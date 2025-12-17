Перед Новым 2026 годом: проверьте свои соцсети по этому чек-листу
В моей практике было много бухгалтеров, налоговых специалистов и финансовых консультантов, у которых в соцсетях и мессенджерах просто не написано, кто они и чем занимаются.
В итоге человек заходит на страницу — и не понимает:
кто вы,
чем можете быть полезны,
стоит ли вам доверять.
А значит — клиенты уходят молча.
Человек не будет долго разбираться и «догадываться». Если он за 5–7 секунд не понял, кто вы и зачем вы ему — он просто закрывает страницу.
Поэтому предлагаю простой самостоятельный аудит ваших соцсетей и мессенджеров. Эти шаги подходят для любой платформы.
1. Аватарка
На аватарке должны быть вы, а не логотип, не кот, не абстракция.
Люди доверяют людям.
2. Понятно, кто вы
В описании профиля должно быть ясно, что вы:
бухгалтер,
налоговый специалист,
финансовый консультант
Без загадок и «красивых, но пустых» формулировок.
3. Коротко о пользе
Должен быть закреплённый пост или хотя бы 2–3 строки о вас:
чем вы занимаетесь,
кому помогаете,
с какими запросами к вам можно прийти.
4. Понятно, как с вами связаться
Человек не должен искать, куда писать.
Контакты — на виду и в один клик.
Это базовые шаги, которые до сих пор не используют многие.
Но именно они напрямую влияют на доверие и заявки.
В следующем посте расскажу, как начинающему бухгалтеру найти первых клиентов — без рекламы и больших бюджетов.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию