Как взрослым людям не попадаться на финансовый маркетинг: «инвестиции», курсы и обещания доходности

Приветствую читатели! Есть особый жанр рекламы, который выглядит как забота. Он не кричит “купи-купи”, он шепчет “я просто хочу тебе помочь”. На обложке — спокойный человек в бежевом свитере, в тексте — слово “финансовая грамотность” и обязательная фраза “я не продаю мечту, я даю систему”. А дальше начинается магия: вам вроде бы ничего не навязывают… но почему-то очень хочется достать карту.

Самое неприятное в финансовом маркетинге не то, что он громкий. Он как раз часто тихий. Он играет на взрослой усталости: “надоело жить от зарплаты до зарплаты”, “всё дорожает”, “дети растут”, “пенсия звучит как анекдот”. И в этот момент появляется предложение, которое звучит слишком удобно: “мы научим, как заставить деньги работать”. Проблема не в самой идее — деньги действительно могут работать. Проблема в том, что рядом с нормальными инструментами всегда крутятся те, кто продаёт не инструменты, а надежду. Красиво упакованную. С рассрочкой. И бонусом “вступите в закрытое комьюнити”.

Давайте без пафоса: взрослого человека чаще всего разводят не потому, что он глупый. А потому что он нормальный. Ему хочется простых ответов на сложные вопросы. Ему хочется верить, что есть понятный путь “сделай раз, сделай два — и всё наладится”. И если в работе мы привычно проверяем цифры и документы, то в теме денег почему-то легко отключаем внутреннего аудитора. Особенно когда нам обещают, что теперь “всё будет по-другому”.

Есть один универсальный тест, который можно применить к любому предложению, даже если оно звучит прилично: “Где здесь риск — и кто его несёт?” Если ответ “риска почти нет”, “мы всё просчитали”, “это работает всегда”, “просто надо делать по системе” — это уже повод насторожиться. Риск есть всегда. Даже у самых спокойных инструментов. А если его не признают, значит, его просто прячут под ковёр. И потом этот ковёр однажды красиво приподнимут — но уже над вашей головой.

Дальше — любимый трюк: “доходность как зарплата”. Вам называют цифру так, будто это оклад: “в месяц столько-то”, “стабильно”, “без просадок”. Звучит как мечта, потому что мозг обожает стабильность. Но в реальности доходность не работает как зарплата. Доходность — это погода. Бывает солнце, бывает дождь, бывает “вышел из дома — и тебя сдуло”. И чем выше обещают “солнышко всегда”, тем больше шансов, что где-то рядом спрятан вентилятор.

Отдельная категория — курсы, которые продают ощущение контроля. Они не говорят “ты заработаешь”, они говорят “ты научишься”. А потом тихо добавляют: “но если не получилось — значит, вы недостаточно внедряли”. Это гениальная конструкция: ответственность всегда остаётся у ученика, а победы — у автора. И вот вы уже не просто купили курс — вы купили чувство вины на три месяца вперёд. А ещё кружку с логотипом и чат, где все пишут “огонь, инсайт, благодарю”.

Самое смешное (и грустное) — что нормальные знания в финансах обычно звучат скучно. “Диверсифицируйте”. “Не берите плечо”. “Не вкладывайте последние”. “Не ожидайте гарантированного”. “Думайте горизонтом”. Это не продаётся на лендинге так же бодро, как “метод, который изменит вашу жизнь”. Поэтому маркетинг всегда старается превратить спокойную вещь в шоу. Чтобы вы не спросили главного: “А на чём именно делаются деньги? Кто платит? Почему мне?”

Есть ещё один красный флаг, который взрослые люди чувствуют кожей, но иногда игнорируют из вежливости: спешка. “Только сегодня”, “последний набор”, “цена поднимется через два часа”, “осталось три места”, “закрываем регистрацию”. Если вам продают инвестиции так, как продают шаурму на вокзале — это странно. Финансовые решения нормальные люди принимают не по таймеру. Таймер нужен тому, кто боится, что вы успеете подумать.

Теперь немного практики — без списков и чеклистов на десять страниц, обещаю. Вот как звучит взрослый внутренний голос, который спасает деньги:

Он спрашивает не “сколько можно заработать”, а “сколько можно потерять”. Он не верит словам “гарантировано”, потому что в жизни гарантировано только то, что бухгалтерию в конце месяца никто не отменит. Он не стесняется быть скучным. Он спокойно говорит: “я подумаю”, “я посмотрю документы”, “я сравню”. И если продавец начинает нервничать — это отличный знак. Значит, вы делаете всё правильно.

И ещё один момент, который многим помогает: если вам предлагают “стать инвестором” через покупку курса, спросите себя честно — вы хотите инвестировать или вы хотите, чтобы вас успокоили? Иногда человек покупает не знания, а чувство “я наконец-то взялся за финансы”. И это чувство приятное. Но оно не равно результату. Реальный результат начинается с скучных действий: бюджет, подушка, понятные инструменты, терпение, регулярность, холодная голова. А не с того, что вы поставили на аватарку график и написали “иду к цели”.

И вот главный секрет, который маркетинг не любит: взрослый человек выигрывает не за счёт “секретной стратегии”, а за счёт защиты от собственных импульсов. Не влезть туда, где не понимаешь. Не покупать на эмоциях. Не верить в “простой путь”. Делать маленькие шаги долго — и не ломать себе жизнь попыткой ускориться.

Если под конец хочется простого вывода, то он такой: финансовый маркетинг почти всегда продаёт не доходность, а эмоцию. Уверенность, надежду, чувство контроля, ощущение “я не отстаю от жизни”. И это нормально — нам всем это иногда нужно. Просто пусть эта эмоция будет бесплатной. А деньги пусть остаются там, где есть понятные условия, понятный риск и понятная ответственность.

И да, если вам когда-нибудь снова напишут “привет, я вижу у тебя потенциал”, вы можете спокойно ответить: “спасибо, у меня уже есть потенциал. Мне бы ещё договор и риск-раскладку”. Обычно на этом магия заканчивается.