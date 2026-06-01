СПОТ и ДОПП с 1 июня 2026: что изменилось для импортёров из ЕАЭС и как работать по-новому в 1С

Что конкретно требуется от импортёра

Начиная с 1 июня 2026 года для всех участников внешнеэкономической деятельности, ввозящих товары из ЕАЭС на грузовом автотранспорте, стали обязательными два действия.

1. Оформление документа о предстоящей поставке (ДОПП)

Это электронный документ, который подаётся через СПОТ. В нём нужно указать:

сведения о грузе (номенклатура, количество);

данные о транспортном средстве;

информацию о контрагентах и внешнеторговом договоре.

ДОПП необходимо направлять не позднее чем за 2 календарных дня до планируемой даты ввоза. Каждая партия товара оформляется отдельным документом.

2. Получение и передача перевозчику QR-кода

После успешной подачи ДОПП система ФНС автоматически формирует QR-код. Импортёр обязан передать его перевозчику, а водитель — предъявить при прохождении границы. Без этого кода въезд в Россию будет запрещён.

Обеспечительный платёж: переходный период

Первоначально планировалось, что с 1 июня импортёры также будут вносить обеспечительный платёж — аванс по будущим НДС и акцизам. Однако правительство РФ ввело переходный период с разными сроками для разных стран.

График введения обеспечительного платежа:

Страна ввоза Обязательность платежа с Армения, Казахстан, Киргизия 1 июля 2026 года Беларусь 1 ноября 2026 года

Что это означает для бизнеса в июне:

Импортёры из Армении, Казахстана и Киргизии в июне полностью освобождены от внесения авансового платежа. Достаточно оформить ДОПП и получить QR-код.

Поставки из Беларуси можно вести без обеспечительного платежа вплоть до 1 ноября 2026 года.

Начиная с 1 июля для трёх стран (Армения, Казахстан, Киргизия) аванс станет обязательным.

Такое решение принято специально, чтобы бизнес мог адаптироваться к новым правилам без резкой финансовой нагрузки.

Кого новые правила не затронули

СПОТ в текущей версии распространяется только на автомобильные перевозки из стран ЕАЭС. Железнодорожный, авиационный и трубопроводный транспорт будут подключены позднее — не раньше 2027 года.

Кроме того, система не применяется к следующим категориям:

физические лица, ввозящие товары исключительно для личного пользования;

транзитные перевозки через территорию РФ;

товары, которые по закону освобождены от уплаты налогов при ввозе.

От обязанности вносить обеспечительный платёж (когда он станет обязательным) освобождены:

крупнейшие налогоплательщики;

участники налогового мониторинга;

уполномоченные экономические операторы;

резиденты свободных экономических зон.

Отдельно про Армению: что ещё нужно знать прямо сейчас

Помимо новых требований СПОТ, импортёрам, работающим с армянской продукцией, важно учитывать решения Россельхознадзора, принятые в последние дни мая 2026 года. С 30 мая введён временный запрет на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из Армении. Причина — системные нарушения фитосанитарных норм: за 2026 год выявлен 181 случай, включая обнаружение карантинных объектов.

С 2 июня 2026 года также приостановлена ветеринарная сертификация живой рыбы и рыбопродукции практически со всех армянских предприятий. Исключение сделано только для двух компаний, успешно прошедших проверку. Эти ограничения никак не связаны с СПОТ и контролируются Россельхознадзором, а не ФНС, но их стоит учитывать при планировании поставок из Армении наряду с новыми налоговыми требованиями.

Обратите внимание: система СПОТ регулирует сам порядок ввоза (ДОПП и QR-код), но не отменяет и не заменяет фитосанитарный и ветеринарный контроль. Если ваш товар попал под запрет Россельхознадзора, даже правильно оформленный ДОПП и QR-код не гарантируют пропуска на границе.

Поддержка в 1С: обновляться обязательно

Разработчики 1С оперативно отреагировали на изменения. Функционал для работы со СПОТ уже реализован в «1С:Бухгалтерии 8» начиная с версии 3.0.194.23.

Что именно появилось в программе:

возможность создания и отправки документа о предстоящей поставке (ДОПП) прямо в ФНС;

автоматическое получение QR-кода внутри 1С;

интеграция через штатный сервис «1С-Отчетность».

Где найти новый документ:

Отчеты → 1С-Отчетность → Уведомления, сообщения, заявления → Документ о предстоящей поставке

Важное уточнение: функционал доступен только пользователям сервиса «1С-Отчетность». Если вы ещё не подключены или не пользуетесь им, сейчас самое время это исправить.

Что ждёт бизнес в ближайшие месяцы

С 1 июля 2026 года для импорта из Армении, Казахстана и Киргизии добавится обязанность по внесению обеспечительного платежа. Это значит, что помимо ДОПП потребуется перечислять аванс по НДС и акцизам.

Сумма аванса рассчитывается автоматически. Перечислить её нужно на специальный код бюджетной классификации (КБК) также не позднее чем за 2 дня до ввоза товара. В дальнейшем эта сумма зачитывается при подаче декларации по косвенным налогам, уменьшая итоговые обязательства перед бюджетом.

С 1 ноября 2026 года обеспечительный платёж станет обязательным и для поставок из Беларуси.

Рекомендации: что сделать уже в июне

Чтобы войти в новый порядок без сбоев, советуем выполнить пять шагов.

1. Проверьте версию 1С

Для работы со СПОТ нужна версия 3.0.194.23 или выше. Если у вас более старая — запланируйте обновление.

2. Убедитесь, что «1С-Отчётность» работает

Именно через этот сервис происходит обмен с ФНС. Без него отправить ДОПП не получится.

3. Изучите порядок заполнения ДОПП

Документ нужно подавать минимум за 2 дня до ввоза. Лучше подготовить шаблоны и примеры заранее, чтобы в рабочем процессе не возникало задержек.

4. Держите в уме переходный период

В июне обеспечительный платёж не требуется. Но уже с 1 июля для Армении, Казахстана и Киргизии он станет обязательным — стоит заложить эту сумму в бюджет.

5. Пересмотрите внутренние регламенты

СПОТ меняет привычную логику импортных операций. Рекомендуем протестировать новый порядок на небольшой или пробной поставке, чтобы выявить узкие места до того, как пойдут критические партии.

Главное в двух словах

С 1 июня 2026 года автомобильный импорт из ЕАЭС требует ДОПП и QR-кода.

В июне обеспечительный платёж не взимается (для Беларуси — до ноября).

С 1 июля аванс станет обязательным для Армении, Казахстана и Киргизии.

1С уже обновлена — нужна версия 3.0.194.23 и активная «1С-Отчетность».

Импортёрам из Армении нужно отдельно учитывать свежие ограничения Россельхознадзора на овощи, ягоды и рыбу — они действуют параллельно с СПОТ.

Новая система может показаться сложной на первый взгляд, но по сути она вводит чёткий и понятный алгоритм: заблаговременно сообщил о поставке → получил QR-код → товар пропущен. А переходный период даёт время спокойно адаптироваться, без дополнительного отвлечения денег из оборота.

