Как продавать в b2b с высокой конверсией или «Сафонов, оплатить»

Друзья, сегодня звучит серия композиций: «Старые песни о главном».

Как обычно делают:

1. Например, вы продаете курсы по копирайтингу.

2. К вам пришел клиент, оставил заявку, вы провели его квалификацию, он не пошел дальше.

3. Сделка закрыта. Красные таблицы (https://t.me/trafficisobar/197).

Как можно делать:

— К вам пришел клиент на курс по копирайтингу.

— Во время квалификации — вы узнали его место работы.

— Клиент не пошел дальше.

— Вы связыватесь с его компанией, и говорите:

К нам приходил ваш сотрудник Дмитрий, хотел заниматься копирайтингом, но видимо не хватило денег на курс за 24 999 руб. У нас часто бывают такие истории: человек горит, хочет учиться — но зарплата или график не позволяют. Было бы здорово, если бы компания помогла ему не потерять этот огонь. Мы хотели бы предложить скидку вашему сотруднику Дмитрию, и отдать курс всего за 18 999 руб.

Плюсы:

1. У вас есть реальная причина связаться с ЛПР в b2b.

2. Получение зацепки (лида в b2c) сильно дешевле, чем лида в b2b.

3. С таким отделом продаж вас начнут бояться.

4. Обращаться к вам на Вы.

5. Про вас будут писать и говорить.

6. Трудно отказать такому предложению: мы можем написать Дмитрию, что компания ПИК не хочет покупать тебе курс за 18 999р. Человек на ровном месте расстроится.

Минусы:

1. Нужно чуть больше ресурсов и наглости.

2. Надо чет делать.

Сотрудники, как известно, бояться что-то просить у компании. Повышение зарплаты, оплату курсов, всякое такое. А тут — скромный маленький Дмитрий, хотел заниматься, не смог. Вопрос 19к рублей за лояльность сотрудника. Копейки.

Пара месяцев системной работы с таким подходом на имеющемся у вас потоке лидов — может умножить деньги в компании.

Каждый где-то работает, сейчас будет сезон подарков, многие компании не будут выплачивать премии (обычно - в размере 13-ой зп), потому с радостью согласятся на ваше предложение.