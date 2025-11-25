Как продавать в b2b с высокой конверсией или «Сафонов, оплатить»
Как обычно делают:
1. Например, вы продаете курсы по копирайтингу.
2. К вам пришел клиент, оставил заявку, вы провели его квалификацию, он не пошел дальше.
3. Сделка закрыта. Красные таблицы (https://t.me/trafficisobar/197).
Как можно делать:
— К вам пришел клиент на курс по копирайтингу.
— Во время квалификации — вы узнали его место работы.
— Клиент не пошел дальше.
— Вы связыватесь с его компанией, и говорите:
К нам приходил ваш сотрудник Дмитрий, хотел заниматься копирайтингом, но видимо не хватило денег на курс за 24 999 руб.
У нас часто бывают такие истории: человек горит, хочет учиться — но зарплата или график не позволяют. Было бы здорово, если бы компания помогла ему не потерять этот огонь. Мы хотели бы предложить скидку вашему сотруднику Дмитрию, и отдать курс всего за 18 999 руб.
Плюсы:
1. У вас есть реальная причина связаться с ЛПР в b2b.
2. Получение зацепки (лида в b2c) сильно дешевле, чем лида в b2b.
3. С таким отделом продаж вас начнут бояться.
4. Обращаться к вам на Вы.
5. Про вас будут писать и говорить.
6. Трудно отказать такому предложению: мы можем написать Дмитрию, что компания ПИК не хочет покупать тебе курс за 18 999р. Человек на ровном месте расстроится.
Минусы:
1. Нужно чуть больше ресурсов и наглости.
2. Надо чет делать.
Сотрудники, как известно, бояться что-то просить у компании. Повышение зарплаты, оплату курсов, всякое такое. А тут — скромный маленький Дмитрий, хотел заниматься, не смог. Вопрос 19к рублей за лояльность сотрудника. Копейки.
Пара месяцев системной работы с таким подходом на имеющемся у вас потоке лидов — может умножить деньги в компании.
Каждый где-то работает, сейчас будет сезон подарков, многие компании не будут выплачивать премии (обычно - в размере 13-ой зп), потому с радостью согласятся на ваше предложение.
