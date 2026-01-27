Договор поставки: 7 пунктов, которые защитят от споров о качестве товара

Расскажем о положениях договора поставки, которые реально снижают риски.
Подробное описание товара
Начинайте договор с четкого описания товара — это важно. Общие формулировки вроде «товар надлежащего качества» не объясняют, что именно должно соответствовать качеству.
В договоре стоит указать:
наименование, модель, артикул, сорт, класс, происхождение;
основные характеристики (размеры, вес, материалы, комплектность);
ссылки на стандарты качества (ГОСТ, ТУ, EN, ISO);
требования к упаковке и маркировке.
Можно оформить эти характеристики в виде отдельного приложения (спецификации), с указанием, что документ — неотъемлемая часть договора.
Критерии качества и подтверждающие документы
Качество должно быть не абстрактным, а измеримым. В договоре фиксируйте, каким требованиям товар должен соответствовать, и какие документы подтверждают это:
сертификаты/декларации соответствия;
паспорта изделия;
отчёты испытаний, лабораторные заключения;
протоколы проверок.
Важно не просто перечислить документы, а указать момент их передачи: до передачи товара или при поставке. Если документы не приложены, товар может считаться непоставленным надлежащим образом.
Правила приемки товара
Одна из самых частых причин споров – разногласия по моменту и процедуре приемки. Если порядок не прописан, суды применяют «разумные сроки».
В договоре фиксируют:
кто принимает товар (ответственные лица);
где производится приемка: на складе поставщика, при выгрузке, в сортировочном центре, на складе третьего лица или покупателя;
сроки проверки соответствия (например, 3–5 рабочих дней с даты получения);
форма оформления результатов (акт приема, накладная с отметками, электронный отчёт).
Четко прописанный порядок приемки позволяет однозначно определить момент, когда товар будет считаться принятым по количеству и качеству. Это исключит споры о том, были ли недостатки выявлены своевременно или покупатель уже утратил право ссылаться на недостатки, которые могли быть обнаружены при обычной проверке.
Сроки и порядок предъявления претензий
Если подрядчик задерживает с уведомлением о браке, аргументы «не сразу заметили дефект» слабо работают в суде. Чёткие сроки и порядок предъявления претензий — обязательные элементы договора.
Разделите претензии на:
явные недостатки — дефекты, выявленные при приемке;
скрытые недостатки — обнаруженные позже.
Рекомендуем:
установить срок на явные дефекты (например, 5–10 дней с даты приёмки);
срок для скрытых недостатков (например, 30–90 дней с момента использования);
указать форму уведомления (письмо, ЭДО, почта с уведомлением).
Если поставщик не получил претензию в установленной форме или в срок — у него есть объективные основания для отказа.
Порядок экспертизы качества
Часто поставщик и покупатель по разному оценивают качество. Чтобы избежать споров о выборе эксперта:
укажите порядок проведения экспертизы (кто выбирает экспертную организацию и как);
определите квалификационные требования к эксперту;
пропишите, что расходы несет сторона, чья позиция не подтвердится.
Например: «Экспертиза проводится в аккредитованной лаборатории, выбранной сторонами. Если брак подтвержден, расходы оплачивает поставщик, в противном случае — покупатель».
Ответственность сторон за несоответствие качества
Общие фразы «в случае нарушения стороны несут ответственность по закону» слишком абстрактны.
В договоре лучше конкретизировать:
право на замену товара;
право на устранение недостатков за счет поставщика;
снижение цены товара;
компенсацию прямых убытков (когда это действительно сопоставимо);
штрафные санкции/неустойку за нарушение качества или сроков устранения.
Если товар важен для заказчика и его деятельности, стоит отдельно оговорить ответственность за простой, потерю времени или срыв обязательств перед третьими лицами.
Момент перехода права собственности и рисков
Часто споры о качестве пересекаются с моментом перехода права собственности и рисков случайной утраты/повреждения товара.
Стороны могут прописать:
право собственности переходит при отгрузке товара;
риски переходят после фактической приемки товара покупателем;
если товар транспортируется — отметьте момент приема перевозчиком.
Такая конструкция снижает риск споров о том, кто и в какой момент отвечает за товар.
Выводы
Договор поставки может быть формальностью, а может стать инструментом предотвращения разногласий. Чем подробнее прописаны характеристики товара, правила приемки, порядок экспертизы, сроки претензий и ответственность сторон, тем меньше вероятность судебных споров.
Автор
Людмила Выродова - юрист для бизнеса, руководитель юридической компании “Бизнес и закон”.
