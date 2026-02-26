🔴Минус НДС и плюс пени: где бизнес сам себя подставляет в счете-фактуре
Критерий один (п. 2 ст. 169 НК РФ): из документа должно быть понятно: кто, кому, что продал, за сколько и с каким НДС.
Если это читается — вычет защищаем. Если нет — будет доначисление. Где чаще всего теряют деньги:
1. ИНН
Ошибка в ИНН — почти гарантированный отказ. КПП сам по себе вычет не ломает.
2. Ставка НДС
10% вместо 20% — это не «опечатка». Налог рассчитан неверно → инспектор снимет вычет. Если забыли знак «%», но расчёт верный — спорить можно.
3. Сумма НДС
Нет суммы, ошибка в расчёте, округление «до целых» — риск отказа. Счёт-фактура оформляется в рублях и копейках.
4. Наименование
«Услуги» или «Товары по договору» — слабая формулировка. Должно быть понятно, что именно куплено.
5. Номер и дата
Их отсутствие — серьёзное нарушение. Сбой в нумерации или позднее выставление сами по себе вычет не убивают.
Инспектор проверяет не аккуратность. Он проверяет, можно ли подтвердить сделку. Лучше найти ошибку в день получения счёта-фактуры, чем на камеральной объяснять, почему вам сняли вычет и начислили пени.
