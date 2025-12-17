Я долго думал, что работаю много. Оказалось — просто плохо выстроил процессы

Я долго считал, что если я устаю — значит, я молодец.

Если день закончился без сил, голова гудит, а список задач всё ещё длиннее, чем утром — значит, я хорошо поработал. Если вы когда-нибудь ловили себя на этой мысли, можете дальше не читать. Вы и так всё знаете. Но если хотя бы раз задавались вопросом «почему я всё время занят, а результат будто размазан» — это про вас.