СПОТ и ДОПП с 1 июня 2026: что изменилось для импортёров из ЕАЭС и как работать по-новому в 1С

С 1 июня 2026 года вступил в силу новый порядок ввоза товаров из государств — членов ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия) автомобильным транспортом. Речь идёт о национальной системе подтверждения ожидания поставки товаров — СПОТ.
Если ваш бизнес регулярно или эпизодически завозит продукцию из этих стран на грузовых машинах, важно разобраться в новых требованиях. Рассмотрим ключевые изменения и то, как они уже поддерживаются в 1С.
Суть СПОТ: контроль до границы
СПОТ — это инструмент Федеральной налоговой службы, который позволяет отслеживать импортные поставки ещё до того, как груз фактически окажется на территории РФ. Схема работы выглядит так:
импортёр заранее формирует и направляет в ФНС через систему СПОТ сведения о планируемой поставке;
налоговая проверяет данные и генерирует уникальный QR-код;
перевозчик предъявляет этот код на границе — только после этого товар получает разрешение на въезд.
Основная цель нововведения — сделать импорт прозрачнее и сократить объёмы нелегального ввоза, когда товар завозится, а налоги в бюджет не поступают.
Что конкретно требуется от импортёра
Начиная с 1 июня 2026 года для всех участников внешнеэкономической деятельности, ввозящих товары из ЕАЭС на грузовом автотранспорте, стали обязательными два действия.
1. Оформление документа о предстоящей поставке (ДОПП)
Это электронный документ, который подаётся через СПОТ. В нём нужно указать:
сведения о грузе (номенклатура, количество);
данные о транспортном средстве;
информацию о контрагентах и внешнеторговом договоре.
ДОПП необходимо направлять не позднее чем за 2 календарных дня до планируемой даты ввоза. Каждая партия товара оформляется отдельным документом.
2. Получение и передача перевозчику QR-кода
После успешной подачи ДОПП система ФНС автоматически формирует QR-код. Импортёр обязан передать его перевозчику, а водитель — предъявить при прохождении границы. Без этого кода въезд в Россию будет запрещён.
Обеспечительный платёж: переходный период
Первоначально планировалось, что с 1 июня импортёры также будут вносить обеспечительный платёж — аванс по будущим НДС и акцизам. Однако правительство РФ ввело переходный период с разными сроками для разных стран.
График введения обеспечительного платежа:
Страна ввоза
Обязательность платежа с
Армения, Казахстан, Киргизия
1 июля 2026 года
Беларусь
1 ноября 2026 года
Что это означает для бизнеса в июне:
Импортёры из Армении, Казахстана и Киргизии в июне полностью освобождены от внесения авансового платежа. Достаточно оформить ДОПП и получить QR-код.
Поставки из Беларуси можно вести без обеспечительного платежа вплоть до 1 ноября 2026 года.
Начиная с 1 июля для трёх стран (Армения, Казахстан, Киргизия) аванс станет обязательным.
Такое решение принято специально, чтобы бизнес мог адаптироваться к новым правилам без резкой финансовой нагрузки.
Кого новые правила не затронули
СПОТ в текущей версии распространяется только на автомобильные перевозки из стран ЕАЭС. Железнодорожный, авиационный и трубопроводный транспорт будут подключены позднее — не раньше 2027 года.
Кроме того, система не применяется к следующим категориям:
физические лица, ввозящие товары исключительно для личного пользования;
транзитные перевозки через территорию РФ;
товары, которые по закону освобождены от уплаты налогов при ввозе.
От обязанности вносить обеспечительный платёж (когда он станет обязательным) освобождены:
крупнейшие налогоплательщики;
участники налогового мониторинга;
уполномоченные экономические операторы;
резиденты свободных экономических зон.
Отдельно про Армению: что ещё нужно знать прямо сейчас
Помимо новых требований СПОТ, импортёрам, работающим с армянской продукцией, важно учитывать решения Россельхознадзора, принятые в последние дни мая 2026 года. С 30 мая введён временный запрет на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из Армении. Причина — системные нарушения фитосанитарных норм: за 2026 год выявлен 181 случай, включая обнаружение карантинных объектов.
С 2 июня 2026 года также приостановлена ветеринарная сертификация живой рыбы и рыбопродукции практически со всех армянских предприятий. Исключение сделано только для двух компаний, успешно прошедших проверку. Эти ограничения никак не связаны с СПОТ и контролируются Россельхознадзором, а не ФНС, но их стоит учитывать при планировании поставок из Армении наряду с новыми налоговыми требованиями.
Обратите внимание: система СПОТ регулирует сам порядок ввоза (ДОПП и QR-код), но не отменяет и не заменяет фитосанитарный и ветеринарный контроль. Если ваш товар попал под запрет Россельхознадзора, даже правильно оформленный ДОПП и QR-код не гарантируют пропуска на границе.
Поддержка в 1С: обновляться обязательно
Разработчики 1С оперативно отреагировали на изменения. Функционал для работы со СПОТ уже реализован в «1С:Бухгалтерии 8» начиная с версии 3.0.194.23.
Что именно появилось в программе:
возможность создания и отправки документа о предстоящей поставке (ДОПП) прямо в ФНС;
автоматическое получение QR-кода внутри 1С;
интеграция через штатный сервис «1С-Отчетность».
Где найти новый документ:
Отчеты → 1С-Отчетность → Уведомления, сообщения, заявления → Документ о предстоящей поставке
Важное уточнение: функционал доступен только пользователям сервиса «1С-Отчетность». Если вы ещё не подключены или не пользуетесь им, сейчас самое время это исправить.
Что ждёт бизнес в ближайшие месяцы
С 1 июля 2026 года для импорта из Армении, Казахстана и Киргизии добавится обязанность по внесению обеспечительного платежа. Это значит, что помимо ДОПП потребуется перечислять аванс по НДС и акцизам.
Сумма аванса рассчитывается автоматически. Перечислить её нужно на специальный код бюджетной классификации (КБК) также не позднее чем за 2 дня до ввоза товара. В дальнейшем эта сумма зачитывается при подаче декларации по косвенным налогам, уменьшая итоговые обязательства перед бюджетом.
С 1 ноября 2026 года обеспечительный платёж станет обязательным и для поставок из Беларуси.
Рекомендации: что сделать уже в июне
Чтобы войти в новый порядок без сбоев, советуем выполнить пять шагов.
1. Проверьте версию 1С
Для работы со СПОТ нужна версия 3.0.194.23 или выше. Если у вас более старая — запланируйте обновление.
2. Убедитесь, что «1С-Отчётность» работает
Именно через этот сервис происходит обмен с ФНС. Без него отправить ДОПП не получится.
3. Изучите порядок заполнения ДОПП
Документ нужно подавать минимум за 2 дня до ввоза. Лучше подготовить шаблоны и примеры заранее, чтобы в рабочем процессе не возникало задержек.
4. Держите в уме переходный период
В июне обеспечительный платёж не требуется. Но уже с 1 июля для Армении, Казахстана и Киргизии он станет обязательным — стоит заложить эту сумму в бюджет.
5. Пересмотрите внутренние регламенты
СПОТ меняет привычную логику импортных операций. Рекомендуем протестировать новый порядок на небольшой или пробной поставке, чтобы выявить узкие места до того, как пойдут критические партии.
Главное в двух словах
С 1 июня 2026 года автомобильный импорт из ЕАЭС требует ДОПП и QR-кода.
В июне обеспечительный платёж не взимается (для Беларуси — до ноября).
С 1 июля аванс станет обязательным для Армении, Казахстана и Киргизии.
1С уже обновлена — нужна версия 3.0.194.23 и активная «1С-Отчетность».
Импортёрам из Армении нужно отдельно учитывать свежие ограничения Россельхознадзора на овощи, ягоды и рыбу — они действуют параллельно с СПОТ.
Новая система может показаться сложной на первый взгляд, но по сути она вводит чёткий и понятный алгоритм: заблаговременно сообщил о поставке → получил QR-код → товар пропущен. А переходный период даёт время спокойно адаптироваться, без дополнительного отвлечения денег из оборота.
