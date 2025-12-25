8083 КПК Аналитик Моб
Налоговая реформа 2026: почему без настройки 1С бизнес рискует штрафами и доначислениями

С 1 января 2026 года в России вступает в силу масштабная налоговая реформа. Изменения затрагивают практически все элементы учета: НДС, УСН, страховые взносы, НДФЛ, порядок администрирования и отчетности.

Для бизнеса все это означает не только рост налоговой нагрузки, но и резкое усложнение расчетов. В этих условиях ключевым вопросом становится готовность учетной системы — прежде всего — к новым правилам.

В этой статье разберем, какие изменения критичны именно с точки зрения учета, и что необходимо проверить и донастроить в 1С уже сейчас, чтобы избежать ошибок и штрафов.

Почему налоговая реформа 2026 — это прежде всего вызов для учетных систем

Большинство изменений реформы не носят декларативный характер. Они напрямую влияют на:

  • алгоритмы расчета налогов;

  • ставки и пороги применения режимов;

  • структуру первичных документов;

  • правила формирования деклараций и регламентированной отчетности.

Ручной контроль в Excel или «дорасчеты в голове» в 2026 году становятся практически невозможными. Даже одна неверная настройка в 1С может привести к систематическим ошибкам на протяжении всего года.

НДС 2026: новые ставки и новые требования к учету в 1С

Повышение базовой ставки до 22%

С 1 января 2026 года общая ставка НДС увеличивается с 20% до 22%. Это означает, что в 1С необходимо:

  • корректно настроить новые ставки НДС;

  • обеспечить правильное разделение отгрузок до и после 01.01.2026;

  • проверить договоры с переходящими обязательствами и авансами.

Особое внимание требуется к операциям, где аванс получен в 2025 году, а отгрузка — в 2026-м: ошибки здесь приводят к искажению налоговой базы.

НДС для УСН

Существенное изменение — поэтапное снижение лимита доходов для освобождения от НДС на УСН. В 2026 году порог составит 20 млн рублей.

Если лимит превышен:

  • обязанность по уплате НДС возникает со следующего месяца;

  • в 1С должен быть корректно настроен автоматический переход на расчет НДС;

  • требуется корректная работа с пониженными ставками 5% и 7% либо со ставкой 22% с вычетами.

Без доработок учетной политики и настроек налогов в 1С риск ошибок кратно возрастает.

УСН 2026: новые лимиты и расширенный перечень расходов

С 2026 года меняются не только лимиты, но и логика учета расходов.

Открытый перечень расходов

Добавление открытого перечня расходов (по правилам главы 25 НК) требует:

  • пересмотра аналитик затрат;

  • корректной классификации расходов в 1С;

  • проверки отражения представительских, курсовых разниц, резервов и штрафов.

Если расходы отражены некорректно, они просто не попадут в налоговую базу — даже если фактически понесены.

Контроль лимитов в реальном времени

Новые пороги по доходам делают критичным оперативный контроль выручки. В 1С необходимо:

  • настроить отчеты для мониторинга доходов;

  • учитывать доходы при совмещении режимов (УСН + ПСН);

  • своевременно отслеживать момент утраты права на режим.

Страховые взносы: отмена льгот и рост нагрузки на учет зарплаты

С 2026 года большинство субъектов МСП теряют право на пониженный тариф 15%. Это означает:

  • пересчет фонда оплаты труда;

  • изменение тарифов страховых взносов в 1С:ЗУП и 1С:Бухгалтерии;

  • контроль соответствия ОКВЭД и доли доходов.

Дополнительно вводится обязанность уплаты страховых взносов за руководителя-учредителя даже при отсутствии зарплаты — это требует корректных настроек начислений.

НДФЛ: прогрессивная шкала и новые вычеты

Прогрессивная шкала НДФЛ усложняет расчет налога:

  • налог считается по нескольким ставкам;

  • повышенная ставка применяется только к сумме превышения;

  • увеличены стандартные вычеты на детей.

Для корректной работы требуется:

  • актуальная версия конфигурации 1С;

  • проверка настроек НДФЛ и вычетов;

  • контроль расчетов по каждому сотруднику в течение года.

Администрирование и отчетность: меньше ручных операций, больше автоматизации

Реформа сопровождается изменениями в администрировании:

  • перераспределение камеральных проверок;

  • упрощение части отчетности с 2027 года;

  • новые требования к заполнению счетов-фактур и реквизитов.

Это усиливает требования к корректности данных в 1С: ошибки в первичке автоматически переносятся в отчетность.

Что необходимо сделать в 1С уже сейчас

Чтобы войти в 2026 год без сбоев, рекомендуется:

  1. Провести аудит текущей конфигурации 1С

    • версия платформы и конфигурации;

    • актуальность регламентированных отчетов.

  2. Обновить учетную политику в 1С

    • НДС;

    • УСН;

    • страховые взносы;

    • НДФЛ.

  3. Проверить договоры и аналитику

    • переходящие операции;

    • авансы;

    • условия изменения ставки НДС.

  4. Настроить контроль лимитов

    • доходы по УСН и ПСН;

    • численность;

    • остаточную стоимость ОС.

  5. Протестировать расчеты

    • моделирование операций 2026 года;

    • проверка формирования деклараций.

Почему откладывать настройку 1С — рискованно

Налоговая реформа 2026 — это не разовое изменение ставок, а системная перестройка учета. Ошибки в настройках 1С приводят к:

  • некорректным декларациям;

  • доначислениям и пеням;

  • потере времени на ручные корректировки;

  • конфликтам с ФНС.

Подготовка учетной системы заранее позволяет пройти реформу спокойно и без экстренных доработок в середине года.

Вывод

Налоговая реформа 2026 требует не только знания новых правил, но и технической готовности учетных систем.

Если ваша 1С не адаптирована под новые ставки, лимиты и алгоритмы расчетов, риск ошибок становится системным.

Проверка и настройка 1С в 2025 году — это не дополнительная опция, а необходимая мера для сохранения финансовой стабильности бизнеса в 2026 году.

Анастасия Орлова

В горах связи нет

