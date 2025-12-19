8065 ОК Налоговая реформа Мобильный
Увольнение

Как я уволил своего лучшего сотрудника

Если бы мне пару лет назад сказали, что я добровольно уволю человека, на котором держится половина процессов, — я бы посмеялся.

Так не делают.
Так делают идиоты или токсичные руководители.

Я считал себя ни тем ни другим.

Это был идеальный сотрудник

Без иронии.

Он:

  • никогда не косячил

  • всегда был на связи

  • знал продукт лучше многих

  • закрывал задачи быстрее срока

  • не ныл и не требовал лишнего

Тот самый человек, про которого говорят:
«Береги его, таких больше не делают».

Я и берег.

И вот тут начинается самое неприятное

Проблемы начались не с него.
Проблемы начались со мной.

Я поймал себя на мысли, что:

  • все решения проходят через одного человека

  • все вопросы летят к нему

  • все процессы завязаны на его голове

Он стал не сотрудником.
Он стал узким горлышком системы.

И чем лучше он работал — тем опаснее это становилось.

Самый странный парадокс

Чем идеальнее сотрудник, тем:

  • страшнее его потерять

  • сложнее масштабироваться

  • выше риск остановки процессов

Но говорить об этом вслух не принято.

Потому что звучит как неблагодарность.

Переломный момент был максимально бытовым

Обычный рабочий день.
Очередной вопрос.
Очередная правка.
Очередное «давай я быстро посмотрю».

И вдруг я понял:
он не делает уникальную работу. Он делает идеально отлаженную.

Это не одно и то же.

Мы путаем ценность человека и ценность функции

Это тонкий момент.

Человек может быть:

  • ответственным

  • умным

  • надёжным

Но при этом выполнять задачи, которые:

  • повторяются

  • формализуются

  • проверяются логикой

  • требуют внимания, а не таланта

И вот здесь начинается самое интересное.

Я долго сопротивлялся этой мысли

Потому что:

  • «ИИ — это хайп»

  • «он не поймёт контекст»

  • «он не будет чувствовать бизнес»

Спойлер:
контекст он не чувствует. И не должен.

Ему и не нужно быть человеком.

Мы попробовали заменить не человека, а функцию

И это ключевая разница.

Не «уволить и поставить ИИ».
А:

  • вынести повторяющиеся решения

  • автоматизировать расчёты

  • убрать ручную проверку

  • снять постоянные «мелкие вопросы»

То, что съедало время лучшего сотрудника.

Через месяц случилось неожиданное

Он стал… свободнее.

Меньше рутины.
Меньше дерганий.
Меньше «срочно посмотри».

Но и потребность в его роли стала снижаться.

Система начала жить сама.

И вот тут пришлось принять сложное решение

Честно.
Без драмы.
Без конфликта.

Мы поговорили.

И я понял страшную, но честную вещь:
я больше не нуждаюсь в этой роли так, как раньше.

Не потому что человек плохой.
А потому что система стала умнее.

Я уволил лучшего сотрудника — и это было правильное решение

Не для него.
Для бизнеса.

Потому что бизнес не должен:

  • держаться на одном человеке

  • зависеть от настроения

  • бояться отпусков и болезней

Даже если этот человек — золото.

Самый важный вывод, который я сделал

ИИ не заменяет людей.
Он заменяет плохо оформленные процессы,
которые мы годами героически тащим на себе.

И чем раньше ты это осознаешь,
тем меньше болезненных решений тебе придётся принимать потом.

Иногда лучший сотрудник — это тот, кто больше не нужен

Звучит жёстко.
Но если бизнес может работать без узких горлышек —
значит, ты всё сделал правильно.

