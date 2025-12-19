Как я уволил своего лучшего сотрудника

Я считал себя ни тем ни другим.

Так не делают. Так делают идиоты или токсичные руководители.

Я и берег.

Тот самый человек, про которого говорят: «Береги его, таких больше не делают» .

не ныл и не требовал лишнего

всегда был на связи

никогда не косячил

Это был идеальный сотрудник

И вот тут начинается самое неприятное

Проблемы начались не с него.

Проблемы начались со мной. Я поймал себя на мысли, что: все решения проходят через одного человека

все вопросы летят к нему

все процессы завязаны на его голове Он стал не сотрудником.

Он стал узким горлышком системы. И чем лучше он работал — тем опаснее это становилось.

Самый странный парадокс

Чем идеальнее сотрудник, тем: страшнее его потерять

сложнее масштабироваться

выше риск остановки процессов Но говорить об этом вслух не принято. Потому что звучит как неблагодарность.

Переломный момент был максимально бытовым

Обычный рабочий день.

Очередной вопрос.

Очередная правка.

Очередное «давай я быстро посмотрю». И вдруг я понял:

он не делает уникальную работу. Он делает идеально отлаженную. Это не одно и то же.

Мы путаем ценность человека и ценность функции

Это тонкий момент. Человек может быть: ответственным

умным

надёжным Но при этом выполнять задачи, которые: повторяются

формализуются

проверяются логикой

требуют внимания, а не таланта И вот здесь начинается самое интересное.

Я долго сопротивлялся этой мысли

Потому что: «ИИ — это хайп»

«он не поймёт контекст»

«он не будет чувствовать бизнес» Спойлер:

контекст он не чувствует. И не должен. Ему и не нужно быть человеком.

Мы попробовали заменить не человека, а функцию

И это ключевая разница. Не «уволить и поставить ИИ».

А: вынести повторяющиеся решения

автоматизировать расчёты

убрать ручную проверку

снять постоянные «мелкие вопросы» То, что съедало время лучшего сотрудника.

Через месяц случилось неожиданное

Он стал… свободнее. Меньше рутины.

Меньше дерганий.

Меньше «срочно посмотри». Но и потребность в его роли стала снижаться. Система начала жить сама.

И вот тут пришлось принять сложное решение

Честно.

Без драмы.

Без конфликта. Мы поговорили. И я понял страшную, но честную вещь:

я больше не нуждаюсь в этой роли так, как раньше. Не потому что человек плохой.

А потому что система стала умнее.

Я уволил лучшего сотрудника — и это было правильное решение

Не для него.

Для бизнеса. Потому что бизнес не должен: держаться на одном человеке

зависеть от настроения

бояться отпусков и болезней Даже если этот человек — золото.

Самый важный вывод, который я сделал

ИИ не заменяет людей.

Он заменяет плохо оформленные процессы,

которые мы годами героически тащим на себе. И чем раньше ты это осознаешь,

тем меньше болезненных решений тебе придётся принимать потом.

Иногда лучший сотрудник — это тот, кто больше не нужен