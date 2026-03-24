ТС ПИоТ в 1С:Бухгалтерия 8 — пошаговая инструкция по настройке, чтобы не остановить розницу в 2026 году

Бухгалтеры и владельцы розничных точек привыкли, что работа с маркировкой идет по накатанной схеме: пробил чек, отправил запрос через токен, получил ответ. Но с 1 июля 2026 года этот сценарий перестанет существовать. Оператор системы маркировки продлил действие розничных токенов в качестве переходного периода, но финальная дата уже утверждена. Дальше — только сертифицированные технические средства проверки информации о товаре, или сокращенно ТС ПИоТ.
В «1С:Бухгалтерии 8» начиная с версии 3.0.193 разработчики уже встроили необходимый функционал. Задача бухгалтера — вовремя разобраться в настройках и подготовить кассы к новой схеме работы. Промедление грозит тем, что в разгар торгового дня кассир просто не сможет пробить маркированный товар. Разбираем по шагам, что нужно сделать уже сейчас.
Почему вопрос требует внимания именно сегодня
Многие коллеги ошибочно полагают: раз токен продлили, можно расслабиться и подождать до лета. Практика показывает, что такой подход приводит к проблемам. Когда все кидаются настраивать оборудование в последний месяц, возникают очереди в техподдержку, сложности с обновлением драйверов и банальная нехватка времени на тестирование.
Государственная система мониторинга (ГИС МТ) меняет принцип взаимодействия. Раньше ключевым звеном был розничный токен — своего рода электронный пропуск для запросов. После 1 июля 2026 года он превратится в пустышку. Всю нагрузку возьмут на себя ТС ПИоТ — сертифицированные программные или программно-аппаратные комплексы. «1С:Бухгалтерия 8» к этому готова, осталось только грамотно выполнить настройку.
Что такое ТС ПИоТ простыми словами
ТС ПИоТ расшифровывается как «технические средства проверки информации о товаре». Если говорить без сложных терминов, это программа (или программа вместе со специальным устройством), которая работает связующим звеном между вашей кассой и системой «Честный ЗНАК».
Раньше эту роль выполнял розничный токен. Теперь на его место приходит сертифицированное решение, которое прошло проверку регулятора и гарантирует корректный обмен данными. Главное, что нужно запомнить бухгалтеру: после перехода на ТС ПИоТ все привычные настройки «онлайн» и «офлайн» проверки кодов маркировки перестают действовать. Управление перемещается в новый раздел программы.
Подготовительный этап: проверяем, на чем стоим
Прежде чем лезть в настройки 1С, нужно убедиться, что оборудование готово к переменам. Иначе можно потратить часы на поиск несуществующей проблемы в программе, когда причина окажется в железе.
Первое — сверка с реестром. На сайте оператора системы маркировки есть официальный реестр ТС ПИоТ. Найдите там модель вашего кассового аппарата. Если модели в списке нет, значит, оборудование не поддерживает новый формат работы. В этом случае придется менять кассу или докупать дополнительный программно-аппаратный модуль.
Второе — драйверы. Даже если касса есть в реестре, она должна «понимать» команды ТС ПИоТ. Для этого нужно обновить драйверы ККТ до актуальных версий. Обычно производители выкладывают их на своих сайтах. Не пропустите этот шаг — старая версия драйвера может блокировать соединение.
Где в 1С прячутся настройки ТС ПИоТ
Разработчики добавили управление новым функционалом в логичное место, но путь длинный. Запомните последовательность:
Открываете раздел «Администрирование».
Переходите в «Настройки программы».
Ищете блок «Интеграция с ИС МП» — там собрано все, что связано с маркировкой.
Нажимаете на ссылку «Настройки подключения ТС ПИоТ».
В открывшемся окне вы увидите, что каждая настройка привязывается к конкретной кассе из списка «Подключаемое оборудование». Это логично: если у вас несколько торговых точек с разными кассами, для каждой потребуется своя конфигурация.
Заполняем параметры подключения
Теперь самое ответственное — указать параметры, по которым 1С будет общаться с вашим ТС ПИоТ. На текущий момент программа поддерживает подключение по протоколу HTTP. Вам понадобятся три значения:
Протокол — в большинстве случаев это HTTP. Если ваш ТС ПИоТ использует защищенное соединение, может быть HTTPS.
Адрес подключения — сюда вписываете IP-адрес, где установлено ПО ТС ПИоТ. Если программа работает на том же компьютере, что и 1С, ставьте 127.0.0.1. Если ТС ПИоТ развернут на сервере в локальной сети — указываете его IP.
Порт — цифровой номер, который назначен вашему ТС ПИоТ. Обычно это 8080 или другой порт, указанный в документации к ПО.
Все эти данные должны в точности совпадать с настройками вашего внешнего программного обеспечения. Ошибка в одном символе — и соединение не установится.
Система позволяет размещать ТС ПИоТ по-разному: можно запустить его на локальном компьютере кассира, а можно — на центральном сервере 1С. Второй вариант удобнее для сетевой работы: настройки вносятся один раз и работают для всех касс.
Финальная проверка
После того как все поля заполнены, не спешите закрывать окно. Обязательно нажмите ссылку для проверки подключения. Если статус покажет «Успешно» — значит, связь установлена, можно работать. Если выходит ошибка — перепроверьте адрес, порт и доступность ТС ПИоТ на компьютере.
Что изменится в работе после перехода
Когда вы переведете кассы на ТС ПИоТ, прежние настройки проверки кодов в разрешительном режиме станут неактуальными. Программа больше не будет обращать на них внимания — все запросы пойдут через новый канал. Это нормально и задумано разработчиками.
Если у вас несколько касс в разных магазинах, процесс настройки придется пройти для каждой. Но сам ТС ПИоТ можно установить централизованно. Например, на сервер в головном офисе — тогда все торговые точки будут обращаться к одному источнику.
Чек-лист для бухгалтера: что сделать до 1 июля
Чтобы не оказаться в ситуации, когда кассы встали, а вы ищете причину, пройдите по этим пунктам уже на этой неделе:
Версия программы. Убедитесь, что у вас установлена «1С:Бухгалтерия 8» не ниже 3.0.193. Более старые версии не содержат нужного функционала.
Сверка с реестром. Проверьте каждую модель кассы в официальном списке ТС ПИоТ. Если какой-то кассы там нет — планируйте замену.
Обновление драйверов. Скачайте и установите последние версии драйверов для вашей ККТ.
Тестовое подключение. Выделите время, чтобы пройти все шаги настройки на одной кассе в тестовом режиме. Убедитесь, что чеки с маркированными товарами проходят без ошибок.
Масштабирование. После успешного теста перенесите настройки на остальные кассы.
Вместо заключения
Продление розничных токенов до июля 2026 года — это не повод для спокойствия, а последний таймер. Те, кто отложит настройку на последние недели, рискуют столкнуться с дефицитом времени, техническими сбоями и простоем касс в самый неподходящий момент.
Переход на ТС ПИоТ — это не бюрократическая формальность, а требование, за которым стоит реальная возможность продолжать торговлю маркированными товарами. «1С:Бухгалтерия 8» уже готова к новым правилам. Осталось сделать последний шаг — правильно настроить подключение.
Анастасия Орлова
You can contact @Orlovakrasa right away.
