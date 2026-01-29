Криптовалюта как транспорт ликвидности в международных расчетах: правовая логика

Почему криптовалюта работает в международных расчётах только при чётком разделении расчёта и передачи стоимости

В публичной дискуссии криптовалюту нередко воспринимают как альтернативное платёжное средство, способное заменить традиционные валюты и банковские расчёты. Такой подход опирается на технологические свойства цифровых активов, но плохо отражает реальную правовую и финансовую практику.

Фактическая модель использования криптовалюты в международных расчётах сложилась иначе. В большинстве кейсов криптовалюта не используется для исполнения обязательств между сторонами сделки. Она выполняет вспомогательную функцию, обеспечивая перенос стоимости между юрисдикциями.

Ключевой тезис состоит в том, что криптовалюта выступает не средством расчёта, а инструментом транспорта ликвидности. Понимание правовой границы между расчётом и передачей стоимости становится определяющим для легального использования цифровых активов в международной торговле.