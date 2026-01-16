Январь 2026: ключевые налоговые дедлайны для бизнеса
Представляем вашему вниманию сводный график обязательных платежей и отчетности на первый месяц 2026 года. Важный нюанс: из-за того, что 25 января выпадает на субботу, основные сроки смещены на следующие рабочие дни в соответствии с Налоговым кодексом РФ.
📌 15 января (четверг) – первый платеж года
Что необходимо сделать: Перечислить в Социальный фонд России (СФР) фиксированный платеж.
Кого это касается: Всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые в декабре 2025 года производили выплаты в пользу физических лиц (как по трудовым, так и по договорам ГПХ).
Суть платежа: Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (так называемые «взносы на травматизм») за прошедший декабрь.
⚠️ 26 января (понедельник) – центральный отчетный день (перенос с 25.01)
Эта дата станет главным отчетным днем начала года, так как на нее законодательно перенесены сроки с выходного дня. Бухгалтерам и предпринимателям предстоит сдать пакет документов:
Электронная декларация по НДС за IV квартал 2025 г.
Кто сдает: Компании и ИП на ОСНО, а также те, кто применяет спецрежимы (УСН, ЕНВД, ПСН), но по факту выставил в 4-м квартале счета-фактуры с указанием суммы налога.
Расчет по страховым взносам (за 2025 год)
Кто сдает: Все работодатели (организации и ИП с наемным персоналом). ИП без сотрудников этот отчет не формируют.
Комплекс отчетов в СФР по форме ЕФС-1:
Раздел 2: Детализация начисленных взносов на травматизм за весь 2025 год.
Подраздел 1.2: Сводные данные о страховом стаже каждого работника за 2025 год.
Подраздел 1.1: Актуальные сведения о трудовой деятельности за декабрь 2025 (рядовые кадровые перемещения). Важно: Информация о приеме или увольнении сотрудника подается в день, следующий за днем издания приказа.
Уведомление о суммах НДФЛ
Кто сдает: Все налоговые агенты.
За какой период: С 1 по 22 января 2026 года включительно.
Налог по Автоматизированной упрощенной системе (АУСН)
Кто сдает: Налогоплательщики, перешедшие на этот экспериментальный режим.
За период: Декабрь 2025 года.
💰 28 января (среда) – день перечисления налогов и взносов
В середине недели необходимо обеспечить перевод денежных средств по нескольким направлениям:
Часть НДС: Плательщики этого налога переводят первую треть (1/3) от итоговой суммы за 4-й квартал 2025 года. Те, кто выставил счет-фактуру, не будучи плательщиком, перечисляют полную сумму налога.
Регулярные страховые взносы: Очередной платеж на пенсионное (ОПС), медицинское (ОМС) и социальное страхование (ВНиМ) за декабрь 2025. Взносы «на травматизм» в этот список не входят.
Налог на доходы физлиц (НДФЛ): В бюджет перечисляется сумма налога, которая была удержана из доходов сотрудников в период с 1 по 22 января текущего года.
Аванс по налогу на прибыль: Компании на общей системе налогообложения, рассчитывающие авансы ежемесячно, перечисляют платеж за январь 2026 года.
Рекомендация: Во избежание ошибок и просрочек рекомендуем свериться с актуальными реквизитами и проверить расчеты заранее, особенно в связи с переносом сроков.
