Я долго думал, что работаю много. Оказалось — просто плохо выстроил процессы

Я долго считал, что если я устаю — значит, я молодец.
Если день закончился без сил, голова гудит, а список задач всё ещё длиннее, чем утром — значит, я хорошо поработал. Если вы когда-нибудь ловили себя на этой мысли, можете дальше не читать. Вы и так всё знаете. Но если хотя бы раз задавались вопросом «почему я всё время занят, а результат будто размазан» — это про вас.
Иллюзия занятости
Самая большая ловушка, в которую я попал, — ощущение постоянного движения.
Сообщения, созвоны, правки, уточнения, «давай позже вернёмся», «я сейчас быстро гляну», «надо срочно ответить». Весь день как будто что-то происходит. Но если честно ответить себе вечером: что конкретно продвинуло меня к цели? — становится неловко.
Я не ленился. Я просто всё делал руками. И всё — сам.
Когда “держать всё под контролем” — это диагноз
В какой-то момент я понял, что мой рабочий день похож на старый компьютер:
— 27 вкладок открыто — половина зависла — в фоне что-то грузится — и каждую минуту всплывает новое окно
Я держал в голове задачи, сроки, договорённости, цифры, нюансы. Гордо говорил: «Мне так проще». На деле — я просто не выстроил систему, которая бы думала вместе со мной.
Очень бытовой момент, который всё поменял
Однажды я поймал себя на странной мысли: я в третий раз за неделю объясняю одно и то же. Одними и теми же словами. В одном и том же формате.
И тут щёлкнуло.
Если я объясняю это одинаково — значит, это можно вынести из головы. Если я принимаю однотипные решения — значит, я трачу мозг не туда. Если я устаю от рутины — проблема не в нагрузке, а в архитектуре работы.
Не всё, что умное — полезное
Дальше был классический путь современного человека: я полез в интернет, в инструменты, в советы, в «умные решения».
И тут важно сказать честно: большая часть всего этого — шум.
Красивые интерфейсы, громкие обещания, «автоматизируй жизнь за 5 минут». Я пробовал, бросал, разочаровывался, снова пробовал.
И понял одну простую вещь: не каждая технология экономит время. Иногда она просто создаёт новую работу — по её обслуживанию.
Что реально сработало
Работать начало только тогда, когда я перестал искать «волшебную кнопку» и стал задавать скучные вопросы:
— Что я делаю регулярно? — Где я принимаю одинаковые решения? — Что можно фиксировать, а не держать в голове? — Где я нужен как человек, а где — как процесс?
Когда я начал выносить рутину из себя — освободилось пространство для мышления. Не для «ещё больше задач», а для нормальных, осмысленных решений.
Не про лень. Про взрослость
Самое странное осознание было таким: работать меньше — не значит работать хуже.
Иногда это значит, что ты наконец-то перестал быть узким местом в собственной системе. И перестал путать контроль с участием.
Сейчас я всё ещё много работаю. Но я больше не горжусь усталостью. Я горжусь тем, что могу не отвечать на сообщение сразу — и мир не рушится.
Вместо морали
Если вы постоянно заняты — это ещё ничего не говорит о вашей эффективности. Если вы всё держите на себе — это не признак силы, а временное решение. И если вам кажется, что «так у всех» — это самая опасная мысль из возможных.
Иногда рост начинается не с того, что вы делаете больше. А с того, что вы наконец перестаёте делать лишнее
Начать дискуссию