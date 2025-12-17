Перед Новым 2026 годом: проверьте свои соцсети по этому чек-листу

Самостоятельный аудит ваших соцсетей. Мы часто недооцениваем силу слова. А точнее — отсутствие понятных слов о себе.

В моей практике было много бухгалтеров, налоговых специалистов и финансовых консультантов, у которых в соцсетях и мессенджерах просто не написано, кто они и чем занимаются.

В итоге человек заходит на страницу — и не понимает:

кто вы,

чем можете быть полезны,

стоит ли вам доверять.

А значит — клиенты уходят молча.

Человек не будет долго разбираться и «догадываться». Если он за 5–7 секунд не понял, кто вы и зачем вы ему — он просто закрывает страницу.

Поэтому предлагаю простой самостоятельный аудит ваших соцсетей и мессенджеров. Эти шаги подходят для любой платформы.

1. Аватарка

На аватарке должны быть вы, а не логотип, не кот, не абстракция.

Люди доверяют людям.

2. Понятно, кто вы

В описании профиля должно быть ясно, что вы:

бухгалтер,

налоговый специалист,

финансовый консультант

Без загадок и «красивых, но пустых» формулировок.

3. Коротко о пользе

Должен быть закреплённый пост или хотя бы 2–3 строки о вас:

чем вы занимаетесь,

кому помогаете,

с какими запросами к вам можно прийти.

4. Понятно, как с вами связаться

Человек не должен искать, куда писать.

Контакты — на виду и в один клик.

Это базовые шаги, которые до сих пор не используют многие.

Но именно они напрямую влияют на доверие и заявки.

В следующем посте расскажу, как начинающему бухгалтеру найти первых клиентов — без рекламы и больших бюджетов.