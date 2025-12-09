Налоговая реформа 2026-го: что изменится в логистическом секторе

С 2026 года в России стартует масштабная налоговая реформа, затрагивающая в том числе и логистический сектор. Основные изменения связаны с поэтапным снижением лимита выручки для применения патентной системы налогообложения (ПСН) – с нынешних 60 млн рублей до 10 млн рублей к 2028 году.

20 ноября 2025 года Госдума приняла законопроект в третьем чтении, согласно которому предприниматели смогут и дальше использовать ПСН для грузоперевозок автотранспортом, однако будут действовать новые пороги:



2026 год – не более 20 млн рублей;

2027 год – 15 млн рублей;

2028 год – 10 млн рублей.



С другой стороны, налогоплательщик утратит право на ПСН с периода, который приходится на 2026 год, если за 2025-й или в течение 2026 года доходы превысили 20 млн рублей. При этом в ряде случаев ИП смогут подавать заявление на новый патент, если изменилось количество физпоказателей, и тогда сумма налога будет пересчитана.

Как реформа изменит рынок

Сразу можно отметить, что для микро- и малого бизнеса изменения в 2026 году не станут шоком: большинство игроков, работающих по ПСН, уложатся в порог 20 млн рублей и продолжат деятельность без перестройки процессов. Но вместе с тем предприятиям нужно будет адаптироваться и к дальнейшему снижению порога, запланированному на 2027 и 2028 годы.



Для крупного бизнеса отмена ПСН некритична – он традиционно работает на ОСНО (общая система налогообложения). Однако вероятно усиление тенденции ухода мелких перевозчиков под крыло крупных игроков.



Наибольшие сложности возникнут у малого бизнеса, чей оборот превысит лимиты. Как вариант им придется переходить на УСН (упрощенная система налогообложения) по схеме «доходы минус расходы» с максимальной, в зависимости от региона, ставкой 15% либо на прогрессивную шкалу начисления и уплаты НДС без вычета НДС по входящим услугам поставщиков, либо работать со ставкой НДС 22% и возможностью вычета НДС по входящим услугам.



В любом случае применение УСН с учетом того, что ставка налога на доходы при данной системе налогообложения в зависимости от региона РФ колеблется от 5 до 15%, остается выгоднее, чем ведение бизнеса с применением ОСНО, где бизнес платит налог на прибыль по ставке 25%.

Последствия в долгосрочной перспективе

Очевидно, по мере снижения лимитов налоговая нагрузка будет расти. Это приведет к частичному закрытию малого бизнеса либо переходу малых предприятий в состав более крупных. Как следствие, произойдет рост стоимости перевозок.



Соответственно, увеличение НДС в цепочке добавленной стоимости неминуемо отразится на цене товаров и услуг, за что в конечном итоге будет платить рядовой потребитель – будь то продукты питания или товары народного потребления.



Также и попытки обойти реформу вряд ли будут успешны: инструменты контроля сегодня достаточно развиты. Наиболее реалистичный путь для бизнеса – грамотная налоговая стратегия. Компании потребуется привлечение специалистов, способных рассчитать оптимальный режим налогообложения и модель работы, которая позволит сохранить маржинальность.