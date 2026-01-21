КПК ОБЩ 8103
Вера Гудзовская
Учет расходов

ДМС: ключевые нюансы учета и налогообложения

Как правильно учитывать расходы на ДМС в бух‑ и налоговом учете, а также какие есть ограничения.

1. Бухгалтерский учёт

  • Списание платежей: ежемесячно, пропорционально числу дней действия договора в месяце.

    Д 20 (23, 25, 26, 44) – К 76.01
    (основание — ст. 272 НК РФ).

  • Особенности: в бухучёте расходы на ДМС признаются без ограничений (в отличие от налогового учёта).

2. Налоговый учёт (налог на прибыль)

  • Нормирование: совокупные расходы на ДМС и путёвки для работников не должны превышать 6 % от расходов на оплату труда.

  • Что входит в базу для расчёта норматива:

    • расходы на оплату труда всех работников (нарастающим итогом с начала года);

    • не включаются платежи по ДМС и другому добровольному страхованию.

  • Условия для учёта расходов:

    • договор ДМС заключён на срок не менее года;

    • страховая компания имеет лицензию;

    • ДМС оформлено на работников.

3. НДФЛ и страховые взносы

  1. НДФЛ: не начисляется на платежи по ДМС (ст. 213 НК РФ).

  2. Страховые взносы:

    • не начисляются, если договор ДМС действует 12 месяцев и более (пп. 5 п. 1 ст. 422 НК РФ);

    • начисляются в общем порядке, если срок договора менее года.

    4. Оплата медуслуг за работника (не через ДМС):

Коротко для запоминания:

  • ДМС > 12 мес.: учитываем в налогах (до 6 %), не платим взносы.

  • ДМС < 12 мес.: не учитываем в налогах, платим взносы.

  • Оплата лечения напрямую: не в расходах (прибыль, УСН), платим взносы, НДФЛ — зависит от режима налогообложения.

Вера Гудзовская

Главный бухгалтер в ООО

3 подписчика5 постов

