Мария Александрова
Маркетинг

Перед Новым 2026 годом: проверьте свои соцсети по этому чек-листу

Самостоятельный аудит ваших соцсетей. Мы часто недооцениваем силу слова. А точнее — отсутствие понятных слов о себе.

В моей практике было много бухгалтеров, налоговых специалистов и финансовых консультантов, у которых в соцсетях и мессенджерах просто не написано, кто они и чем занимаются.
В итоге человек заходит на страницу — и не понимает:

  • кто вы,

  • чем можете быть полезны,

  • стоит ли вам доверять.

А значит — клиенты уходят молча.

Человек не будет долго разбираться и «догадываться». Если он за 5–7 секунд не понял, кто вы и зачем вы ему — он просто закрывает страницу.

Поэтому предлагаю простой самостоятельный аудит ваших соцсетей и мессенджеров. Эти шаги подходят для любой платформы.

1. Аватарка
На аватарке должны быть вы, а не логотип, не кот, не абстракция.
Люди доверяют людям.

2. Понятно, кто вы
В описании профиля должно быть ясно, что вы:

  • бухгалтер,

  • налоговый специалист,

  • финансовый консультант
    Без загадок и «красивых, но пустых» формулировок.

3. Коротко о пользе
Должен быть закреплённый пост или хотя бы 2–3 строки о вас:

  • чем вы занимаетесь,

  • кому помогаете,

  • с какими запросами к вам можно прийти.

4. Понятно, как с вами связаться
Человек не должен искать, куда писать.
Контакты — на виду и в один клик.

Это базовые шаги, которые до сих пор не используют многие.
Но именно они напрямую влияют на доверие и заявки.

В следующем посте расскажу, как начинающему бухгалтеру найти первых клиентов — без рекламы и больших бюджетов.

Мария Александрова

