⚡️Налоговая ответила на вопросы по АУСН

Вопрос: Можно узнать, если у ИП имеет деятельность в разных регионах (например: три города в разных городах с 2026 года), может ли он применять АУСН?

Ответ: АУСН применяется ИП, состоящими на налоговом учете по месту жительства физического лица, при условии, что такое место жительства расположено на территории субъекта РФ, где проводится эксперимент (п. п. 23 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ). На территории Омской области данный налоговый режим введен с 01.01.2025 Законом Омской области 28.11.2024 № 2768-ОЗ.

Законом № 17-ФЗ не установлены нормы, запрещающие ИП, применяющим АУСН, вести предпринимательскую деятельность на территории субъектов РФ, не включенных в эксперимент. Таким образом, если ИП зарегистрирован по месту жительства в Омской области, а фактически предпринимательскую деятельность осуществляет на территориях иных субъектов РФ, такой налогоплательщик вправе применять АУСН при соблюдении ограничений, установленных Федеральным законом № 17-ФЗ (Письмо ФНС России от 27.06.2022 № СД-4-3/7908@).

Вопрос: Если предприниматель утрачивает в течение года право применения АУСН (например, превышен лимит доходов), какую систему налогообложения ему следует применять после этого?

Ответ: Добрый день! При нарушении любого из условий применения АУСН налогоплательщик утрачивает право на АУСН и считается перешедшим на общий режим с начала календарного месяца, в котором оно допущено. При этом такое лицо вправе уведомить налоговый орган о переходе на УСН или систему ЕСХН с даты утраты права. В таком случае необходимо одновременно уведомить через личный кабинет налогоплательщика налоговый орган о переходе на УСН или ЕСХН или не позднее 30 дней со дня получения уведомления налогового органа об утрате права на применение АУСН (части 5 - 9 ст. 4, ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).

Вопрос: Доброго дня, подскажите пожалуйста, при переходе на АУСН в среднесписочную численность входит сам ИП? Т.е. если у меня 2 магазина, в которых работает 5 продавцов (я не работаю продавцом), мы можем перейти на АУСН?

Ответ: Добрый день. Сам ИП в среднюю численность не включается. ИП не является по отношению к себе наемным работником, работающим по трудовому договору, а значит, в расчете среднесписочной и средней численности не участвует (п. 17 Указаний, утв. Приказом Росстата от 17.11.2025 № 638, п. 2.11 Порядка заполнения расчета по страховым взносам). В Вашем случае применение АУСН по критерию средней численности работников (не более 5 чел.) возможно.

Вопрос: Здравствуйте, в ООО в январе-феврале 2026 г. численность 6 чел., если за март 2026 г численность будет 5 чел., мы сможем перейти с 01.03.2026 на АУСН?

Ответ: Добрый день. Из п.п. 28 ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ не следует запрет на применение АУСН налогоплательщиком, у которого до момента перехода на АУСН (в месяце/году, предшествующем переходу на АУСН) средняя численность работников превышает 5 человек.

При этом налогоплательщик утрачивает право на применение АУСН с начала налогового периода (месяца), в котором допущено превышение средней численности 5 человек, определяемой в порядке, устанавливаемом Росстатом (первый налоговый период на УСН для лица, перешедшего с 01.03.2026 на АУСН – март 2026 г.). При средней численности 5 чел. в марте применение АУСН с 01.03.2026 возможно.

Вопрос: Подскажите пожалуйста, расходы, оформленные через подотчет по расчетному счету (назначение при снятии денег на карту «на хоз нужды») будут приниматься в расходах по АУСН? Документы подтверждающие сразу нужно как-то будет прикреплять в личном кабинете?

Ответ: Выдача сотруднику подотчетных средств по общему правилу не учитывается при определении налоговой базы по АУСН. Под подотчетными средствами понимаются любые средства, передаваемые сотруднику и требующие составления авансового отчета, в частности, это могут быть средства, выдаваемые сотруднику под хозяйственные нужды налогоплательщика. Если за счет подотчетных средств осуществлены экономически оправданные расходы, имеющие документальное подтверждение, налогоплательщик вправе в личном кабинете клиента изменить признак отнесения к налоговой базе «Не налоговая база» на признак «Расход» (п 4.16 Методических рекомендаций по разделению безналичных операций НП АУСН на учитываемые и не учитываемые при определении объекта налогообложения, размещенных на сайте ФНС России (промостраница по АУСН, раздел «Информация для кредитных организаций»).

Первичные документы, подтверждающие расходы, прикреплять в ЛК не нужно.

Вопрос: Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста: ИП на АУСН (общественное питание). Можно ли заключить договор с «Яндекс Едой»? Если да, то как правильно отражать доход? На расчетный счет поступает сумма за вычетом агентского вознаграждения «Яндекс Еды». Нужно ли включать комиссию в налоговую базу?

Ответ: Добрый день. Плательщик-принципал, реализующий свою продукцию через агента (электронную площадку), согласно п. 21 ч. 2 ст. 3 Федерального закона № 17-ФЗ вправе применять АУСН при соблюдении других ограничений, установленных данным законом. Доходом селлера (по аналогии с УСН) является продажная стоимость реализованных товаров. Если агент перечисляет на банковский счет ИП выручку за минусом своей комиссии, то сумму полученного дохода от продаж, удержанную для покрытия комиссии или иных услуг агента (взаимозачет), нужно внести дополнительно. С порядком внесения селлером данных в ЛК (на примерах) можно ознакомиться на сайте ФНС России (промостраница по АУСН, раздел «Вопросы-ответы» https://www.aysn.nalog.gov.ru)

Вопрос: Добрый день. У ИП в 2025 г. патент на аренду, с 01.01.2026 переход на АУСН. В декабре 2025г. получен аванс за аренду января 2026 г. Данная сумма будет учитываться в доход патента (2025г.) или АУСН (2026г.)?

Ответ: Добрый день! В соответствии с п. 2 ст. 346.53 НК РФ датой получения дохода в денежной форме в рамках ПСН в целях главы 26.5 НК РФ является день выплаты дохода (перечисления дохода на счета налогоплательщика в банке либо по его поручению на счета третьих лиц). Таким образом, денежные средства, поступившие на расчетный счет налогоплательщика в 2025 году в период действия патента, являются доходом, полученным в рамках ПСН (Письма Минфина России от 05.02.2021 № 03-11-11/7612, от 09.02.2023 № 03-11-11/10435)).

Вопрос: Здравствуйте! Можно ли применять АУСН, если организация оказывает услуги, за которые физические лица рассчитываются наличными денежными средствами?

Ответ: Добрый день! Налогоплательщики, занимающиеся оказанием услуг населению за наличный расчет, при соблюдении установленных ограничений по применению режима АУСН, вправе перейти на его применение. Организации при наличных расчетах с физическими лицами применяют ККТ (ст. 1.1, п. 1 ст. 1.2 Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ). Соответственно, при осуществлении расчётов, в т.ч. наличными денежными средствами, в отношении которых обязательно применение ККТ, доходы налогоплательщиков в ЛК АУСН определяются на основании данных ККТ. В исключительных случаях, когда применение ККТ необязательно, сведения о полученных доходах налогоплательщики вносят в ЛК АУСН самостоятельно.

Вопрос: Здравствуйте! ИП на АУСН получает доход от депозита в банке. С 2026 г. такой доход облагается НДФЛ. Указанный доход исключаем из налогооблагаемой базы по АУСН?

Ответ: Добрый день! Начиная с 2026 года, с процентов по вкладам и остаткам по предпринимательским счетам ИП должен уплачиваться только НДФЛ. Учитывать этот доход как внереализационный доход на АУСН больше не надо. Это изменение в ч.5 ст. 2 Федерального закона № 17-ФЗ (по АУСН) внесено ст. 9 Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ.

Вопрос: Прошу пояснить вопрос: предприятие на АУСН Д-Р, но налоговой базы нет, расходы выше доходов. На обычной УСН установлен минимальный налог 1% с доходов. А на АУСН как будет рассчитываться налог при превышении расходов над доходами?

Ответ: Добрый день! На АУСН (Д-Р) как и на УСН (Д-Р) существует обязанность уплаты минимального налога, но в размере 3% с доходов. Он уплачивается, если превышает размер налога, исчисленного за налоговый период с учетом расходов по ставке 20%. В общем случае налоговым периодом по АУСН является каждый календарный месяц. Налоговая база по АУСН определяется каждый месяц не нарастающим итогом. Исчисленная по итогам каждого месяца налоговая база (Д-Р) уменьшается на сумму убытка, полученного по итогам предыдущих месяцев, в которых налогоплательщик применял АУСН. Если получены убытки более чем в одном месяце, перенос таких убытков на будущие месяцы производится в той очередности, в которой они получены. Сумма разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой налога, исчисленной в общем порядке, увеличивает расходы следующих налоговых периодов при исчислении налоговой базы, в том числе увеличивает сумму убытков, которые могут быть перенесены на будущее (ч. 3-6 ст. 9 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).

Вопрос: Добрый день, как относятся расходы на приобретение ОС на АУСН?

Ответ: Добрый день! В соответствии со ст. 8 Закона № 17-ФЗ расходами налогоплательщика признаются затраты после их фактической оплаты, включая суммы предварительной оплаты. Налогоплательщик АУСН с объектом Д-Р вправе учесть расходы на приобретение ОС, используемого в предпринимательской деятельности, при соблюдении условий п. 1 ст. 252 НК РФ. При этом на АУСН, в отличие от УСН, нет особых правил учета данных расходов: не нужно списывать стоимость ОС в расходы равными частями в течение года с момента ввода в эксплуатацию. Стоимость ОС можно сразу учесть в расходах после перечисления денег продавцу, при этом нельзя учесть расходы в наличной форме и расходы, оплаченные до перехода на АУСН. При покупке дорогого ОС может возникнуть ситуация, когда данный расход перекроет ежемесячный доход, тогда придется переносить убыток и уплачивать минимальный налог в размере 3% от доходов (см. пункты 3-5 ст. 9 Федерального закона № 17-ФЗ)

Вопрос: Добрый день! подскажите, пожалуйста, как при АУСН "доходы минус расходы" можно подтвердить экономически обоснованные расходы, оплаченные наличными денежными средствами (есть кассовый чек от продавца), чтобы они попали в ЛК в "расходы"? Обязательно ли для этого покупать кассовый аппарат и выбивать чек с признаком "расход"?

Ответ: Добрый день! На АУСН расходами налогоплательщика признаются затраты после их фактической оплаты, включая суммы предварительной оплаты. В случае осуществления расчета в наличной форме для учета затрат в составе расходов налогоплательщик фиксирует указанный расчет с применением ККТ, зарегистрированной в соответствии с законодательством РФ о применении ККТ, формируя кассовый чек с признаком расчета «расход» (п. 26 ч. 4 ст. 6, ст. 8 Закона № 17-ФЗ). Таким образом, для возможности учета наличных расходов плательщик АУСН должен иметь зарегистрированную ККТ и формировать кассовые чеки с признаком «расход» (кассовых чеков от продавца недостаточно).

Вопрос: Здравствуйте! Подскажите, можем ли мы учесть страховые взносы с декабрьской з/п сотрудников, оплаченные в январе в расходах на АУСН «Доходы-Расходы»?

Ответ: Добрый день. Расходами налогоплательщика, применяющего АУСН, признаются затраты после их фактической оплаты, включая суммы предварительной оплаты. При этом при переходе налогоплательщика с иных режимов налогообложения на АУСН расходы, относящиеся к периодам, в которых применялись иные режимы налогообложения, при исчислении НБ по АУСН не учитываются (ст. 8, ч. 4 ст. 16 Фед. Закона № 17-ФЗ). В этой связи расходы налогоплательщика по оплате страховых взносов за декабрь 2025 г. - период применения УСН, оплаченные после перехода на АУСН с 01.01.2025, при определении налоговой базы по АУСН не учитываются (см. п. 4.8 Метод. рекомендаций по разделению безналичных операций НП, применяющих АУСН, на учитываемые и не учитываемые при определении объекта налогообложения, размещены на сайте ФНС России (промостраница по АУСН, раздел «Информация для кредитных организаций»).

Вопрос: В конце декабря 2025 ИП оплатил безналично денежные средства поставщику за товар. Поставщик товар не поставил и в январе 2026 вернул деньги на р/счет ИП. Плательщик с 01.01.2026 перешел на АУСН (Дх-Рх), до этого применял УСН (Дх-Рх). Как правильно учесть сумму возврата от поставщика, банк разнес эту сумму как уменьшение расходной части. Мне кажется, что это не верно.

Ответ: Добрый день! В доходах по АУСН возврат аванса, перечисленного поставщику, не учитывается. При этом в соответствии со ст. 8 Закона №17-ФЗ расходами на АУСН (объект Дх-Рх) признаются затраты после их оплаты, включая суммы предоплаты, поэтому в целях разметки банком для АУСН операций при получении налогоплательщиком возвратов денежных средств от контрагентов применяется следующее правило: если расходы ранее были учтены при определении налоговой базы, возврат таких расходов также должен учитываться (должен быть присвоен признак отнесения к налоговой базе "Возврат расхода"), а если расходы не были учтены при определении налоговой базы, возврат таких расходов также не должен учитываться (будет присвоен признак отнесения к налоговой базе "Не налоговая база") - см. п. 4.5 Методич. рекомендаций по разделению безналичных операций на АУСН.

В Вашем случае на момент предоплаты поставщику применялся другой спецрежим (УСН) и без поставки товара данная операция не могла быть отражена в расходах по УСН за 2025 год (ст. 346.17 НК РФ), поэтому на данную сумму не должны уменьшаться расходы по АУСН при возврате поставщиком аванса в 2026 году. Налогоплательщику предлагается изменить в ЛК АУСН признак отнесения к налоговой базе "Возврат расхода" на признак "Не налоговая база" (см. п. 4.5.2 Метод. Рекомендаций).

Вопрос: Добрый день! Прошу Вас пояснить по порядку расчета стоимости патентного налога по розничной торговле в магазине г. Омска - в расчет берется площадь торгового зала или общая площадь объекта?

Ответ: Добрый день! При осуществлении на территории Омской области розничной торговли расчет налога по ПСН производится исходя из общей площади объекта стационарной торговой сети (магазина). Площадь торгового объекта определяется на основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов. При этом если площадь торгового зала превышает 150 кв.м, ПСН не применяется.

Обоснование.

На территории Омской области ПСН введена Законом Омской области от 29.11.2012 № 1488-ОЗ «О патентной системе налогообложения» (далее – Закон № 1488-ОЗ). В соответствии с п.п. 3 ст. 2 Закона № 1488-ОЗ (в редакции от 28.11.2024), при осуществлении деятельности на территории Омской области стоимость патента по розничной торговле, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети с торговыми залами, исчисляется путем умножения размера потенциального дохода на один квадратный метр объекта стационарной торговой сети, установленного в приложении к Закону № 1488-ОЗ, на площадь объекта стационарной торговой сети.

В целях применения ПСН используются понятия торговых объектов, имеющих торговые залы: магазин, павильон. Магазин – это специально оборудованное здание (его часть), предназначенное для продажи товаров и оказания услуг покупателям и обеспеченное торговыми, подсобными, административно-бытовыми помещениями, а также помещениями для приема, хранения товаров и подготовки их к продаже (п. 3 ст. 346.43 НК РФ). Понятие «площадь магазина» подразумевает под собой совокупность всех площадей объекта, включая площадь торгового зала, подсобных, административно-бытовых помещений, а также помещений для приема, хранения товаров и подготовки к продаже, складских помещений, указанных в инвентаризационных и правоустанавливающих документах.

Площадь торговых объектов определяется на основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов. К ним относятся любые имеющиеся у ИП документы на объект стационарной торговой сети, содержащие информацию о назначении, конструктивных особенностях и планировке помещений такого объекта, а также информацию, подтверждающую право пользования данным объектом: договор купли-продажи нежилого помещения, технический паспорт на нежилое помещение, планы, схемы, экспликации, договор аренды (субаренды) нежилого помещения или его части (частей) и другие документы (п. 4 ст. 346.43 НК РФ).