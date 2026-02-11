Неочевидные признаки будущего кризиса в России: разбор без паники

На кухнях всё чаще звучит одно и то же:

«Цены опять подросли», «работы много, а денег будто меньше», «почему всё стало таким хрупким?»

И вот в этом главная ловушка. Кризис в России почти никогда не начинается с громкого объявления по телевизору. Он подкрадывается тихо: сначала меняется настроение, потом поведение бизнеса, потом — кошелёк каждой семьи.

Мы это уже проходили. И, если быть честными, сигналы снова очень знакомые.