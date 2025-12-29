8101 ОК МП моб
2026 год: два важных изменения в ЭДО для бизнеса на 1С. Готовы ли ваши документы?

Январь 2026 года принесет коррективы в правила электронного документооборота для всех пользователей 1С. Предприятиям необходимо подготовиться к двум значимым переменам: обновлению ставок НДС и форматов ключевых документов, а также к полному переходу на универсальный передаточный документ (УПД) формата 5.03 вместо старых электронных актов и накладных.

Что меняется в связи с новыми ставками НДС?

Законодательство с 1 января 2026 года вводит ставки НДС 22% и 22/122%. В контексте ЭДО это означает необходимость тотального обновления форматов всех электронных документов, где присутствует налог. Изменения затронули XSD-схемы счетов-фактур, УПД, УКД и других форм.

Поправки, внесенные Федеральным законом № 425-ФЗ, также вводят новые требования к заполнению:

·         В документах на отгрузку теперь необходимо ссылаться на авансовые счета-фактуры (строка 5б в печатной форме).

·         Стоимость прослеживаемых товаров указывается с точностью до копеек.

·         Для индивидуальных предпринимателей актуальным реквизитом становится ОГРНИП (заменяет данные свидетельства о регистрации).

Пока ФНС не обновила свои приказы, эти нормы носят рекомендательный характер, и их отсутствие не блокирует вычет НДС. Однако в будущем они станут обязательными, и адаптироваться лучше заранее.

Готовность решений 1С-ЭДО:

Платформа 1С уже предусмотрела техническую поддержку грядущих изменений:

·         Работать с новыми ставками НДС можно в версиях, начиная с 1.9.15.90. До нового года эта функция была заблокирована во избежание ошибок.

·         С 1 января 2026 года в актуальных релизах формирование документов с новыми ставками будет доступно автоматически.

·         Рекомендательные правки по заполнению (версия 1.9.15.94) будут интегрированы в продукты 1С в течение января 2026 года, что позволит плавно перейти на обновленные требования.

Рекомендация: Проверьте актуальность вашей версии 1С-ЭДО и запланируйте обновление, чтобы с начала года перейти на новые правила без сбоев в документообороте.

