АУСН: отчетность без хаоса!
Больше НЕ сдаём:
- Декларацию по АУСН - (ст. 13 № 17-ФЗ)
- Расчёт 6-НДФЛ и справки о доходах физлица - (часть 11 статьи 17 №17-ФЗ)
- Расчёт по страховым взносам - (п. 2 ст. 18 № 17-ФЗ)
- Персонифицированные сведения о сотрудниках - (п. 8 ст. 11 № 27-ФЗ)
- ЕФС-1: сведения по несчастным случаям - (п. 1.6 ст. 24 № 125-ФЗ)
Плательщикам АвтоУСН теперь не нужно вести книгу учёта доходов и расходов — в отличие от обычного УСН!
Что сдаём обязательно:
-Декларацию по налогу на прибыль (если были налоговым агентом или выплачивали дивиденды)
- Декларацию по НДС (если выставляли счет-фактуру с НДС или были налоговым агентом)
-Бухгалтерскую (финансовую) отчетность (только для организаций, раз в год)
- Статистическую отчётность (если попали в выборку)
Если есть сотрудники:
- Сведения о трудовой деятельности (ЕФС-1, подраздел 1.1)
- Сведения о страховом стаже (ЕФС-1, подраздел 1.2)
Сохраняйте и делитесь — пусть отчётность не вызывает вопросов!
Информации об авторе
