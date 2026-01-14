8092 ОК Общ моб 1
Вера Гудзовская
АУСН

Как получить справку о применении АУСН

Маркетплэйсы просят справку о примении АУСН. Все делается онлайн за 2 минуты!

Пошагово:

В личном кабинет на сайте ФНС — в ЛК АУСН — Название налогоплательщика — Справки — Справка о применении АУСН — Сформировать — Скачиваете PDF — Готово!

* Справка формируется сразу.

* Уже подписана ЭЦП ФНС — ничего заверять не надо.

💡Совет: сохраните скачанный файл в надёжном месте. Пригодится для следующих запросов!

