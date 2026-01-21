ДМС: ключевые нюансы учета и налогообложения
1. Бухгалтерский учёт
Списание платежей: ежемесячно, пропорционально числу дней действия договора в месяце.
Д 20 (23, 25, 26, 44) – К 76.01
(основание — ст. 272 НК РФ).
Особенности: в бухучёте расходы на ДМС признаются без ограничений (в отличие от налогового учёта).
2. Налоговый учёт (налог на прибыль)
Нормирование: совокупные расходы на ДМС и путёвки для работников не должны превышать 6 % от расходов на оплату труда.
Что входит в базу для расчёта норматива:
расходы на оплату труда всех работников (нарастающим итогом с начала года);
не включаются платежи по ДМС и другому добровольному страхованию.
Условия для учёта расходов:
договор ДМС заключён на срок не менее года;
страховая компания имеет лицензию;
ДМС оформлено на работников.
3. НДФЛ и страховые взносы
НДФЛ: не начисляется на платежи по ДМС (ст. 213 НК РФ).
Страховые взносы:
не начисляются, если договор ДМС действует 12 месяцев и более (пп. 5 п. 1 ст. 422 НК РФ);
начисляются в общем порядке, если срок договора менее года.
4. Оплата медуслуг за работника (не через ДМС):
в налоговые расходы по налогу на прибыль не включается;
страховые взносы начисляются на всю сумму;
НДФЛ не облагается при уплате налога на прибыль;
при УСН НДФЛ придется заплатить (ст. 270 НК РФ, письма Минфина от 25.01.2022 № 03‑04‑06/4455, от 16.03.2020 № 03‑04‑06/19819).
Коротко для запоминания:
ДМС > 12 мес.: учитываем в налогах (до 6 %), не платим взносы.
ДМС < 12 мес.: не учитываем в налогах, платим взносы.
Оплата лечения напрямую: не в расходах (прибыль, УСН), платим взносы, НДФЛ — зависит от режима налогообложения.
