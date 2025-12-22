HR-исследование: кто такие амбассадоры культуры и как компании работают с ними

Консалтинговая компания TOT-Consulting представила исследование институтов амбассадоров корпоративной культуры. В выборку вошли 45 компаний (Норникель, РЖД, Газпром нефть, Росатом и др.), 2,2 млн сотрудников и 17 тыс. амбассадоров — людей, которые по собственному желанию помогают компании становиться более человечными, безопасными и эффективными.

Амбассадор культуры — это сотрудник, который транслирует ценности компании, он эффективно решает бизнес задачи, выступает в роли лидера и повышает уровень вовлеченности в корпоративную культуру у других сотрудников.

Главный вывод исследования: институт амбассадоров стремительно взрослеет и превращается из разовых инициатив в работающие сообщества. 80% амбассадоров — «многолетние», устойчиво включенные в HR-процессы компаний: участие в конкурсах, грантах, социальных инициативах; а 5% фактически приобретают официальные роли в компании, связанные с их деятельностью как амбассадоров.

В исследовании обозначились четыре ключевые тенденции:

1. От энтузиазма к системе

Компании систематизируют и структурируют подход к работе с амбассадорами: выстраивают воронки отбора, систему обучения, треки развития и циклы планирования программ мотивации.

Институт амбассадорства в крупных компаниях становится частью реальных бизнес-процессов — от вовлеченности и привлечения сотрудников к участию в жизни компании до повышения общей безопасности в коллективе и внедрения ИИ в работу компании через ИИ-менторов, которыми выступают амбассадоры.

2. «Проклятие 30%» — естественная динамика любого сообщества амбассадоров

Со временем актив амбассадоров стабилизируется на уровне около 30%, а остальные участники уходят в пассив. Это не ошибка программы, а закономерность: у людей меняется рабочая нагрузка, мотивация и жизненный ритм. Компании справляются с этим через персональное кураторство, которое вовремя возвращает участников в актив и снижает выгорание, также важно регулярное признание, которое играет для амбассадоров большую роль, чем материальные бонусы.

3. Добровольность ≠ бесплатность

Хотя 95% институтов формально не делают амбассадорство оплачиваемой функцией, компании расширяют нематериальную мотивацию и эксклюзивные офферы для амбассадоров: программы обучения, эксклюзивные мероприятия, мерч, благодарственные письма и тп. Премии и баллы становятся «вишенкой на торте», а не драйвером.

4. Эффективность системы амбассадорства

В 70% компаний отмечают ощутимые изменения: укрепление командности, рост горизонтальных связей, снижение конфликтности. 20% фиксируют влияние на текучесть и HR-бренд, а 10% — измеримый эффект на эффективность и безопасность.

Исследование показывает, что институт амбассадоров становится одним из самых действенных инструментов развития корпоративной культуры. Амбассадоры усиливают горизонтальные связи, помогают внедрять изменения быстрее и формируют внутри компании новый тип лидерства — инициативный и ценностный. В итоге амбассадорство превращается в стратегический ресурс, который работает на людей, процессы и бренд работодателя.

Исследование было презентовано на конференции «Амбассадоры культуры: голоса компаний», на которой собрались HR-специалисты из разных организаций со всей России. На встрече своими кейсами построения корпоративной культуры поделились спикеры от «Татнефть», «Норникель», РЖД, «Ростелеком», «Росатом», «Газпром Нефть» и других крупных бизнесов. С деталями исследования и кейсами можно познакомиться по ссылке.