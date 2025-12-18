GPT-5.2 умнее тебя. И в какой момент ты начинаешь тупеть?

Не потому что ИИ стал слишком умным. А потому что я слишком часто перестал думать сам.
Как всё началось (и почему это выглядело как прогресс)
Сначала нейросети реально спасали.
Нужно написать текст — написал. Нужно придумать структуру — придумал. Нужно решить задачу — решил быстрее, чем я бы думал сам.
Я радовался: — «Смотри, сколько времени экономлю» — «Смотри, как ускорился» — «Смотри, как продуктивен»
И это правда. Но есть один нюанс, который я понял не сразу.
Момент, когда что-то пошло не так
Я поймал себя на простой вещи: мне стало лениво формулировать мысль в голове.
Раньше я сначала думал, потом писал. Теперь я сначала писал запрос.
Раньше я спорил сам с собой. Теперь — принимал первый же ответ модели, слегка его подправив.
Раньше я мог долго «крутить» идею. Теперь — брал готовую.
Это не произошло резко. Это произошло тихо и удобно.
Очень бытовой пример
Допустим, раньше я писал запрос так:
То, о чём я хочу сказать — «Что в этом главное?» — «Как бы я объяснил это человеку напротив?»
Теперь это выглядело так:
— «Сформулируй пост на тему…»
И вроде бы результат есть. Но внутри — пустота.
Как будто ты перестал ходить пешком, потому что всегда есть эскалатор. А потом внезапно понял, что ноги стали слабее.
Почему новость про GPT-5.2 меня насторожила
GPT-5.2 реально впечатляет. 53% в ARC-AGI-2 — это огромный шаг вперёд в умении рассуждать, находить абстрактные закономерности, решать нетривиальные задачи.
*к слову у человека этот показатель равняется 60%
Но в этот момент я понял важную вещь:
ИИ становится сильнее не потому, что он «отнимает» интеллект. А потому что мы всё чаще отдаём ему право думать за нас.
И это не проблема ИИ. Это проблема использования.
Переломный момент
Я специально начал делать простую, но неприятную для себя вещь:
— сначала думать сам — потом идти к нейросети
Не наоборот.
Сначала — черновая мысль. Сначала — кривой план. Сначала — своё понимание.
А уже потом: — «Проверь» — «Улучши» — «Найди слепые зоны»
И внезапно нейросети снова стали усиливать, а не заменять.
Где ИИ реально полезен (и где опасен)
Из моего опыта:
ИИ опасен, когда:
вы используете его вместо мышления
берёте ответы без внутреннего спора
перестаёте формулировать мысли сами
ИИ бесценен, когда:
вы используете его как вторую голову
проверяете гипотезы
ускоряете уже существующую мысль
дополняете опыт, а не заменяете его
Это как калькулятор. Он не делает вас математиком. Но сильно помогает, если вы понимаете, что считаете.
Итог, к которому я пришёл
Нейросети — не замена человеку. Они — множитель.
Если внутри ноль — результат ноль. Если внутри есть мышление, опыт, сомнения — результат умножается.
GPT-5.2 будет ещё умнее. Следующие версии — ещё сильнее.
Вопрос не в том, «станет ли ИИ думать лучше нас». Вопрос в том, не разучимся ли мы думать вместе с ним.
Мой личный вывод простой:
Используйте нейросети не как костыль. Используйте их как экзоскелет.
Тогда они действительно дают рост. И в голове не будет шума — только усиление.
