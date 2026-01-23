КУДиР при совмещении УСН и НДС: инструкция по отражению выручки

Ключевой принцип

Доход для расчета налога УСН и для внесения в КУДиР всегда определяется БЕЗ учета суммы предъявленного клиентам НДС. Это правило едино для всех: для ИП и организаций, использующих объект «доходы» или «доходы минус расходы», а также для любой ставки НДС (22%, 10%, 7%, 5%).