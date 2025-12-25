Налоговая реформа 2026: почему без настройки 1С бизнес рискует штрафами и доначислениями

С 1 января 2026 года в России вступает в силу масштабная налоговая реформа. Изменения затрагивают практически все элементы учета: НДС, УСН, страховые взносы, НДФЛ, порядок администрирования и отчетности.

Для бизнеса все это означает не только рост налоговой нагрузки, но и резкое усложнение расчетов. В этих условиях ключевым вопросом становится готовность учетной системы — прежде всего 1С — к новым правилам.

В этой статье разберем, какие изменения критичны именно с точки зрения учета, и что необходимо проверить и донастроить в 1С уже сейчас, чтобы избежать ошибок и штрафов.

Почему налоговая реформа 2026 — это прежде всего вызов для учетных систем

Большинство изменений реформы не носят декларативный характер. Они напрямую влияют на:

алгоритмы расчета налогов;

ставки и пороги применения режимов;

структуру первичных документов;

правила формирования деклараций и регламентированной отчетности.

Ручной контроль в Excel или «дорасчеты в голове» в 2026 году становятся практически невозможными. Даже одна неверная настройка в 1С может привести к систематическим ошибкам на протяжении всего года.

НДС 2026: новые ставки и новые требования к учету в 1С

Повышение базовой ставки до 22%

С 1 января 2026 года общая ставка НДС увеличивается с 20% до 22%. Это означает, что в 1С необходимо:

корректно настроить новые ставки НДС;

обеспечить правильное разделение отгрузок до и после 01.01.2026 ;

проверить договоры с переходящими обязательствами и авансами.

Особое внимание требуется к операциям, где аванс получен в 2025 году, а отгрузка — в 2026-м: ошибки здесь приводят к искажению налоговой базы.

НДС для УСН

Существенное изменение — поэтапное снижение лимита доходов для освобождения от НДС на УСН. В 2026 году порог составит 20 млн рублей.

Если лимит превышен:

обязанность по уплате НДС возникает со следующего месяца ;

в 1С должен быть корректно настроен автоматический переход на расчет НДС;

требуется корректная работа с пониженными ставками 5% и 7% либо со ставкой 22% с вычетами.

Без доработок учетной политики и настроек налогов в 1С риск ошибок кратно возрастает.

УСН 2026: новые лимиты и расширенный перечень расходов

С 2026 года меняются не только лимиты, но и логика учета расходов.

Открытый перечень расходов

Добавление открытого перечня расходов (по правилам главы 25 НК) требует:

пересмотра аналитик затрат;

корректной классификации расходов в 1С;

проверки отражения представительских, курсовых разниц, резервов и штрафов.

Если расходы отражены некорректно, они просто не попадут в налоговую базу — даже если фактически понесены.

Контроль лимитов в реальном времени

Новые пороги по доходам делают критичным оперативный контроль выручки. В 1С необходимо:

настроить отчеты для мониторинга доходов;

учитывать доходы при совмещении режимов (УСН + ПСН);

своевременно отслеживать момент утраты права на режим.

Страховые взносы: отмена льгот и рост нагрузки на учет зарплаты

С 2026 года большинство субъектов МСП теряют право на пониженный тариф 15%. Это означает:

пересчет фонда оплаты труда;

изменение тарифов страховых взносов в 1С:ЗУП и 1С:Бухгалтерии;

контроль соответствия ОКВЭД и доли доходов.

Дополнительно вводится обязанность уплаты страховых взносов за руководителя-учредителя даже при отсутствии зарплаты — это требует корректных настроек начислений.

НДФЛ: прогрессивная шкала и новые вычеты

Прогрессивная шкала НДФЛ усложняет расчет налога:

налог считается по нескольким ставкам;

повышенная ставка применяется только к сумме превышения;

увеличены стандартные вычеты на детей.

Для корректной работы требуется:

актуальная версия конфигурации 1С;

проверка настроек НДФЛ и вычетов;

контроль расчетов по каждому сотруднику в течение года.

Администрирование и отчетность: меньше ручных операций, больше автоматизации

Реформа сопровождается изменениями в администрировании:

перераспределение камеральных проверок;

упрощение части отчетности с 2027 года;

новые требования к заполнению счетов-фактур и реквизитов.

Это усиливает требования к корректности данных в 1С: ошибки в первичке автоматически переносятся в отчетность.

Что необходимо сделать в 1С уже сейчас

Чтобы войти в 2026 год без сбоев, рекомендуется:

Провести аудит текущей конфигурации 1С версия платформы и конфигурации;

актуальность регламентированных отчетов. Обновить учетную политику в 1С НДС;

УСН;

страховые взносы;

НДФЛ. Проверить договоры и аналитику переходящие операции;

авансы;

условия изменения ставки НДС. Настроить контроль лимитов доходы по УСН и ПСН;

численность;

остаточную стоимость ОС. Протестировать расчеты моделирование операций 2026 года;

проверка формирования деклараций.

Почему откладывать настройку 1С — рискованно

Налоговая реформа 2026 — это не разовое изменение ставок, а системная перестройка учета. Ошибки в настройках 1С приводят к:

некорректным декларациям;

доначислениям и пеням;

потере времени на ручные корректировки;

конфликтам с ФНС.

Подготовка учетной системы заранее позволяет пройти реформу спокойно и без экстренных доработок в середине года.

Вывод

Налоговая реформа 2026 требует не только знания новых правил, но и технической готовности учетных систем.

Если ваша 1С не адаптирована под новые ставки, лимиты и алгоритмы расчетов, риск ошибок становится системным.

Проверка и настройка 1С в 2025 году — это не дополнительная опция, а необходимая мера для сохранения финансовой стабильности бизнеса в 2026 году.