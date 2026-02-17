Расчет материальной выгоды при наличии документа «Погашение займа сотруднику»

Расчет материальной выгоды при предоставлении займов сотрудникам при наличии документа «Погашение займа сотруднику». Аспекты работы в 1С:ЗУП, влияние изменения ключевой ставки ЦБ. Нормативная база, алгоритмы работы в системе, риски и пошаговые инструкции.

Что такое материальная выгода и когда она возникает

Согласно п. 1 ст. 212 Налогового кодекса РФ, материальная выгода (МВ) от экономии на процентах возникает в случае, если процент по договору займа ниже 2/3 ключевой ставки ЦБ РФ (для займов в рублях).

Критически важные моменты:

Налоговая ставка. Для резидентов РФ НДФЛ с такой материальной выгоды уплачивается по ставке 35% (п. 2 ст. 224 НК РФ).

Правило «минимальной ставки». В расчете используется наименьшая из ключевых ставок, действовавших в течение расчетного периода. Период определяется как промежуток времени, за который начисляются проценты. На практике в ЗУП сравнение часто происходит между ставкой на дату операции (выдачи, погашения) и на конец месяца.

Проблема прозрачности расчетов в ЗУП

Расчет материальной выгоды по займам, предоставленным сотрудникам, является одним из наиболее сложных и недостаточно визуализированных процессов в ЗУП. Основная проблема заключается в том, что сумма рассчитанной материальной выгоды и удержанного с нее НДФЛ напрямую не отображается в документе «Погашение займа сотруднику».

Для получения этой информации необходимо анализировать движения документа по регистрам или формировать специализированные отчеты, такие как:

Расчетный листок сотрудника.

Полный свод начислений и удержаний.

Отчеты по НДФЛ (справка 2-НДФЛ, регистр учета доходов).

Формула расчета материальной выгоды

Материальная выгода от экономии на процентах по рублевым займам рассчитывается по следующему алгоритму:

Материальная выгода = Сумма задолженности × Количество дней пользования × (КСmin × 2/3 – Ставка по договору) / 100 / 365

Где:

Сумма задолженности – остаток займа на начало периода расчета.

Количество дней пользования – период с даты выдачи займа (или предыдущего погашения) до даты текущего погашения или конца месяца. День выдачи займа в расчет не включается.

КСmin – минимальное значение ключевой ставки ЦБ РФ в течение периода пользования займом. Сравниваются два значения: ставка на дату заключения (изменения) договора и ставка на последнее число месяца, в котором рассчитывается доход. Для расчета используется наименьшая из них.

Ставка по договору – процентная ставка, установленная договором займа.

Практический пример. Досрочное погашение и смена ставки

Исходные данные:

Договор займа: 01.10.2025, 100 000 руб., 0%.

Ключевая ставка: 01.10.2025 — 17,0%, 27.10.2025 — 16,5%.

Частичное погашение: 13.10.2025 на 10 000 руб.

Расчет 1:

Документ «Погашение займа сотруднику» от 13.10.2025

Период: с 02.10 по 13.10 = 12 дней.

Задолженность: 100 000 руб. (постоянна в течение периода).

Минимальная КС: На момент расчета система видит ставку 17%, но после обновления справочника и перепроведения документа будет использована минимальная ставка 16,5% (сравниваются 17,0% и 16,5%).

МВ: 100 000 × 12 × (16,5% × 2/3 – 0%) / 100 / 365 = 361,64 руб.

НДФЛ: 361,64 × 35% = 127 руб.

Расчет 2:

Документ «Начисление зарплаты и взносов» за октябрь (на последнее число месяца)

Период: с 14.10 по 31.10 = 18 дней.

Задолженность: 90 000 руб.

Минимальная КС: 16,5%.

МВ: 90 000 × 18 × (16,5% × 2/3 – 0%) / 100 / 365 = 488,22 руб.

НДФЛ: 488,22 × 35% = 171 руб.

Итоговый НДФЛ к уплате за октябрь с МВ: 127 + 171 = 298 руб.

Критически важный момент — изменение ключевой ставки

Пример демонстрирует ключевую проблему. Если документ «Погашение займа сотруднику» был проведен 13.10.2025 до официального опубликования информации о снижении ставки (27.10.2025), система рассчитает материальную выгоду исходя из ставки 17%, что приведет к ошибке.

Исправление: после обновления ставок рефинансирования в программе необходимо обязательное перепроведение всех документов «Погашение займа сотруднику» за период, в котором произошло изменение. Это гарантирует применение корректного минимального значения ставки.

Заключение

Процедура учета займов сотрудникам и расчета связанной с ними материальной выгоды требует от специалиста повышенного внимания к деталям. Понимание логики расчета, знание мест получения расшифровок в ЗУП и своевременное реагирование на изменения ключевой ставки ЦБ РФ являются обязательными условиями для корректного расчета налогов и избежания ошибок в учете. Невидимость расчетов в первичных документах — это не ошибка программы, а особенность ее архитектуры, смещающая фокус контроля на аналитические отчеты. Следование изложенным в статье рекомендациям позволит систематизировать этот учет, минимизировать риски и превратить мучения по поиску материальной выгоды в рутинную и контролируемую операцию.