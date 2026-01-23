КУДиР при совмещении УСН и НДС: инструкция по отражению выручки

Ключевой принцип
Доход для расчета налога УСН и для внесения в КУДиР всегда определяется БЕЗ учета суммы предъявленного клиентам НДС. Это правило едино для всех: для ИП и организаций, использующих объект «доходы» или «доходы минус расходы», а также для любой ставки НДС (22%, 10%, 7%, 5%).
📚 Почему именно так? Поясняем нормами НК РФ
Ст. 346.15 НК РФ отсылает к ст. 248 НК РФ для определения доходов.
П. 1 ст. 248 НК РФ прямо указывает: суммы налогов, предъявленные покупателям, в доходы не включаются.
НДС по своей природе (п. 1 ст. 168 НК РФ) — это сумма, предъявляемая покупателю сверх цены. Следовательно, он не является доходом налогоплательщика на УСН. Официальное подтверждение — разъяснение Минфина от 15.11.2024 (№ 03-11-11/113457).
💡 Пример для ИП на УСН «доходы»
ИП с 2026 года платит НДС по ставке 7%. Выручка I квартала — 53,5 млн руб. (в т.ч. НДС 3,5 млн руб.), полученная частями:
22.01.2026: 26,75 млн руб. (НДС 1,75 млн руб.)
25.02.2026: 16,05 млн руб. (НДС 1,05 млн руб.)
12.03.2026: 10,7 млн руб. (НДС 0,7 млн руб.)
Заполнение КУДиР
В раздел I «Доходы и расходы» вносятся суммы выручки за вычетом НДС на каждую дату получения средств. Итоговая сумма доходов за квартал для расчета авансового платежа по УСН составит 50 млн руб. (53,5 – 3,5). НДС в колонке «Доходы» не отражается.
Вывод
При одновременной обязанности платить НДС и единый налог по УСН важно вести раздельный учет. В КУДиР продолжает попадать сумма, фактически заработанная от продажи товаров или услуг, а не совокупный денежный поток, включающий налог, предназначенный для бюджета.
Начать дискуссию