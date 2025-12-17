8054 Премиум 3 mobile Радость
Саморазвитие

Я долго думал, что работаю много. Оказалось — просто плохо выстроил процессы

Несколько лет я гордился тем, что «пашу без выходных». А потом понял, что это не про силу воли и не про амбиции. Это был обычный управленческий провал, замаскированный под трудоголизм.

Я долго считал, что если я устаю — значит, я молодец.

Если день закончился без сил, голова гудит, а список задач всё ещё длиннее, чем утром — значит, я хорошо поработал. Если вы когда-нибудь ловили себя на этой мысли, можете дальше не читать. Вы и так всё знаете. Но если хотя бы раз задавались вопросом «почему я всё время занят, а результат будто размазан» — это про вас.

Иллюзия занятости

Самая большая ловушка, в которую я попал, — ощущение постоянного движения.

Сообщения, созвоны, правки, уточнения, «давай позже вернёмся», «я сейчас быстро гляну», «надо срочно ответить». Весь день как будто что-то происходит. Но если честно ответить себе вечером: что конкретно продвинуло меня к цели? — становится неловко.

Я не ленился. Я просто всё делал руками. И всё — сам.

Когда “держать всё под контролем” — это диагноз

В какой-то момент я понял, что мой рабочий день похож на старый компьютер:

— 27 вкладок открыто — половина зависла — в фоне что-то грузится — и каждую минуту всплывает новое окно

Я держал в голове задачи, сроки, договорённости, цифры, нюансы. Гордо говорил: «Мне так проще». На деле — я просто не выстроил систему, которая бы думала вместе со мной.

Очень бытовой момент, который всё поменял

Однажды я поймал себя на странной мысли: я в третий раз за неделю объясняю одно и то же. Одними и теми же словами. В одном и том же формате.

И тут щёлкнуло.

Если я объясняю это одинаково — значит, это можно вынести из головы. Если я принимаю однотипные решения — значит, я трачу мозг не туда. Если я устаю от рутины — проблема не в нагрузке, а в архитектуре работы.

Не всё, что умное — полезное

Дальше был классический путь современного человека: я полез в интернет, в инструменты, в советы, в «умные решения».

И тут важно сказать честно: большая часть всего этого — шум.

Красивые интерфейсы, громкие обещания, «автоматизируй жизнь за 5 минут». Я пробовал, бросал, разочаровывался, снова пробовал.

И понял одну простую вещь: не каждая технология экономит время. Иногда она просто создаёт новую работу — по её обслуживанию.

Что реально сработало

Работать начало только тогда, когда я перестал искать «волшебную кнопку» и стал задавать скучные вопросы:

— Что я делаю регулярно? — Где я принимаю одинаковые решения? — Что можно фиксировать, а не держать в голове? — Где я нужен как человек, а где — как процесс?

Когда я начал выносить рутину из себя — освободилось пространство для мышления. Не для «ещё больше задач», а для нормальных, осмысленных решений.

Не про лень. Про взрослость

Самое странное осознание было таким: работать меньше — не значит работать хуже.

Иногда это значит, что ты наконец-то перестал быть узким местом в собственной системе. И перестал путать контроль с участием.

Сейчас я всё ещё много работаю. Но я больше не горжусь усталостью. Я горжусь тем, что могу не отвечать на сообщение сразу — и мир не рушится.

Вместо морали

Если вы постоянно заняты — это ещё ничего не говорит о вашей эффективности. Если вы всё держите на себе — это не признак силы, а временное решение. И если вам кажется, что «так у всех» — это самая опасная мысль из возможных.

Иногда рост начинается не с того, что вы делаете больше. А с того, что вы наконец перестаёте делать лишнее

