GPT-5.2 умнее тебя. И в какой момент ты начинаешь тупеть?

Когда я прочитал новость, что GPT-5.2 прошёл тест ARC-AGI-2 на 53%, первая реакция была не «вау». Первая мысль была странной и неприятной: а что, если я за это время стал думать хуже?

Не потому что ИИ стал слишком умным. А потому что я слишком часто перестал думать сам.

Как всё началось (и почему это выглядело как прогресс)

Сначала нейросети реально спасали.

Нужно написать текст — написал. Нужно придумать структуру — придумал. Нужно решить задачу — решил быстрее, чем я бы думал сам.

Я радовался: — «Смотри, сколько времени экономлю» — «Смотри, как ускорился» — «Смотри, как продуктивен»

И это правда. Но есть один нюанс, который я понял не сразу.

Момент, когда что-то пошло не так

Я поймал себя на простой вещи: мне стало лениво формулировать мысль в голове.

Раньше я сначала думал, потом писал. Теперь я сначала писал запрос.

Раньше я спорил сам с собой. Теперь — принимал первый же ответ модели, слегка его подправив.

Раньше я мог долго «крутить» идею. Теперь — брал готовую.

Это не произошло резко. Это произошло тихо и удобно.

Очень бытовой пример

Допустим, раньше я писал запрос так:

То, о чём я хочу сказать — «Что в этом главное?» — «Как бы я объяснил это человеку напротив?»

Теперь это выглядело так:

— «Сформулируй пост на тему…»

И вроде бы результат есть. Но внутри — пустота.

Как будто ты перестал ходить пешком, потому что всегда есть эскалатор. А потом внезапно понял, что ноги стали слабее.

Почему новость про GPT-5.2 меня насторожила

GPT-5.2 реально впечатляет. 53% в ARC-AGI-2 — это огромный шаг вперёд в умении рассуждать, находить абстрактные закономерности, решать нетривиальные задачи.
*к слову у человека этот показатель равняется 60%

Но в этот момент я понял важную вещь:

ИИ становится сильнее не потому, что он «отнимает» интеллект. А потому что мы всё чаще отдаём ему право думать за нас.

И это не проблема ИИ. Это проблема использования.

Переломный момент

Я специально начал делать простую, но неприятную для себя вещь:

— сначала думать сам — потом идти к нейросети

Не наоборот.

Сначала — черновая мысль. Сначала — кривой план. Сначала — своё понимание.

А уже потом: — «Проверь» — «Улучши» — «Найди слепые зоны»

И внезапно нейросети снова стали усиливать, а не заменять.

Где ИИ реально полезен (и где опасен)

Из моего опыта:

ИИ опасен, когда:

  • вы используете его вместо мышления

  • берёте ответы без внутреннего спора

  • перестаёте формулировать мысли сами

ИИ бесценен, когда:

  • вы используете его как вторую голову

  • проверяете гипотезы

  • ускоряете уже существующую мысль

  • дополняете опыт, а не заменяете его

Это как калькулятор. Он не делает вас математиком. Но сильно помогает, если вы понимаете, что считаете.

Итог, к которому я пришёл

Нейросети — не замена человеку. Они — множитель.

Если внутри ноль — результат ноль. Если внутри есть мышление, опыт, сомнения — результат умножается.

GPT-5.2 будет ещё умнее. Следующие версии — ещё сильнее.

Вопрос не в том, «станет ли ИИ думать лучше нас». Вопрос в том, не разучимся ли мы думать вместе с ним.

Мой личный вывод простой:

Используйте нейросети не как костыль. Используйте их как экзоскелет.

Тогда они действительно дают рост. И в голове не будет шума — только усиление.

