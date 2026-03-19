Самозанятые в 2026 году: новые правила ФНС, риски и штрафы для бизнеса (с обзором судебной практики)

Судебная практика 2025–2026: на что обращают внимание суды

Дело № А04-2065/2025 (Постановление АС ДВО от 27.02.2026)

Компания "Амур" выполняла муниципальные контракты. За два года штат сократился с 65 до 5 человек при росте доходов — дефицит кадров восполняли 28 самозанятыми. Налоговая установила :

Часть самозанятых ранее была в штате

Чеки выбивались с одного устройства, регистрация проходила с одного гаджета в офисе

Свидетели подтвердили: был график работы и подчинение механику

Самозанятые не оказывали услуг другим лицам

Итог: переквалификация в трудовые отношения, доначисление 1,56 млн руб. Суд отклонил доводы о сезонности работ и необходимости зачёта уплаченного НПД .