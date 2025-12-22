Я тоже устал от историй про «ИИ заменил людей».

Последние месяцы VC, Клерк и LinkedIn будто соревнуются — кто напишет громче и страшнее: «ИИ уволил сотрудников»

«Нейросеть заменяет профессии»

«Люди больше не нужны» Читаешь — и либо пугаешься, либо злишься.

Я поймал себя на мысли, что меня это тоже начало раздражать. Потому что в реальной жизни всё… сильно прозаичнее. Я хочу рассказать не героическую и не страшную историю.

А обычную. Такую, какая происходит в бизнесе прямо сейчас.

Где заканчиваются статьи и начинается реальность

Я работаю с компаниями, где ИИ действительно внедряют.

Не в презентациях, а в процессах. И почти нигде это не выглядит как: «Мы взяли нейросеть и уволили человека» Чаще это выглядит так: процессы тормозят

сотрудники перегружены

ошибки повторяются

руководитель не понимает, где именно узкое место ИИ туда приходят не как «замена», а как костыль, усилитель или стабилизатор. И именно это обычно не попадает в статьи. Потому что это не кликбейт.

Конкретный пример (без героизма)

В одной компании была роль, которую все называли «ключевой».

На деле — это была монотонная, регулярная, предсказуемая работа: проверка данных

сверка цифр

формирование отчётов

ответы на однотипные вопросы внутри команды Сотрудник был нормальный. Не плохой.

Но: работа его не развивала

команда зависела от одного человека

любое отсутствие — стопор

ошибок было больше, чем хотелось признавать Вместо громкого «уволили и поставили ИИ» произошло другое.

Что сделали на самом деле

Описали процесс — что именно делается, шаг за шагом Выделили повторяющееся — без творчества и решений Автоматизировали часть задач через ИИ-агента Человека не выбросили, а: убрали рутину

оставили контроль

перевели в задачи, где нужен мозг ИИ не «думал за человека».

Он снимал нагрузку, фиксировал, проверял, напоминал. И вот тут случился неожиданный эффект.

Что произошло дальше (и об этом редко пишут)

ошибок стало меньше

скорость выросла

руководитель впервые увидел процесс целиком

сотрудник перестал быть «бутылочным горлышком»

команда перестала бояться отпусков ИИ не демотивировал.

Он снял напряжение, которое копилось годами.

Почему истории про «замену людей» бесят

Потому что они: упрощают реальность

путают автоматизацию и увольнение

продают страх вместо понимания

не показывают цену ошибок и переходов ИИ — не магия.

И точно не волшебная кнопка «минус человек». Это инструмент. Иногда тупой. Иногда полезный.

Как Excel когда-то.

Мой личный вывод

Если использовать ИИ как: костыль → будет деградация

замену мышлению → будет тупик

страшилку → будет хайп и хейт Но если использовать как: помощника

стабилизатор процессов

усилитель слабых мест он начинает работать по-настоящему. Не в статьях.

А в бизнесе.

Вместо вывода