных актов (дело № Ф03-141/2026)
3. Договорные формулировки
Указание должности вместо конкретного задания
Отсутствие конкретного результата работ
Обратная ситуация (когда суд встаёт на сторону бизнеса): наличие в договоре измеримого результата помогает выиграть спор (дела № А55-18527/2023, № А35-10768/2022)
4. Связь с прошлым
Бывший сотрудник стал самозанятым менее 2 лет назад (приказ № 657н)
Массовый "перевод" штата в самозанятые при сохранении объёмов работ (дело № А04-2065/2025)
5. Цепочки и IP-адреса
Массовая регистрация самозанятых с одного устройства в офисе компании
Выбивание чеков с одной техники (дела № А04-2065/2025, № Ф03-141/2026)
Отсутствие других заказчиков у исполнителей
Чем рискует бизнес
Финансовые риски при переквалификации в трудовые отношения
Если налоговая докажет, что самозанятый — фактически сотрудник, компания получит доначисления :
Что доначисляют
Размер
НДФЛ
13–15%
Страховые взносы
~30%
ИТОГО
~43,2% от всех выплат за весь период
Штраф по ст. 123 НК
20% от суммы неудержанного налога
Штраф по ст. 122 НК
20–40% от недоимки по взносам
Пени
1/300 ставки ЦБ за каждый день
Критически важный нюанс (подтверждён Верховным судом в определениях № 310-ЭС24-24050 и № 79-ПЭК25): уплаченные самозанятым 4–6% не засчитываются в счёт долга компании автоматически. Для зачёта необходимо письменное заявление самого самозанятого . В деле № А04-2065/2025 суд прямо отклонил довод компании о необходимости зачёта .
Административные и уголовные риски
Штраф по ч. 4 ст. 5.27 КоАП: на организацию — 50 000–100 000 ₽, на ИП — 5 000–10 000 ₽
Реестр нелегальной занятости (с 2025 года): публичный список, ограничивающий господдержку и участие в закупках
Уголовная ответственность (ст. 198–199 УК РФ) при крупных суммах недоимки
7 правил безопасной работы с самозанятыми (с учётом судебной практики)
Договор на конкретную задачу — прописывайте измеримый результат, а не процесс. Никаких "трудовых функций" и графиков. Успешные для бизнеса дела (№ А55-18527/2023, № А35-10768/2022) показывают: наличие конкретного результата — ключевой аргумент в суде .
Проверяйте статус перед каждой выплатой — скриншот из приложения "Мой налог" или через сервис ФНС по ИНН.
Полный документооборот — акты + чеки из "Мой налог" по каждой выплате. В платёжке, акте и чеке должно быть одно и то же. Хранить 4 года.
Никакой зависимости — не обеспечивайте рабочим местом, оборудованием, связью. Не вмешивайтесь в процесс, фиксируйте только результат. Именно этот пункт стал решающим в проигрышных для бизнеса делах № А04-2065/2025 и № Ф03-141/2026 .
Следите за лимитом 2,4 млн ₽ — превышение = автоматическое снятие с НПД. Требуйте справку о доходах перед каждой выплатой.
Соблюдайте "карантин" 2 года — не оформляйте бывших сотрудников как самозанятых раньше срока. Приказ № 657н требует особого контроля именно за этой категорией .
Диверсифицируйте заказы — просите подтверждение, что у самозанятого есть другие заказчики. Отсутствие других заказчиков — отягчающий фактор в суде .
Ключевые цифры 2026 (шпаргалка для видео и постов)
Показатель
Значение
Критическое количество самозанятых
>35
Порог дохода для квартального контроля
>25 000 ₽/мес при >10 самозанятых
Порог дохода для внеплановой проверки
>35 000 ₽/мес при >35 самозанятых
Критическая доля зависимости
>75% (было 90%)
Срок сотрудничества
>3 месяцев
Доначисления при переквалификации
~43% + штрафы
Лимит дохода самозанятого
2,4 млн ₽/год
"Карантин" после увольнения
2 года
Реальная сумма доначислений по делу № А04-2065/2025
1,56 млн руб.
Знаете, есть такой бизнес-фольклор: «Мы не нанимаем сотрудников, мы работаем с лучшими умами на проектной основе».
Звучит красиво. Особенно когда эти "лучшие умы" сидят в вашем офисе с 9 до 18, пьют ваш кофе и носят форму с вашим логотипом.
