8058 ОК АУСН моб
🔴 Вебинар: Подготовка бухгалтера к изменениям 2026 года: от учетной политики и расчета нагрузки до 1С →
InspectorAiJet
Ведение бизнеса

Я тоже устал от историй про «ИИ заменил людей».

Поэтому расскажу, как он на самом деле используется.

Последние месяцы VC, Клерк и LinkedIn будто соревнуются — кто напишет громче и страшнее:

«ИИ уволил сотрудников»
«Нейросеть заменяет профессии»
«Люди больше не нужны»

Читаешь — и либо пугаешься, либо злишься.
Я поймал себя на мысли, что меня это тоже начало раздражать. Потому что в реальной жизни всё… сильно прозаичнее.

Я хочу рассказать не героическую и не страшную историю.
А обычную. Такую, какая происходит в бизнесе прямо сейчас.

Где заканчиваются статьи и начинается реальность

Я работаю с компаниями, где ИИ действительно внедряют.
Не в презентациях, а в процессах.

И почти нигде это не выглядит как:

«Мы взяли нейросеть и уволили человека»

Чаще это выглядит так:

  • процессы тормозят

  • сотрудники перегружены

  • ошибки повторяются

  • руководитель не понимает, где именно узкое место

ИИ туда приходят не как «замена», а как костыль, усилитель или стабилизатор.

И именно это обычно не попадает в статьи. Потому что это не кликбейт.

Конкретный пример (без героизма)

В одной компании была роль, которую все называли «ключевой».
На деле — это была монотонная, регулярная, предсказуемая работа:

  • проверка данных

  • сверка цифр

  • формирование отчётов

  • ответы на однотипные вопросы внутри команды

Сотрудник был нормальный. Не плохой.
Но:

  • работа его не развивала

  • команда зависела от одного человека

  • любое отсутствие — стопор

  • ошибок было больше, чем хотелось признавать

Вместо громкого «уволили и поставили ИИ» произошло другое.

Что сделали на самом деле

  1. Описали процесс — что именно делается, шаг за шагом

  2. Выделили повторяющееся — без творчества и решений

  3. Автоматизировали часть задач через ИИ-агента

  4. Человека не выбросили, а:

    • убрали рутину

    • оставили контроль

    • перевели в задачи, где нужен мозг

ИИ не «думал за человека».
Он снимал нагрузку, фиксировал, проверял, напоминал.

И вот тут случился неожиданный эффект.

Что произошло дальше (и об этом редко пишут)

  • ошибок стало меньше

  • скорость выросла

  • руководитель впервые увидел процесс целиком

  • сотрудник перестал быть «бутылочным горлышком»

  • команда перестала бояться отпусков

ИИ не демотивировал.
Он снял напряжение, которое копилось годами.

Почему истории про «замену людей» бесят

Потому что они:

  • упрощают реальность

  • путают автоматизацию и увольнение

  • продают страх вместо понимания

  • не показывают цену ошибок и переходов

ИИ — не магия.
И точно не волшебная кнопка «минус человек».

Это инструмент. Иногда тупой. Иногда полезный.
Как Excel когда-то.

Мой личный вывод

Если использовать ИИ как:

  • костыль → будет деградация

  • замену мышлению → будет тупик

  • страшилку → будет хайп и хейт

Но если использовать как:

  • помощника

  • стабилизатор процессов

  • усилитель слабых мест

он начинает работать по-настоящему.

Не в статьях.
А в бизнесе.

Вместо вывода

Я не верю в мир, где ИИ «всех заменит».
Но я точно вижу мир, где:

  • те, кто не пересоберёт процессы — проиграют

  • те, кто будет делать вид, что ничего не происходит — тоже

  • а выиграют те, кто разберётся спокойно, без истерик

Если вам кажется, что вокруг слишком много шума про ИИ —
вам не кажется.

Вопрос только в том,
что вы возьмёте из этого шума себе в работу, а что — просто пролистнёте.

Информации об авторе

InspectorAiJet

InspectorAiJet

Менеджер по продажам

1 подписчик4 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяРозыгрыш