АУСН: отчетность без хаоса!

Если отчетность на АУСН кажется лабиринтом — ловите простую шпаргалку!

Больше НЕ сдаём:

- Декларацию по АУСН - (ст. 13 № 17-ФЗ)

- Расчёт 6-НДФЛ и справки о доходах физлица - (часть 11 статьи 17 №17-ФЗ)

- Расчёт по страховым взносам - (п. 2 ст. 18 № 17-ФЗ)

- Персонифицированные сведения о сотрудниках - (п. 8 ст. 11 № 27-ФЗ)

- ЕФС-1: сведения по несчастным случаям - (п. 1.6 ст. 24 № 125-ФЗ)

Плательщикам АвтоУСН теперь не нужно вести книгу учёта доходов и расходов — в отличие от обычного УСН!

Что сдаём обязательно:

-Декларацию по налогу на прибыль (если были налоговым агентом или выплачивали дивиденды)

- Декларацию по НДС (если выставляли счет-фактуру с НДС или были налоговым агентом)

-Бухгалтерскую (финансовую) отчетность (только для организаций, раз в год)

- Статистическую отчётность (если попали в выборку)

Если есть сотрудники:

- Сведения о трудовой деятельности (ЕФС-1, подраздел 1.1)

- Сведения о страховом стаже (ЕФС-1, подраздел 1.2)

Сохраняйте и делитесь — пусть отчётность не вызывает вопросов!