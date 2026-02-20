Что делать, если вас обвиняют в незаконном использовании чужой интеллектуальной собственности

Не игнорируйте претензию

Первая реакция многих — отрицание и игнорирование претензии. Это худшая тактика. Претензии о нарушении авторских прав чаще всего направляют юристы правообладателей. Если ответа нет, следующим логичным шагом становится иск в суд.

Кроме того, если после получения письма спорный контент продолжает использоваться, это может быть расценено как сознательное нарушение. А значит, риск более высокой компенсации возрастает.

Сначала необходимо зафиксировать дату получения претензии и сохранить её копию вместе с приложениями. Желательно также зафиксировать текущее состояние сайта или страницы, где размещён спорный объект. Даже если вы планируете удалить материал, сначала нужно сохранить доказательства.