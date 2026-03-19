Татьяна Глушакова
Самозанятые в 2026 году: новые правила ФНС, риски и штрафы для бизнеса (с обзором судебной практики)

С 2026 года ФНС и Минтруд кардинально обновили критерии контроля за работой с самозанятыми. Рассказываем, какие индикаторы теперь запускают проверку, сколько можно получить доначислений и как выстроить безопасную работу. В статье — подборка актуальных судебных решений.

Что изменилось в 2026 году

Новые индикаторы риска Минтруда

С 10 января 2026 года действует обновлённый приказ Минтруда № 685н (от 08.12.2025), который вводит два уровня контроля .

🔴 Критический порог — основание для внеплановой проверки:

Параметр

Значение

Количество самозанятых у одного заказчика

более 35 человек

Среднемесячный доход на одного самозанятого

более 35 000 ₽

Длительность сотрудничества

более 3 месяцев

Доля доходов самозанятого от этого заказчика

более 75% (ранее было 90%)

🟠 Повышенное внимание — данные передаются в комиссии ежеквартально (приказ Минтруда № 657н от 19.11.2025, вступил в силу 16 февраля 2026) :

  • 10 и более самозанятых с доходом >25 000 ₽

  • Обязательная проверка: не состоял ли человек в трудовых отношениях с этой компанией в предыдущем квартале

Новые технологии ФНС

Система МАРМ НПД и АСК ДФЛ анализирует в реальном времени более 20 параметров :

  • Сопоставление данных 6-НДФЛ, РСВ и чеков самозанятых

  • Расчёт "разрыва" между выплатами и среднеотраслевыми зарплатами

  • Контроль IP-адресов: регистрация нескольких самозанятых с одного устройства в офисе компании — признак схемы

Электронные площадки (Профи.ру, YouDo и др.): с 2026 года чек не формируется без заранее размещённого задания .

Судебная практика 2025–2026: на что обращают внимание суды

Дело № А04-2065/2025 (Постановление АС ДВО от 27.02.2026)

Компания "Амур" выполняла муниципальные контракты. За два года штат сократился с 65 до 5 человек при росте доходов — дефицит кадров восполняли 28 самозанятыми. Налоговая установила :

  • Часть самозанятых ранее была в штате

  • Чеки выбивались с одного устройства, регистрация проходила с одного гаджета в офисе

  • Свидетели подтвердили: был график работы и подчинение механику

  • Самозанятые не оказывали услуг другим лицам

Итог: переквалификация в трудовые отношения, доначисление 1,56 млн руб. Суд отклонил доводы о сезонности работ и необходимости зачёта уплаченного НПД .

Дело № Ф03-141/2026 (Постановление АС ДВО от 27.02.2026)

Классический набор признаков схемы :

  • Снижение численности при сохранившихся объёмах работ

  • Привлечение бывших сотрудников

  • Договоры заключены на следующий день после регистрации самозанятыми

  • Регистрация и выбивание чеков с одного устройства в офисе

  • Подчинение внутренним правилам, работа по графику

  • Отсутствие других заказчиков

  • Использование оборудования и формы организации

Итог: три инстанции поддержали налоговую. Суд особо отметил: уплаченный самозанятым НПД не засчитывается в счёт недоимки компании без письменного заявления самих работников .

Дело № А54-1195/2023 (Постановление АС Центрального округа от 24.01.2025 № Ф10-5867/2024)

Обществу доначислены страховые взносы, пени и штраф в связи с квалификацией отношений с самозанятыми как трудовых. Суд указал: действия компании, связанные с заключением договоров с самозанятыми, фактически выполняющими трудовые обязанности, направлены на получение необоснованной выгоды путём уклонения от уплаты взносов .

Дело № А35-10768/2022 (Постановление АС Центрального округа от 02.07.2024 № Ф10-2279/2024)

Важный прецедент в пользу бизнеса. Налоговая не смогла доказать, что отношения с самозанятыми носят трудовой характер. Суд указал на отсутствие признаков подчинения правилам внутреннего трудового распорядка и наличие в договорах конкретного результата работ .

Дело № А55-18527/2023 (Постановление АС Поволжского округа от 20.05.2024 № Ф06-3170/2024)

Суд отказал налоговой в переквалификации, поскольку было установлено: оказание услуг не предполагало подчинения правилам внутреннего трудового распорядка, а предметом договоров являлся результат конкретных работ, а не процесс .

Дело № А76-28679/2023 (Постановление АС Уральского округа от 03.06.2024 № Ф09-2410/24)

Ещё одно дело, где налоговая проиграла. Суд указал, что у большинства привлечённых лиц отсутствует признак длительности или постоянства отношений, допускались перерывы в работе, количество отработанных часов не совпадает с нормами рабочего времени .

Дело № 310-ЭС24-24050 (Определение Верховного суда от 08.08.2025)

Ключевое разъяснение по вопросу зачёта НПД :

  • Если налоговый агент не удержал НДФЛ, он обязан уплатить налог за счёт собственных средств

  • Штраф по ст. 123 НК рассчитывается от суммы, которую агент должен был удержать, а не от фактически уплаченного налога

  • Переплату по НПД нельзя зачесть в НДФЛ без согласия самозанятого

  • Самозанятый вправе добровольно направить переплату на погашение недоимки, но это его право, а не обязанность

Дело № 79-ПЭК25 (Определение Верховного суда от 18.06.2025)

ВС подтвердил формирующуюся практику: при расчёте недоимки по НДФЛ инспекция обязана выяснить позицию самозанятых о возможном зачёте уплаченного НПД. Если налоговая этого не сделала — расчёт может быть признан неверным .

Что именно ищет налоговая: 5 главных триггеров (подтверждённых судами)

Обобщая судебную практику 2024–2026 годов , можно выделить ключевые признаки, на которые обращают внимание суды:

1. Организационная зависимость

  • Соблюдение графика работы, подчинение внутренним правилам

  • Рабочее место, оборудование, униформа от заказчика

  • Контроль процесса, а не только результата (дела № А04-2065/2025, № Ф03-141/2026)

2. Характер выплат

  • Фиксированная ежемесячная сумма ("оклад")

  • Выплаты в одни и те же даты

  • Отсутствие детализированных актов (дело № Ф03-141/2026)

3. Договорные формулировки

  • Указание должности вместо конкретного задания

  • Отсутствие конкретного результата работ

  • Обратная ситуация (когда суд встаёт на сторону бизнеса): наличие в договоре измеримого результата помогает выиграть спор (дела № А55-18527/2023, № А35-10768/2022)

4. Связь с прошлым

  • Бывший сотрудник стал самозанятым менее 2 лет назад (приказ № 657н)

  • Массовый "перевод" штата в самозанятые при сохранении объёмов работ (дело № А04-2065/2025)

5. Цепочки и IP-адреса

  • Массовая регистрация самозанятых с одного устройства в офисе компании

  • Выбивание чеков с одной техники (дела № А04-2065/2025, № Ф03-141/2026)

  • Отсутствие других заказчиков у исполнителей

Чем рискует бизнес

Финансовые риски при переквалификации в трудовые отношения

Если налоговая докажет, что самозанятый — фактически сотрудник, компания получит доначисления :

Что доначисляют

Размер

НДФЛ

13–15%

Страховые взносы

~30%

ИТОГО

~43,2% от всех выплат за весь период

Штраф по ст. 123 НК

20% от суммы неудержанного налога

Штраф по ст. 122 НК

20–40% от недоимки по взносам

Пени

1/300 ставки ЦБ за каждый день

Критически важный нюанс (подтверждён Верховным судом в определениях № 310-ЭС24-24050 и № 79-ПЭК25): уплаченные самозанятым 4–6% не засчитываются в счёт долга компании автоматически. Для зачёта необходимо письменное заявление самого самозанятого . В деле № А04-2065/2025 суд прямо отклонил довод компании о необходимости зачёта .

Административные и уголовные риски

  • Штраф по ч. 4 ст. 5.27 КоАП: на организацию — 50 000–100 000 ₽, на ИП — 5 000–10 000 ₽

  • Реестр нелегальной занятости (с 2025 года): публичный список, ограничивающий господдержку и участие в закупках

  • Уголовная ответственность (ст. 198199 УК РФ) при крупных суммах недоимки

7 правил безопасной работы с самозанятыми (с учётом судебной практики)

  1. Договор на конкретную задачу — прописывайте измеримый результат, а не процесс. Никаких "трудовых функций" и графиков. Успешные для бизнеса дела (№ А55-18527/2023, № А35-10768/2022) показывают: наличие конкретного результата — ключевой аргумент в суде .

  2. Проверяйте статус перед каждой выплатой — скриншот из приложения "Мой налог" или через сервис ФНС по ИНН.

  3. Полный документооборот — акты + чеки из "Мой налог" по каждой выплате. В платёжке, акте и чеке должно быть одно и то же. Хранить 4 года.

  4. Никакой зависимости — не обеспечивайте рабочим местом, оборудованием, связью. Не вмешивайтесь в процесс, фиксируйте только результат. Именно этот пункт стал решающим в проигрышных для бизнеса делах № А04-2065/2025 и № Ф03-141/2026 .

  5. Следите за лимитом 2,4 млн ₽ — превышение = автоматическое снятие с НПД. Требуйте справку о доходах перед каждой выплатой.

  6. Соблюдайте "карантин" 2 года — не оформляйте бывших сотрудников как самозанятых раньше срока. Приказ № 657н требует особого контроля именно за этой категорией .

  7. Диверсифицируйте заказы — просите подтверждение, что у самозанятого есть другие заказчики. Отсутствие других заказчиков — отягчающий фактор в суде .

Ключевые цифры 2026 (шпаргалка для видео и постов)

Показатель

Значение

Критическое количество самозанятых

>35

Порог дохода для квартального контроля

>25 000 ₽/мес при >10 самозанятых

Порог дохода для внеплановой проверки

>35 000 ₽/мес при >35 самозанятых

Критическая доля зависимости

>75% (было 90%)

Срок сотрудничества

>3 месяцев

Доначисления при переквалификации

~43% + штрафы

Лимит дохода самозанятого

2,4 млн ₽/год

"Карантин" после увольнения

2 года

Реальная сумма доначислений по делу № А04-2065/2025

1,56 млн руб.

Знаете, есть такой бизнес-фольклор: «Мы не нанимаем сотрудников, мы работаем с лучшими умами на проектной основе».

Звучит красиво. Особенно когда эти "лучшие умы" сидят в вашем офисе с 9 до 18, пьют ваш кофе и носят форму с вашим логотипом.

Татьяна Глушакова

