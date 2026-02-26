🔴Минус НДС и плюс пени: где бизнес сам себя подставляет в счете-фактуре

Ошибка в счете-фактуре — это не мелочь. Это либо сохраненный вычет, либо минус НДС + пени.

Критерий один (п. 2 ст. 169 НК РФ): из документа должно быть понятно: кто, кому, что продал, за сколько и с каким НДС.

Если это читается — вычет защищаем. Если нет — будет доначисление. Где чаще всего теряют деньги:

1. ИНН

Ошибка в ИНН — почти гарантированный отказ. КПП сам по себе вычет не ломает.

2. Ставка НДС

10% вместо 20% — это не «опечатка». Налог рассчитан неверно → инспектор снимет вычет. Если забыли знак «%», но расчёт верный — спорить можно.

3. Сумма НДС

Нет суммы, ошибка в расчёте, округление «до целых» — риск отказа. Счёт-фактура оформляется в рублях и копейках.

4. Наименование

«Услуги» или «Товары по договору» — слабая формулировка. Должно быть понятно, что именно куплено.

5. Номер и дата

Их отсутствие — серьёзное нарушение. Сбой в нумерации или позднее выставление сами по себе вычет не убивают.