Договор поставки: 7 пунктов, которые защитят от споров о качестве товара

Подробное описание товара

Начинайте договор с четкого описания товара — это важно. Общие формулировки вроде «товар надлежащего качества» не объясняют, что именно должно соответствовать качеству.

В договоре стоит указать:

наименование, модель, артикул, сорт, класс, происхождение;

основные характеристики (размеры, вес, материалы, комплектность);

ссылки на стандарты качества (ГОСТ, ТУ, EN, ISO);

требования к упаковке и маркировке.

Можно оформить эти характеристики в виде отдельного приложения (спецификации), с указанием, что документ — неотъемлемая часть договора.