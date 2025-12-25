Налоговая реформа 2026: почему без настройки 1С бизнес рискует штрафами и доначислениями
Для бизнеса все это означает не только рост налоговой нагрузки, но и резкое усложнение расчетов. В этих условиях ключевым вопросом становится готовность учетной системы — прежде всего 1С — к новым правилам.
В этой статье разберем, какие изменения критичны именно с точки зрения учета, и что необходимо проверить и донастроить в 1С уже сейчас, чтобы избежать ошибок и штрафов.
Почему налоговая реформа 2026 — это прежде всего вызов для учетных систем
Большинство изменений реформы не носят декларативный характер. Они напрямую влияют на:
алгоритмы расчета налогов;
ставки и пороги применения режимов;
структуру первичных документов;
правила формирования деклараций и регламентированной отчетности.
Ручной контроль в Excel или «дорасчеты в голове» в 2026 году становятся практически невозможными. Даже одна неверная настройка в 1С может привести к систематическим ошибкам на протяжении всего года.
НДС 2026: новые ставки и новые требования к учету в 1С
Повышение базовой ставки до 22%
С 1 января 2026 года общая ставка НДС увеличивается с 20% до 22%. Это означает, что в 1С необходимо:
корректно настроить новые ставки НДС;
обеспечить правильное разделение отгрузок до и после 01.01.2026;
проверить договоры с переходящими обязательствами и авансами.
Особое внимание требуется к операциям, где аванс получен в 2025 году, а отгрузка — в 2026-м: ошибки здесь приводят к искажению налоговой базы.
НДС для УСН
Существенное изменение — поэтапное снижение лимита доходов для освобождения от НДС на УСН. В 2026 году порог составит 20 млн рублей.
Если лимит превышен:
обязанность по уплате НДС возникает со следующего месяца;
в 1С должен быть корректно настроен автоматический переход на расчет НДС;
требуется корректная работа с пониженными ставками 5% и 7% либо со ставкой 22% с вычетами.
Без доработок учетной политики и настроек налогов в 1С риск ошибок кратно возрастает.
УСН 2026: новые лимиты и расширенный перечень расходов
С 2026 года меняются не только лимиты, но и логика учета расходов.
Открытый перечень расходов
Добавление открытого перечня расходов (по правилам главы 25 НК) требует:
пересмотра аналитик затрат;
корректной классификации расходов в 1С;
проверки отражения представительских, курсовых разниц, резервов и штрафов.
Если расходы отражены некорректно, они просто не попадут в налоговую базу — даже если фактически понесены.
Контроль лимитов в реальном времени
Новые пороги по доходам делают критичным оперативный контроль выручки. В 1С необходимо:
настроить отчеты для мониторинга доходов;
учитывать доходы при совмещении режимов (УСН + ПСН);
своевременно отслеживать момент утраты права на режим.
Страховые взносы: отмена льгот и рост нагрузки на учет зарплаты
С 2026 года большинство субъектов МСП теряют право на пониженный тариф 15%. Это означает:
пересчет фонда оплаты труда;
изменение тарифов страховых взносов в 1С:ЗУП и 1С:Бухгалтерии;
контроль соответствия ОКВЭД и доли доходов.
Дополнительно вводится обязанность уплаты страховых взносов за руководителя-учредителя даже при отсутствии зарплаты — это требует корректных настроек начислений.
НДФЛ: прогрессивная шкала и новые вычеты
Прогрессивная шкала НДФЛ усложняет расчет налога:
налог считается по нескольким ставкам;
повышенная ставка применяется только к сумме превышения;
увеличены стандартные вычеты на детей.
Для корректной работы требуется:
актуальная версия конфигурации 1С;
проверка настроек НДФЛ и вычетов;
контроль расчетов по каждому сотруднику в течение года.
Администрирование и отчетность: меньше ручных операций, больше автоматизации
Реформа сопровождается изменениями в администрировании:
перераспределение камеральных проверок;
упрощение части отчетности с 2027 года;
новые требования к заполнению счетов-фактур и реквизитов.
Это усиливает требования к корректности данных в 1С: ошибки в первичке автоматически переносятся в отчетность.
Что необходимо сделать в 1С уже сейчас
Чтобы войти в 2026 год без сбоев, рекомендуется:
Провести аудит текущей конфигурации 1С
версия платформы и конфигурации;
актуальность регламентированных отчетов.
Обновить учетную политику в 1С
НДС;
УСН;
страховые взносы;
НДФЛ.
Проверить договоры и аналитику
переходящие операции;
авансы;
условия изменения ставки НДС.
Настроить контроль лимитов
доходы по УСН и ПСН;
численность;
остаточную стоимость ОС.
Протестировать расчеты
моделирование операций 2026 года;
проверка формирования деклараций.
Почему откладывать настройку 1С — рискованно
Налоговая реформа 2026 — это не разовое изменение ставок, а системная перестройка учета. Ошибки в настройках 1С приводят к:
некорректным декларациям;
доначислениям и пеням;
потере времени на ручные корректировки;
конфликтам с ФНС.
Подготовка учетной системы заранее позволяет пройти реформу спокойно и без экстренных доработок в середине года.
Вывод
Налоговая реформа 2026 требует не только знания новых правил, но и технической готовности учетных систем.
Если ваша 1С не адаптирована под новые ставки, лимиты и алгоритмы расчетов, риск ошибок становится системным.
Проверка и настройка 1С в 2025 году — это не дополнительная опция, а необходимая мера для сохранения финансовой стабильности бизнеса в 2026 году.
Анастасия Орлова
