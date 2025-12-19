Зума на Клерке: шарики, комбо и «еще один уровень — и точно все»

На Клерке вышла игра «Зума» — и это тот самый случай, когда «я на минутку» внезапно превращается в «ладно, ещё один уровень и точно закрываю вкладку».

На Клерке в одном из самых уважаемых разделов — “Тренажёры и игры” — вышла игра “Зума” — и это тот самый случай, когда «я на минутку» внезапно превращается в «ладно, ещё один уровень и точно закрываю вкладку». Если вы когда-то в нулевых/десятых ловили дзен, выстраивая три в ряд, — добро пожаловать домой: по дорожке ползёт цепочка разноцветных шаров, а вы в роли лягушки-снайпера должны сделать главное в жизни любого взрослого человека — не дать проблемам докатиться до лунки.

Правила простые, как хорошая бухгалтерская привычка: видите подходящий цвет — стреляете, собираете совпадения, цепочка худеет, настроение крепнет. Ошиблись — цепочка наглеет и продолжает свой путь к точке невозврата. Попали красиво — получите тот самый маленький прилив «я всё ещё могу», который обычно бывает только после удачного отчёта без правок. В общем, игра про точность, чуть-чуть про планирование и очень сильно про то, что иногда лучше снять напряжение шариком по шарику, чем носить его весь день в плечах.

Управление — без сюрпризов: клик/тап — выстрел, а пробел или ПКМ — поменять местами текущий и следующий шар. Вот эта смена — ваша личная «перепровести документ до закрытия периода»: кажется мелочью, но спасает чаще, чем хочется признавать. Если отвлекли — P на паузу, чтобы игра не устроила вам внезапный форс-мажор, пока вы на секунду «только отвечу в чатике».

Есть два настроения. В кампании вы идёте по уровням и играете на внимательность: тут ещё и жизни есть, так что можно ошибиться, выдохнуть и вернуться в бой без ощущения, что вас наказали за человечность. А если хочется просто включить «режим антистресс» — есть свободная игра, выбираете уровень и погнали за личным рекордом. После партии вам аккуратно покажут очки, лучший результат, точность, максимальное комбо — то есть всё, что нужно, чтобы сказать «ну ладно, я не задрот, я просто проверяю гипотезу» и нажать «сыграть ещё раз».

Вишенка: можно настроить звук и всякое приятное, чтобы игра не была «орущей вкладкой», а была культурным маленьким развлечением между делами. И да, эта Зума отлично работает именно так, как должна: зашли — поняли — начали — затянуло.

Так что если хочется быстро встряхнуть стариной и почувствовать себя человеком, который всё контролирует (хотя бы на экране), — запускайте Зуму на Клерке. Только честно предупреждаю: фраза «последний уровень и всё» в этой игре звучит примерно как «я только одним глазком посмотрю письма». 🤪