2026 год: два важных изменения в ЭДО для бизнеса на 1С. Готовы ли ваши документы?
Что меняется в связи с новыми ставками НДС?
Законодательство с 1 января 2026 года вводит ставки НДС 22% и 22/122%. В контексте ЭДО это означает необходимость тотального обновления форматов всех электронных документов, где присутствует налог. Изменения затронули XSD-схемы счетов-фактур, УПД, УКД и других форм.
Поправки, внесенные Федеральным законом № 425-ФЗ, также вводят новые требования к заполнению:
· В документах на отгрузку теперь необходимо ссылаться на авансовые счета-фактуры (строка 5б в печатной форме).
· Стоимость прослеживаемых товаров указывается с точностью до копеек.
· Для индивидуальных предпринимателей актуальным реквизитом становится ОГРНИП (заменяет данные свидетельства о регистрации).
Пока ФНС не обновила свои приказы, эти нормы носят рекомендательный характер, и их отсутствие не блокирует вычет НДС. Однако в будущем они станут обязательными, и адаптироваться лучше заранее.
Готовность решений 1С-ЭДО:
Платформа 1С уже предусмотрела техническую поддержку грядущих изменений:
· Работать с новыми ставками НДС можно в версиях, начиная с 1.9.15.90. До нового года эта функция была заблокирована во избежание ошибок.
· С 1 января 2026 года в актуальных релизах формирование документов с новыми ставками будет доступно автоматически.
· Рекомендательные правки по заполнению (версия 1.9.15.94) будут интегрированы в продукты 1С в течение января 2026 года, что позволит плавно перейти на обновленные требования.
Рекомендация: Проверьте актуальность вашей версии 1С-ЭДО и запланируйте обновление, чтобы с начала года перейти на новые правила без сбоев в документообороте.
