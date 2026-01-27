1 альфа мобилка
Договор поставки: 7 пунктов, которые защитят от споров о качестве товара

Споры о качестве товара – одна из наиболее частых причин конфликтов между поставщиками и покупателями. Большая часть разногласий в арбитражных судах связана не с фактическим браком, а с нечеткими формулировками договора. Практика показывает: чем конкретнее стороны опишут товар, механизмы приемки и контроля качества, тем меньше вероятность спорных ситуаций.

Расскажем о положениях договора поставки, которые реально снижают риски.

Подробное описание товара

Начинайте договор с четкого описания товара — это важно. Общие формулировки вроде «товар надлежащего качества» не объясняют, что именно должно соответствовать качеству.

В договоре стоит указать:

  • наименование, модель, артикул, сорт, класс, происхождение;

  • основные характеристики (размеры, вес, материалы, комплектность);

  • ссылки на стандарты качества (ГОСТ, ТУ, EN, ISO);

  • требования к упаковке и маркировке.

Можно оформить эти характеристики в виде отдельного приложения (спецификации), с указанием, что документ — неотъемлемая часть договора.

Критерии качества и подтверждающие документы

Качество должно быть не абстрактным, а измеримым. В договоре фиксируйте, каким требованиям товар должен соответствовать, и какие документы подтверждают это:

  • сертификаты/декларации соответствия;

  • паспорта изделия;

  • отчёты испытаний, лабораторные заключения;

  • протоколы проверок.

Важно не просто перечислить документы, а указать момент их передачи: до передачи товара или при поставке. Если документы не приложены, товар может считаться непоставленным надлежащим образом.

Правила приемки товара

Одна из самых частых причин споров – разногласия по моменту и процедуре приемки. Если порядок не прописан, суды применяют «разумные сроки».

В договоре фиксируют:

  • кто принимает товар (ответственные лица);

  • где производится приемка: на складе поставщика, при выгрузке, в сортировочном центре, на складе третьего лица или покупателя;

  • сроки проверки соответствия (например, 3–5 рабочих дней с даты получения);

  • форма оформления результатов (акт приема, накладная с отметками, электронный отчёт).

Четко прописанный порядок приемки позволяет однозначно определить момент, когда товар будет считаться принятым по количеству и качеству. Это исключит споры о том, были ли недостатки выявлены своевременно или покупатель уже утратил право ссылаться на недостатки, которые могли быть обнаружены при обычной проверке.

Сроки и порядок предъявления претензий

Если подрядчик задерживает с уведомлением о браке, аргументы «не сразу заметили дефект» слабо работают в суде. Чёткие сроки и порядок предъявления претензий — обязательные элементы договора.

Разделите претензии на:

  • явные недостатки — дефекты, выявленные при приемке;

  • скрытые недостатки — обнаруженные позже.

Рекомендуем:

  • установить срок на явные дефекты (например, 5–10 дней с даты приёмки);

  • срок для скрытых недостатков (например, 30–90 дней с момента использования);

  • указать форму уведомления (письмо, ЭДО, почта с уведомлением).

Если поставщик не получил претензию в установленной форме или в срок — у него есть объективные основания для отказа.

Порядок экспертизы качества

Часто поставщик и покупатель по разному оценивают качество. Чтобы избежать споров о выборе эксперта:

  • укажите порядок проведения экспертизы (кто выбирает экспертную организацию и как);

  • определите квалификационные требования к эксперту;

  • пропишите, что расходы несет сторона, чья позиция не подтвердится.

Например: «Экспертиза проводится в аккредитованной лаборатории, выбранной сторонами. Если брак подтвержден, расходы оплачивает поставщик, в противном случае — покупатель». 

Ответственность сторон за несоответствие качества

Общие фразы «в случае нарушения стороны несут ответственность по закону» слишком абстрактны. 

В договоре лучше конкретизировать:

  • право на замену товара;

  • право на устранение недостатков за счет поставщика;

  • снижение цены товара;

  • компенсацию прямых убытков (когда это действительно сопоставимо);

  • штрафные санкции/неустойку за нарушение качества или сроков устранения.

Если товар важен для заказчика и его деятельности, стоит отдельно оговорить ответственность за простой, потерю времени или срыв обязательств перед третьими лицами.

Момент перехода права собственности и рисков

Часто споры о качестве пересекаются с моментом перехода права собственности и рисков случайной утраты/повреждения товара.

Стороны могут прописать:

  • право собственности переходит при отгрузке товара;

  • риски переходят после фактической приемки товара покупателем;

  • если товар транспортируется — отметьте момент приема перевозчиком.

Такая конструкция снижает риск споров о том, кто и в какой момент отвечает за товар.

Выводы

Договор поставки может быть формальностью, а может стать инструментом предотвращения разногласий. Чем подробнее прописаны характеристики товара, правила приемки, порядок экспертизы, сроки претензий и ответственность сторон, тем меньше вероятность судебных споров. 

Людмила Выродова - юрист для бизнеса, руководитель юридической компании "Бизнес и закон".

Телеграм-канал юриста для бизнеса

