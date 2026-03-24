ТС ПИоТ в 1С:Бухгалтерия 8 — пошаговая инструкция по настройке, чтобы не остановить розницу в 2026 году

Бухгалтеры и владельцы розничных точек привыкли, что работа с маркировкой идет по накатанной схеме: пробил чек, отправил запрос через токен, получил ответ. Но с 1 июля 2026 года этот сценарий перестанет существовать. Оператор системы маркировки продлил действие розничных токенов в качестве переходного периода, но финальная дата уже утверждена. Дальше — только сертифицированные технические средства проверки информации о товаре, или сокращенно ТС ПИоТ.

В «1С:Бухгалтерии 8» начиная с версии 3.0.193 разработчики уже встроили необходимый функционал. Задача бухгалтера — вовремя разобраться в настройках и подготовить кассы к новой схеме работы. Промедление грозит тем, что в разгар торгового дня кассир просто не сможет пробить маркированный товар. Разбираем по шагам, что нужно сделать уже сейчас.