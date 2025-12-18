GPT-5.2 умнее тебя. И в какой момент ты начинаешь тупеть?

Как всё началось (и почему это выглядело как прогресс)

Сначала нейросети реально спасали.

Нужно написать текст — написал. Нужно придумать структуру — придумал. Нужно решить задачу — решил быстрее, чем я бы думал сам.

Я радовался: — «Смотри, сколько времени экономлю» — «Смотри, как ускорился» — «Смотри, как продуктивен»

И это правда. Но есть один нюанс, который я понял не сразу.