Как криптовалюта встраивается в банковскую платежную инфраструктуру, а не заменяет ее

Почему будущее криптоплатежей связано с расчётными счетами и процедурами, а не с неформальными переводами

На старте развития криптовалюты ожидания рынка были однозначными. Цифровые активы рассматривались как альтернатива банкам и платёжным системам, способная обеспечить прямые переводы без посредников, комиссий и институционального контроля. Децентрализация воспринималась как способ выйти за пределы финансовой системы и обойти её ограничения.

Фактическое развитие рынка пошло по иному сценарию. По мере роста объёмов операций и расширения пользовательской базы роль банковской инфраструктуры в криптоплатежах не снизилась, а, напротив, усилилась. Банки стали ключевыми точками входа и выхода в фиат, а платёжная инфраструктура — основой для масштабирования операций. Криптовалюта перестала существовать «вне системы» и начала использовать банковские рельсы как слой контроля, доверия и устойчивости. Именно это объясняет постепенный уход рынка от P2P и серых схем в сторону институциональных моделей.