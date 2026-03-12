Лицензирование 1С в 2026: инструкция для бухгалтера, как не купить лишнего и избежать штрафов

Бизнес растет: новые филиалы, удалёнка, юрлица. И каждый раз вопрос — покупать еще одну 1С или хватит имеющейся? Экономия вслепую грозит штрафами. В 2026 году правила лицензирования стали строже, но прозрачнее. Разбираемся, как масштабироваться законно и без лишних трат.

Конструктор 1С: из чего вообще складывается лицензия

Чтобы не запутаться, представьте, что программа 1С — это конструктор. Есть база, есть надстройки, и есть ключи.

Основная поставка . Это фундамент + коробка. Вы покупаете программу для одного рабочего места. В комплекте идет платформа (среда, в которой все работает) и конкретная конфигурация, например, «Бухгалтерия предприятия».

Клиентские лицензии . Если сотрудников становится больше, вы не покупаете новую «коробку» целиком, а берете дополнительные лицензии на рабочие места. Они универсальны: одна лицензия дает право работать и в бухгалтерии, и в зарплате, и в документообороте — в пределах одной локальной сети. Это как купить не новую квартиру под каждую комнату, а просто дополнительные ключи.

Лицензия на сервер. Когда данных становится много и они хранятся на выделенном сервере (с PostgreSQL или MS SQL), нужна серверная лицензия. Она отвечает за производительность и надежность при одновременной работе десятков и сотен людей.

Главный плюс такого подхода — масштабируемость. Начать можно с двух бухгалтеров в файловом режиме, а закончить тысячей сотрудников по всей стране, просто докупая компоненты по мере роста.

Главный критерий: где физически находится программа

Самый частый вопрос: открываю склад в другом районе или нанимаю удаленного сотрудника — покупать еще одну 1С?

Ответ простой: все зависит от того, как организована сеть.

Если между офисом и складом нет единой локальной сети, и данные синхронизируются через распределенные базы (РИБ) — это два независимых узла. На склад придется купить отдельную основную поставку. Для таких случаев есть облегченный и более дешевый вариант — «Лицензия для дочерних обществ и филиалов».

Если удаленный сотрудник просто подключается к центральному офису (через терминальный доступ или веб-интерфейс), покупать второй комплект не нужно. Программа физически установлена в офисе, человек просто заходит туда удаленно. Достаточно обеспечить его обычной клиентской лицензией.

Важный нюанс: лицензионное соглашение не запрещает использовать одну программу в интересах нескольких юридических лиц, если они работают в одной локальной сети. Но формально владельцем программы должна быть одна компания. Чтобы подстраховаться, юристы советуют либо заключать договоры аренды ПО между юрлицами холдинга, либо использовать схему с «1С:Арендой», когда права передаются официально.

ПРОФ или КОРП: когда пора переходить

Для среднего бизнеса выбор между ПРОФ и КОРП часто упирается не в функциональность, а в технические лимиты.

Версия ПРОФ имеет ограничения:

Не больше 500 одновременных сеансов в одной базе.

Не больше 12 ядер процессора на сервере 1С.

Если ваш проект перерос эти цифры, дорога одна — в КОРП. Там ограничений нет, плюс открываются расширенные возможности администрирования и фоновые задания.

Электронные лицензии: удобство и гибкость без «железа»

Сегодня всё больше компаний отказываются от аппаратных ключей в пользу программных лицензий — это удобно, надёжно и не требует физического присутствия на сервере. Но что делать, если у вас уже есть старые USB-ключи, но вы хотите перевести всё в цифру?

В актуальных версиях платформы (8.3, 8.4, 8.5) предусмотрена возможность апгрейда: вы можете заменить аппаратные ключи на программные лицензии с минимальной доплатой и полным зачётом стоимости старых. Процедура официальная, проводится через партнёров 1С и позволяет полностью отказаться от «железа», сохранив все действующие права.

Пример: у вас стоит сервер с USB-ключом на 20 пользователей, и вы хотите перейти на электронный формат. Вы делаете апгрейд, получаете пин-коды на те же 20 мест и активируете их прямо на сервере. Никаких простоев, никакой замены оборудования — просто современная и безопасная система учёта лицензий.

А если вам нужно расширить количество рабочих мест, вы просто докупаете дополнительные программные лицензии — они автоматически суммируются с уже активированными. Никаких лишних телодвижений, только цифра.

Резюме для бухгалтера

Планирование лицензий 1С — это не разовая акция перед проверкой, а постоянная стратегия. Прежде чем покупать новую «коробку», ответьте на три вопроса:

Объединены ли офисы единой сетью? Сколько человек будет работать одновременно (пиковая нагрузка)? Не упираемся ли мы в лимиты ПРОФ по сеансам или ядрам?

Такой подход убережет от ситуаций, когда система встает колом из-за превышения лицензий, и сэкономит бюджет. А если сомневаетесь — лучше проконсультироваться со специалистами, благо вариантов легальной экономии сейчас достаточно.